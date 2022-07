Un employé reçoit par erreur 330 fois son salaire, il démissionne et disparaît

Au Chili, un employé de bureau a touché le jackpot lorsque son employeur lui a accidentellement versé 330 fois son salaire. Dans la foulée, il a disparu après avoir promis de renvoyer l'argent.

L'employé, resté anonyme malgré le retentissement de son histoire improbable dans la presse, travaillait aux ressources humaines du géant chilien des aliments surgelés Cial. Tout se déroulait normalement dans sa carrière quand fin dernier, il a reçu par erreur 165 millions de pesos (175 000 euros). L’homme s'attendait à ce que son salaire pour le mois soit comme à l’habitude, d'environ 500 000 pesos (520 euros).

Après avoir raconté à son supérieur hiérarchique ce qui s'était passé, on lui a conseillé de se rendre à la banque le lendemain matin pour rendre l'argent en personne, selon les avocats de Cial. Mais l'entreprise affirme qu'il ne s'est jamais présenté. Conséquence, l’entreprise poursuit maintenant l'ex-employé pour récupérer l'argent. De son côté, l’employé des RH a affirmé qu'il s'était réveillé trop tard et avait envoyé un SMS à son patron à 11 heures pour lui dire qu'il ferait la course plus tard.

Un employé toujours introuvable

Pourtant, Cial n'a plus entendu parler de lui jusqu'au 2 juin, date à laquelle l'employé a présenté sa démission, par l'intermédiaire d'un avocat. « Il a été informé et il a été précisé que cet argent ne correspondait pas au paiement d'un quelconque service » rapporte le journal chilien DF Mas. On ignore encore comment se finira cette histoire rocambolesque mais une chose est sûre, l’employé a intérêt à peaufiner sa version et prendre un bon avocat !