Des extraterrestres vont arriver sur Terre en 2023, selon un Français sur dix

Selon un récent sondage réalisé par Ipsos, un Français sur 10 croirait à l’arrivée imminente d’extraterrestres sur Terre.

Depuis le début du mois de février, l’armée américaine a abattu quatre objets volants non identifiés qui survolaient le continent nord-américain. L’un de ces objets était un ballon chinois mais pour le moment, le Pentagone ignore la nature des trois autres ovnis. Ces curieux objets ont relancé les théories sur une potentielle visite extraterrestre sur Terre.

Crédit photo : iStock

Fin 2022, Ipsos a réalisé une enquête mondiale sur le sujet, dans 36 pays différents. Au total, plus de 24 millions de personnes ont été interrogées et ont participé à l’enquête. D’après les résultats du sondage, de nombreuses personnes pensent que des extraterrestres pourraient arriver sur Terre d’ici peu de temps.

Un Français sur 10 croit à l’arrivée des extraterrestres

En effet, 43% des Indiens interrogés et 24% des Chinois croient à cette idée, contre 10% des Britanniques et 12% des Français, soit un Français sur 10. Ceux qui croient le moins en cette théorie sont les habitants du Japon, de la Belgique et de la Pologne.

Crédit photo : iStock

Une seconde question a été posée au panel d’individus interrogés, sur la date à laquelle ces extraterrestres pourraient arriver sur Terre. 18% des personnes interrogées, dont 21% au Mexique, pensent qu’il est probable que les extraterrestres arrivent sur Terre en 2023.