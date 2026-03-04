Un fugitif se cache dans une poubelle, un éboueur le découvre en faisant sa tournée

Lors de la collecte des déchets, un éboueur américain a eu la peur de sa vie en ouvrant une poubelle… À l’intérieur se trouvait un homme recherché par la police.

Le ramassage des ordures dans une ville de l’Ohio (États-Unis) a réservé une sacrée surprise à un éboueur.

Une scène insolite

Les faits se sont produits dans la matinée du lundi 23 février à Huber Heights, selon les informations du média australien News.com, relayées par 20 Minutes.

Un agent de propreté effectuait sa tournée habituelle lorsqu’il a fait une découverte effrayante en soulevant le couvercle d’une poubelle : un homme était dissimulé à l’intérieur.

Stupéfait par cette rencontre inattendue, il a reculé sous le choc, puis a fait de grands gestes pour alerter les policiers postés à proximité.

Cette scène insolite a été filmée par la caméra embarquée d’une voiture la police de Huber Heights et diffusée sur Facebook.

Sur ces images, on voit l’individu se lever afin de s’extirper du bac à ordures. Il prend ensuite la fuite à toute allure dans la rue, tandis qu’un officier tente de le rattraper.

Crédit Photo : Huber Heights Police

Le suspect arrêté

Selon la police de Huber Heights, cet homme était recherché par les forces de l’ordre. Quelques instants plus tôt, il avait réussi à prendre la poudre d’escampette après un contrôle routier.

« L’agent a brièvement perdu le suspect de vue, puis a rapidement établi un périmètre de sécurité », a indiqué le commissariat.

Au cours de sa cavale, le fugitif a cru pouvoir se cacher dans une poubelle pour échapper aux policiers. Mais son stratagème a lamentablement échoué, comme le précise la police : il est « apparu au endroit et au bon moment ».

Crédit Photo : Huber Heights Police

Après une courte course-poursuite, il a été interpellé par les autorités. Au poste, le mis en cause a été surnommé « Oscar the Grouch » (« Oscar le Grognon » en français), faisant allusion à la marionnette de la série « Sesame Street », qui vit dans une poubelle.

Crédit Photo : DR