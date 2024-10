Un détective privé révèle cette chose que les hommes infidèles font à chaque fois qu'ils trompent leur femme

D’après ce détective privé, les hommes ont une habitude qui les trahit à chaque fois qu’ils trompent leur femme.

Se faire tromper par sa moitié lorsque l’on est en couple est le pire des cauchemars pour de nombreuses personnes. À tel point que certaines d’entre elles deviennent complètement paranoïaques. Même si parfois elles font fausse route.

Alors, pour éviter d’avoir l’air idiot ou d’accuser son/sa conjoint(e) sans fondement, voici un indice qui pourrait vous mettre la puce à l’oreille en cas de délit conjugal.

Ray Ranno est un détective privé originaire du Connecticut. Il y a quelques mois, il était invité dans le podcast Locked In with Ian Bick. Son quotidien se résume surtout à enquêter sur les partenaires de ses clients. Et à découvrir si les premiers trompent les seconds. À en croire Ray Ranno, les hommes qui trompent leur compagne ont un étrange rituel.

« C'est incroyable comment les hommes font ça »

Crédit photo : primipil/ iStock

C’est une constatation que le détective a remarqué chez tous les hommes qu’il observait et qui trompaient leur compagne. Il raconte que les hommes ont cette drôle d’habitude avant de retrouver leur amante. Dès que Ray Ranno la remarque, il n’y a pour lui plus aucun doute et il est capable de prévoir ce que l’homme va faire ensuite.

« Si un gars veut aller chercher sa chérie, il veut une voiture propre », a déclaré le détective. Ce dernier voit donc régulièrement des hommes refaire une beauté à leur véhicule avant de poursuivre leur infidélité.

« Dès que quelqu'un va au lave-auto, je me dis : ‘Ha ha, quelle est la prochaine étape ?’ C'est incroyable comment ils font ça. Les femmes, pas tellement. Les femmes ne le font pas tellement parce qu'elles montent généralement dans la voiture du gars, les hommes veulent toujours conduire. C'est très rare que je vois un homme monter dans la voiture d'une femme. », raconte-t-il.

C’est au moment où les deux tourtereaux se retrouvent que Ray Ranno entre en action. Il collecte des preuves pour ses clientes avec un appareil photo à longue focale et même des petits gadgets qui enregistrent cachés dans un faux mug à café.