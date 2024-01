Un billet de 0 euro arrive en France et il a plus de valeur que vous ne le croyez

Le 11 février prochain, des billets de 0 euro vont être vendus en France avant d’être mis en circulation en juillet prochain. Voici à quoi ils vont servir.

À partir du mois de février, il sera possible d’acquérir un billet… de 0 euro. Il s’agira d’un billet officiel et authentique créé par l’État Français, produit par Oberthur Fiduciaire et vendu par Euro Banknote Memory. Ce billet de couleur mauve aura tout d’un vrai puisqu’il comportera des filigranes, des numéros de série, des fils de sécurité et des hologrammes.

Mais à quoi va servir ce billet si son montant est de 0 euro ? Explications.

Un billet mauve de 0 euro

Comme vous l’aurez imaginé, ce billet n’aura aucune valeur monétaire officielle. Il sera mis en circulation dans le but de rendre hommage au débarquement en Normandie du 6 juin 1944, afin de célébrer les 80 ans de la libération de la France. Il s’agira d’un billet “Euro souvenir” qui n’aura aucune valeur monétaire, mais qui risque de ravir les collectionneurs.

Ce billet unique sera produit à 3 000 exemplaires. Les billets seront vendus le 11 février prochain lors du 21ème salon des Collectionneurs qui se tiendra à Isle, dans la Vienne. Pour s’en emparer, il faudra arriver parmi les premiers.

Plusieurs visuels seront affichés sur ce billet pas comme les autres. On retrouvera par exemple une image du débarquement en Normandie, l’affiche “À tous les Français”, l’avion Westland Lysander, les sabotages ou encore la célébration de la libération sur les Champs-Élysées. Une phrase sera inscrite sur tous les exemplaires : “Honneur aux Hommes et aux Femmes de toutes Nations qui se sont unis pour libérer notre Pays."

Crédit photo : iStock

Ce billet n’est pas le seul à rendre hommage à une personne ou un événement sans avoir de valeur monétaire. Au total, on compte 2 500 billets de ce genre dans 30 pays du monde. En France, il existe d’autres billets du même type qui rendent hommage au Général de Gaulle, à Napoléon ou à Vercingétorix. Des exemplaires qui se vendent généralement entre 5 et 10 euros mais dont la valeur peut augmenter en raison de leur rareté.