Maeva Ghennam risque la prison après ses stories sur les attaques à Dubaï

L’influenceuse Maeva Ghennam a été convoquée par la police à Dubaï après la publication de stories évoquant les attaques iraniennes.

Depuis quelques jours, tous les regards sont tournés sur les influenceurs expatriés à Dubaï.

Alors que la perle du Golfe est visée par des missiles iraniens, plusieurs candidats de téléréalité affichent leur détresse sur les réseaux sociaux, s’attirant les critiques des internautes, mais aussi de Tibo InShape et de Vincent Moscato.

Installée depuis plusieurs années aux Émirats arabes unis, la star des Marseillais, Maeva Ghennam, a pris la parole en ligne pour faire part de son inquiétude. Elle a depuis été convoquée par les autorités dubaïotes, rapporte le magazine Closer.

Maeva Ghennam filme les missiles à Dubaï…

Depuis le jardin de sa résidence, la starlette de 28 ans a publié, samedi 28 février, des vidéos montrant des missiles traversant le ciel.

Sur ces images, la jeune femme pousse des cris de panique et s’interroge sur les mesures à prendre pour se protéger.

La troisième guerre mondiale filmée par Maeva Ghennam c’était pas dans mon bingo pic.twitter.com/SmmLawHiKf — serotoninine (@peachyteo) February 28, 2026

Dans une autre story, la Phocéenne appelle son pays d’origine à intervenir.

« La France, protégez-nous ! Je suis en panique, il n’y a aucune base de l’armée américaine autour de chez nous, on ne comprend pas. C’est comme du tonnerre, en l’espace de 10 minutes, on a vu trois missiles. Ce sont comme des flammes qui tombent », a-t-elle lancé. Je pense que Maeva Ghennam va le confirmer déci peu de temps également pic.twitter.com/zSar7DDEfU — Soii (@SouWsmsss) March 1, 2026

Face à la caméra, Maeva Ghennam précise qu’elle garde son passeport sur elle et rappelle qu’elle est une ressortissante française et peut quitter l’émirat si le danger persiste.

Le hic ? L’ex-candidate ne peut pas quitter Dubaï : elle fait l’objet d’un travel ban imposé par la police locale, lié à une altercation avec son ex-compagnon survenue il y a plusieurs mois.

… et se fait convoquer par la police

En plus de ce blocage administratif, la Marseillaise s’est de nouveau retrouvée dans le collimateur des forces de l’ordre. Elle a raconté sa mésaventure sur ses réseaux sociaux.

« Franchement, moi j’en ai marre, vous savez même pas ce qu’il vient de m’arriver. Une dinguerie, vaut mieux pas que je parle. Et là, la police qui m’appelle, qui me convoque », a-t-elle expliqué à ses millions d’abonnés.

Si la jeune femme n’a pas dévoilé la raison de cette convocation, à laquelle elle s’est rendue le lendemain, le blogueur Aqababe pense savoir pourquoi. Selon lui, les stories de Maeva Ghennam montrant bombardements auraient irrité les autorités.

« C’est parce qu’elle a pété sa bouche. Elle a filmé, filmé, filmé, tout ce qui se passait à Dubaï. Et je vous ai dit, sanction. Vous voulez pas me croire. Il n’y a pas de liberté d’expression aux Émirats. (...) Tu dépasses les limites, et si pour eux tu fais de la désinformation, bah voilà. Elle a trop filmé, regardez ce qu’il se passe », explique-t-il.

Les autorités mettent en garde la population

Ce mardi 3 mars, la police de Dubaï a publié un message d’avertissement sur son compte X, indique Le Parisien.

« La diffusion de rumeurs, de fausses informations ou de tout contenu contredisant les annonces officielles ou susceptibles de provoquer la panique ou de menacer la sécurité, l’ordre ou la santé publics est interdite », a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter :

« Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales, notamment à des peines d’emprisonnement et à des amendes d’au moins 200 000 AED (environ 47 000 euros) ».

Le ton est donné !