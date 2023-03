Un homme trouve une roche renfermant 4,6 kg d'or, d'une valeur de 150 000 euros

En Australie, un homme a trouvé une grosse roche qui contenait 4,6 kg d’or. Suite à une expertise, le chercheur d’or a obtenu 150 000 euros.

L’Australie possède l’une des plus grandes réserves d’or au monde. Bien que les découvertes soient rares, les plus grosses pépites du monde ont été trouvées dans ce pays.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Pour cette raison, un chercheur d’or amateur âgé de 43 ans s’est mis en quête de trouver une pépite. Il s’est rendu dans les champs aurifères de l’État de Victoria, dans le sud de l’Australie. Cette zone était connue par les chercheurs d’or au cours du 19ème siècle qui cherchaient des pépites avec des casseroles, des pelles et des pioches.

Une roche de 4,6 kg d’or

Le chercheur d’or a eu raison de se rendre dans cet endroit puisqu’il a découvert une grosse roche blanchâtre qui renfermait 4,6 kg d’or, grâce à son détecteur de métaux.

“J’étais juste abasourdi… C’est une découverte unique dans ma vie”, a confié le quarantenaire.

Après avoir découvert cette roche pas comme les autres, le chercheur s’est rendu dans une boutique spécialisée pour faire expertiser sa trouvaille. Il est reparti avec un chèque de 240 000 dollars australiens, soit environ 150 000 euros.

Crédit photo : Darren Camp

“J’en suis resté bouche bée ! C’était vraiment une découverte exceptionnelle”, a confié Darrem Kamp, l’expert qui a évalué la roche.

Le chercheur d’or est sorti heureux de la boutique, avec un chèque d’un montant bien plus élevé que ce qu’il avait espéré.