TOP 6 des jobs les plus improbables du monde

Parce qu’il faut de tout pour faire un monde, nous vous proposons de découvrir aujourd’hui les emplois les plus improbables qui existent. Des jobs insolites qui vous feront peut-être regretter le vôtre… ou pas.

Ce n’est un secret pour personne, l’emploi que nous occupons remplit une grande partie de notre vie. À tort ou à raison, nombreux sont ceux qui se définissent par celui-ci et basent leur quotidien autour de ce dernier. Alors raison de plus pour occuper un poste qui nous ressemble et nous permet de nous épanouir.

C’est pourquoi certains choisissent des métiers offrant de nombreux avantages, comme ceux de la fonction publique. Un choix fait par Jérôme Commandeur dans le film “Irréductible”, où il interprète un fonctionnaire prêt à tout pour garder cet emploi de rêve. Mais à l’inverse, d’autres préféreront miser sur des emplois insolites dans lesquels ils pourront accomplir des tâches originales pour lesquelles ils n’auraient jamais pensé pouvoir être payés un jour.

Alors que vous soyez un éternel insatisfait en quête d’un emploi méconnu pour une reconversion professionnelle, ou simplement une personne avide de connaissances insolites, embarquez avec nous pour ce tour du monde des 6 jobs les plus improbables qui soient.

1. Demoiselle d’honneur professionnelle

Crédit : iStock

Vous aimez les mariages, êtes à l’aise avec les gens et adorez vous mettre sur votre 31 ? Alors découvrez le métier de demoiselle d’honneur professionnelle. Le principe est simple, aider la future mariée à organiser l’événement, passer en revue la liste de ses nombreuses tâches, la soutenir moralement et être présente le jour du mariage en cas de l’absence d’une autre demoiselle d’honneur.

Et oui, cet emploi existe bel et bien. Il est notamment proposé par l’entreprise Bridesmaid for Hire. Les missions peuvent être variées et différer en fonction des événements et tous ceux qui ont déjà eu à organiser un mariage savent qu’elles peuvent être compliquées. Alors pourquoi ne pas être payée pour les faire ?

2. Nettoyeur de scène de crime

Crédit : iStock

Certains font de la propreté une vocation et c’est tout à leur honneur. Mais s’il y a bien un métier qui ne nous viendrait pas à l’esprit en évoquant ce secteur d’activité, c’est celui de nettoyeur de scène de crime. Surtout connu suite à ses apparitions dans le cinéma ou les séries policières, il est sans doute l’un des moins communs.

Comme son nom l’indique, ce job consiste à se rendre sur une scène de crime pour en nettoyer toutes les traces. Les nettoyeurs passent à l’action une fois que les forces de l’ordre ont fini leur travail sur les lieux et doivent avoir le cœur bien accroché pour accomplir leur mission. Ces professionnels doivent être détenteurs d’un CAP Agent de propreté et d’hygiène.

3. Récupérateur de balles de golf

Crédit : iStock

Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient les balles de golf perdues par les joueurs dans les étangs répartis sur les parcours ? Vous serez sans doute surpris d’apprendre qu’elles ne sont pas abandonnées à leur triste sort. En effet, il existe des personnes chargées de les récupérer.

Ces professionnels de la plongée ont pour mission de récupérer les balles perdues sur le parcours, mais aussi celles tombées au fond de l’eau, avant de les nettoyer et de les revendre au club ou à des magasins spécialisés. Ce métier nécessitera au moins un niveau 1 de plongée.

4. Câlineur professionnel

Crédit : iStock

Ces derniers temps, notre bien-être émotionnel a été mis à rude épreuve. Et dans ce contexte, le contact humain, se faisant de plus en plus rare, semble n’avoir jamais été aussi essentiel. C’est entre autres pour cette raison que le métier de câlineur professionnel se développe grandement.

La mission de ces professionnels est d' apaiser ceux qui en ont besoin grâce aux câlins, que ce soit en travaillant dans des structures comme des maisons de retraite ou des cabinets, ou à votre compte. Il est à noter que ce métier nécessite une certification spécifique. Mais si vous avez toujours été tourné vers l’autre et souhaitez travailler dans un métier d’aide, devenir câlineur professionnel est peut-être fait pour vous.

5. Testeur de toboggans aquatiques

Crédit : iStock

Pour être sûr que leurs toboggans sont adaptés au public, les fabricants font appel à un testeur. Son rôle est de tester la sécurité et le plaisir procuré par les attractions avant leur ouverture au public. Mais vous vous en doutez, pour un tel job de rêve, il n’y a que très peu d’élus pour beaucoup d’appelés.

En effet, les testeurs de toboggans sont choisis par les constructeurs après de difficiles sélections et touchent 32 000 dollars par an pour 6 mois de travail. Alors, ça vous dit de devenir testeur de glissades aquatiques ?

6. Pousseur de métro

Crédit : Pixabay

Si vous trouviez les transports en commun bondés en France, sachez que vous n’avez encore rien vu. À Tokyo par exemple, où vivent 13 millions d’habitants, les métros sont pris d’assaut aux heures de pointe. Raison pour laquelle le métier de pousseur a été créé.

Le rôle de ces personnes est de faire en sorte qu’un maximum de passagers puissent entrer dans les wagons. Et pour comprimer tout ce petit monde, il n’y a pas 36 solutions. Les pousseurs poussent donc les voyageurs pour maximiser la capacité d’accueil des voitures et éviter de perturber le trafic.

Alors, ces emplois improbables vous ont-ils convaincu ?