Un fugitif se cache dans une poubelle, un éboueur le découvre en faisant sa tournée

Capture d'écran montrant le suspect sortir de la poubelle

Lors de la collecte des déchets, un éboueur américain a eu la peur de sa vie en ouvrant une poubelle… À l’intérieur se trouvait un homme recherché par la police.

Le ramassage des ordures dans une ville de l’Ohio (États-Unis) a réservé une sacrée surprise à un éboueur.

Une scène insolite 

Les faits se sont produits dans la matinée du lundi 23 février à Huber Heights, selon les informations du média australien News.com, relayées par 20 Minutes.

Un agent de propreté effectuait sa tournée habituelle lorsqu’il a fait une découverte effrayante en soulevant le couvercle d’une poubelle : un homme était dissimulé à l’intérieur.

Stupéfait par cette rencontre inattendue, il a reculé sous le choc, puis a fait de grands gestes pour alerter les policiers postés à proximité.

Cette scène insolite a été filmée par la caméra embarquée d’une voiture la police de Huber Heights et diffusée sur Facebook.

Sur ces images, on voit l’individu se lever afin de s’extirper du bac à ordures. Il prend ensuite la fuite à toute allure dans la rue, tandis qu’un officier tente de le rattraper.

Capture d'écran FacebookCrédit Photo : Huber Heights Police

Le suspect arrêté

Selon la police de Huber Heights, cet homme était recherché par les forces de l’ordre. Quelques instants plus tôt, il avait réussi à prendre la poudre d’escampette après un contrôle routier.

« L’agent a brièvement perdu le suspect de vue, puis a rapidement établi un périmètre de sécurité », a indiqué le commissariat.

Au cours de sa cavale, le fugitif a cru pouvoir se cacher dans une poubelle pour échapper aux policiers. Mais son stratagème a lamentablement échoué, comme le précise la police : il est « apparu au endroit et au bon moment ».

Capture d'écran FacebookCrédit Photo : Huber Heights Police

Après une courte course-poursuite, il a été interpellé par les autorités. Au poste, le mis en cause a été surnommé « Oscar the Grouch » (« Oscar le Grognon » en français), faisant allusion à la marionnette de la série « Sesame Street », qui vit dans une poubelle.

Oscar the GrouchCrédit Photo : DR

Police

