« Je ne regrette rien » : elle tue un pédophile et sa femme et sourit en apprenant qu'elle est condamnée à la prison à vie

Aux États-Unis, un couple été condamné à la prison à vie pour avoir assassiné un délinquant sexuel et sa femme.

En 2014, une affaire criminelle a suscité un vif débat aux États-Unis.

Cette année-là, un skinhead et sa compagne ont été condamnés à passer le reste de leur vie derrière les barreaux.

Ils ont été reconnus coupables du meurtre de Marvin Charles Parker, un délinquant sexuel enregistré et de son épouse Gretchen, en Caroline du Sud.

Ils tuent un délinquant sexuel et sa femme

Les faits remontent au mois de juillet 2013.

Jeremy Lee et Christine Moody, alors âgés de 31 et 37, ont planifié le meurtre d’un homme de 59 ans, déjà condamné pour deux agressions sexuelles, et de son épouse de 51 ans, rapportait le Daily Mail.

Crédit Photo : AP

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Le jour des assassinats, Jeremy Lee Moody a prétexté une panne de voiture devant le domicile des victimes. Celles-ci sont sorties de la maison pour lui proposer leur aide. C’est alors qu’il a forcé les deux à rentrer à l’intérieur sous la menace d’une arme à feu.

Dans la maison, Jeremy Lee Moody a expliqué aux époux le motif de leur attaque, puis il a tiré sur eux, tandis que Christine leur a tranché la gorge.

Des troubles psychiatriques

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Lors du procès, l’avocat de la défense a indiqué que les deux accusés avaient subi des violences sexuelles durant leur enfance.

Selon le psychologue Harold Morgan, le couple se croyait investi d’une mission divine : éliminer tous les délinquants sexuels, et ils avaient notamment prévu de s’en prendre à une autre personne.

À noter que les mis en cause était affiliés à Crew 41, un groupe de skinheads suprémacistes blancs réputé pour cibler les criminels sexuels.

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Par ailleurs, Jeremy Lee Moody, atteint de schizophrénie,n’avait pas pris ses médicaments au moment des faits. Christine Moody souffre du syndrome borderline, de stress post-traumatique et d’un trouble antisocial de la personnalité.

Dans un premier temps, les accusés ont présenté leurs excuses au juge et ont demandé une peine de 30 ans, espérant ainsi pouvoir voir leur enfants et vieillir ensemble.

Le couple ne regrette rien

Néanmoins, les Moody n’ont manifesté aucun remord en apprenant leur sentence : deux peines de prison à perpétuité. Selon le média britannique, ils ont souri et échangé un baiser.

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« À plus tard, les pervers ! C’est ce qui arrive aux violeurs d’enfants », a crié Jeremy Moody à la famille de Marvin Charles Parker en quittant le tribunal.

De son côté, Christine a déclaré ne rien regretter : « Tuer ce pédophile a été le plus beau jour de ma vie », a-t-elle affirmé après son jugement.