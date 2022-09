Top 15 des pieds les plus moches du monde

Beaucoup de personnes souffrent de complexes concernant leurs pieds. Nous allons vous décrire les pieds les plus moches trouvés sur internet.

Top 15 des pieds moches dénichés sur internet

Porter des chaussures inadaptées est une erreur que de nombreuses personnes ont commise. D’autres ont tout simplement négligé l’hygiène ou l’apparence de leurs pieds et deviennent la risée d’internet. Certaines personnes, en revanche, souffrent d’une maladie comme l’hallux valgus qui déforme leurs pieds. En plus d’être moches, ils peuvent leur faire mal, les pauvres! Voici quelques pieds moches qui vous aideront peut-être à décomplexer.

Des pieds moches à cause des chaussures trop étroites Crédit : VladimirFLoyd

À cause de chaussures trop étroites, des ampoules ou des blessures peuvent apparaître sur les pieds et qui les rendent horribles à voir. Ne souffrez pas plus longtemps, éloignez vos chaussures trop petites pour vous, même s’il s’agit de jolies paires qui vous ont coûté une fortune!

Des pieds moches à cause de la diastrophie des ongles Crédit : HengDao

Les ongles sont comme rétractés et deviennent secs, cassants et se décolorent. Ils ont une apparence toujours sale. Heureusement que vous pouvez toujours mettre de faux ongles vernissés.

Des orteils moches avec des ongles noircis Crédit : Olena Sakhnenko

Les ongles des orteils qui noircissent sont le plus souvent la conséquence d’un traumatisme : choc, pied écrasé par un objet lourd… Certaines pathologies comme le diabète et les maladies rénales peuvent aussi assombrir la couleur des ongles. En attendant qu’ils guérissent, vous pouvez camoufler les imperfections avec un beau vernis.

Des varices aux pieds Crédit : Hit Stop Media

Les varices aux pieds se manifestent par des veines trop voyantes, inesthétiques. Elles sont plus visibles sur les pieds minces et allongés. Heureusement, il existe des produits pour les atténuer, consultez un médecin.

Des oignons aux pieds ou hallux valgus Crédit : filistimlyanin

Rien de plus terrible que d’avoir des pieds moches à cause de la maladie hallux valgus, aussi appelée «oignon». Les pieds sont déformés avec les gros orteils qui se dirigent vers l’intérieur et les autres orteils qui se chevauchent. Cette maladie des articulations des pieds touche surtout les personnes âgées.

Des pieds moches avec des orteils croisés Crédit : JosuOzkaritz

Les orteils croisés ne sont pas très beaux à voir. En outre, il est difficile de les faire entrer dans des chaussures sans avoir mal. Les personnes qui en ce problème doivent souvent porter des scandales ouverts au lieu de cacher leurs pieds moches, car les chaussures pleines empirent le problème.

Des pieds moches à cause d’un ulcère Crédit : UncleDmytro

L’ulcère laisse parfois des taches désagréables sur la peau des pieds. Les personnes qui ont souffrent les cachent dans des chaussettes ou portent des pantalons, peu importe la saison. Bonne nouvelle, les ulcères ne sont pas difficiles à soigner et peuvent être évités assez facilement.

Des pieds moches enflés avec une peau très sèche et craquelée Crédit : Satjawat Boontanataweepol

Les personnes âgées rencontrent souvent ce problème de peau des pieds extrêmement sèche, qui devient cassante et fissurée. Cependant, les jeunes aussi peuvent avoir de tels pieds moches s’ils sont malades ou s’ils ne s’hydratent pas correctement.

Les callosités qui rendent les pieds moches Crédit : Majivecka

Les callosités sur les plantes des pieds apparaissent en hiver ou lorsque la personne ne boit pas suffisamment d’eau. Les produits de mauvaise qualité ou encore les médicaments peuvent aussi engendrer ce problème qui rend les pieds moches.

Des pieds moches à cause des mycoses Crédit : smartstock

Les mycoses sont de vilains champignons qui viennent parfois s’installer sous les ongles des orteils, puis les jaunissent et les cassent. Si vous souffrez de ce problème, évitez de porter des chaussures ouvertes.

Les orteils poilus Crédit : Aycan

Chez les hommes, les orteils poilus ne sont pas un problème. Mais si vous êtes une femme, vos pieds sont moches, point barre. Prenez vite rendez-vous dans un salon d’esthétique pour une épilation et des soins de pédicure.

Des orteils très écartés Crédit : Simone O'Brien

Si vos orteils sont trop écartés les uns des autres, c’est que vos pieds ne sont pas vos meilleurs atouts! Heureusement, vous pouvez les cacher dans de beaux souliers ou encore miser sur votre beau sourire pour séduire…

Des pieds enflés à cause de la rétention d’eau Crédit : Toa55

La rétention d’eau, mais aussi l’obésité et les problèmes cardiaques peuvent rendre les pieds enflés. En plus d’être moches, ils sont inconfortables, d’où la sensation de jambes lourdes.

Des pieds moches avec des ongles trop longs Crédit : Fishg

Les ongles longs sur les orteils doivent être soignés, bien limés et avoir une hygiène irréprochable, sinon à vous les pieds moches et les ongles qui partent dans tous les sens.

Des pieds moches avec des champignons et des orteils aux formes bizarres. Crédit : Victoria Kotlyarchuk

Les champignons s’installent lorsque les pieds ne sont pas bien nettoyés. À la longue, ils deviennent visibles sur les ongles ou entre les orteils. Il faut vite les soigner si vous ne voulez pas avoir les pieds moches. En revanche, si la forme de vos orteils est bizarre, vous n’avez pas d’autres choix que d’accepter vos pieds moches.

Hallux valgus : la maladie qui déforme les pieds

L'hallux valgus ou «oignons du pied» correspond à une déviation du gros orteil vers l’extérieur. Par conséquent, il se rapproche du deuxième orteil et peut même le chevaucher dans certains cas. L’articulation métatarso-phalangienne se déplace latéralement et forme une « bosse » sur l’arche interne du pied. Cette déformation peut être accompagnée d’une inflammation appelée bursite qui est très douloureuse. Il peut y avoir différentes causes de l’hallux valgus, à savoir : le port de chaussures à talons et/ou à bouts pointus en permanence, l’âge, certaines maladies comme la poliomyélite, le rhumatisme, etc. Certaines personnes ont également une prédisposition congénitale. Voici quelques solutions pour prévenir l’hallux valgus, éviter les aggravations et soulager la douleur :

Choisissez de bonnes chaussures et marchez pieds nus le plus souvent possible;

Portez une attelle ou une orthèse pour atténuer la déformationen immobilisant l’orteil ;

Faites des exercices de rééducation musculaire pour stopper l’aggravation de l’oignon;

Recourez à l’ostéopathie pour soulager les tensions causées par des contraintes excessives sur l’articulation du gros orteil;

Effectuez des massages du gros orteil en appliquant des huiles essentielles anti-inflammatoires;

Faites des bains de pieds au sel d’Epsom afin d’adoucir la peau et de ramollir les tissus indurés.

Dans les cas les plus graves, et lorsque l’état de santé du malade le permet, la chirurgie est souvent proposée par les médecins pour soigner l’hallux valgus. Il s’agit du traitement le plus efficace, mais aussi le plus coûteux.

Les astuces pour éviter d’avoir les pieds moches et les orteils déformés

Une femme en train de faire un traitement à ses pieds Credit : NikiLitov

Vos ongles d’orteils sont ternes? Vous avez des cors et des callosités aux pieds? Il existe des moyens faciles pour combattre ce genre de problème qui rend les pieds inesthétiques. Voici quelques astuces pour avoir de jolis pieds, prêts pour les vacances d’été.

1- Lavez correctement vos pieds

Les pieds figurent dans la liste des parties du corps qui transpirent beaucoup. En plus des mauvaises odeurs, un manque d’hygiène des pieds peut provoquer des mycoses, des champignons (parfois douloureux) et d’autres problèmes, surtout si vous portez des chaussures en permanence. Lavez vos pieds à l’eau tiède et au savon doux tous les jours en insistant sur les espaces entre les orteils. Brossez également vos ongles. N’oubliez pas de bien les sécher avant de remettre des chaussures et des chaussettes propres.

2- Ne laissez pas vos ongles pousser trop long

Coupez les ongles de vos orteils régulièrement, à raison d'une fois tous les 10 jours.Utilisez un coupe-ongles ou une paire de ciseaux adaptée pour les tailler bien droit, puis limez-les pour leur donner une meilleure forme. Vous pouvez laisser dépasser environ 1mm à l'extrémité, mais pas plus. Une couche de vernis de qualité pourrait aussi embellir vos orteils.

3- Hydratez vos pieds

Le pied ne produit pas beaucoup de sébum. Par conséquent, la peau de cette partie du corps a tendance à s’assécher et à manquer de souplesse. C’est pour cela que les pieds sont ridés et deviennent cassants. Afin d’éviter cela, massez vos pieds et vos orteils avec une crème à base d'huile d'argan ou de beurre de karité.

4- Enlevez les peaux mortes

Un gommage une fois par semaine ou toutes les deux semaines suffit pour retirer les peaux mortes et rendre la peau des pieds plus douce. Pour ce faire, utilisez un gant de gommage spécialement conçu pour les pieds et massez-les en effectuant des mouvements circulaires avant de les hydrater. Vous pouvez également utiliser une râpe à pied ou une pierre de ponce pour adoucir les callosités rugueuses au niveau du talon ou de la plante.

5- Faites des bains de pieds

Si vous avez les pieds enflés à cause d’une mauvaise circulation ou de la rétention d’eau, un bain de pieds peut être la meilleure solution. Plongez-les dans une bassine d'eau tiède mélangée avec du gros sel ou des huiles essentielles, ou encore des bains spéciaux. Du bicarbonate de soude fera aussi l’affaire.

6- Portez des chaussures adaptées

Si vous avez des petites bosses sur les orteils, des callosités apparentes ou encore les symptômes d'une neurofibromatose (maladie d'Elephant Man), cela peut être dû à des chaussures inadaptées. Vous pouvez cacher ces petits défauts en portant la bonne paire. De plus, ne vous trompez pas de pointure afin de ne pas être gêné ou avoir mal.

Ainsi, afin d’éviter les problèmes de pieds ou d’orteils, il faut savoir en prendre soin.