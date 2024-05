Portée disparue, une « enfant loup » retrouvée près d'une forêt où elle vivait isolée, comme une animale, depuis des années

Une « enfant loup » (nom généralement donné aux enfants élevés en marge de la société en pleine nature) a été retrouvée dans le sud de l'Espagne, après voir disparu pendant des années. Récit.

L'histoire pourrait faire l'objet d'un scénario hollywoodien, elle est pourtant réelle.

Il y a deux mois, la police espagnole a retrouvé une adolescente de 17 ans, déboussolée et dans un état déplorable, alors qu'elle errait sur un parking de la province de Malaga.

Portée disparue depuis des années, cette « enfant sauvage » (ou « enfant loup »), d'origine suisse, vivait jusqu'alors recluse avec ses deux sœurs dans une forêt, sous la coupe d'un père marginal et « dangereux ».

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

L'affaire, digne d'un roman, débute le 8 mars dernier lorsque la police retrouve par hasard cette jeune fille dans la ville de Coín, rapporte le média espagnol Sur. Ce jour-là, en plein après midi, une patrouille de la police locale remarque une drôle de voiture sur le parking du centre commercial La Trocha. Sale et détérioré, le véhicule intrigue en effet les policiers, qui repèrent deux silhouettes à proximité. Ils décident alors de s'approcher et découvrent un homme hagard et décoiffé, accompagné d'une adolescente chauve et désorientée. Tête baissée, cette dernière porte des vêtements usés et semble dans un état misérable.

Soupçonnant quelques chose d'anormal, les agents procèdent alors à un contrôle d'identité. Sans le savoir, ils viennent de percer le mystère d'une disparition non résolue. Car après vérifications, les policiers découvrent, avec stupeur, que cette jeune fille, âgée de 17 ans, est recherchée depuis très longtemps, en… Suisse.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Faisant en effet l'objet d'un avis de recherche, depuis des années, l'enfant était jusqu'alors introuvable. Lorsqu'ils prennent connaissance de cet avis, les policiers découvrent par ailleurs que cette jeune fille mineure doit immédiatement être emmené en lieu sûr et confiée au Service de protection de l’enfance. Une précaution qui s'explique, selon le quotidien Sur, par le risque élevé d'une fuite éventuelle influencée par son père, qui n'est autre que l'homme aux côtés duquel elle se trouvait sur le parking. Cet individu étant considéré comme « dangereux pour elle », précise alors un rapport de police, que consultent les agents. Le document précise en outre que cet homme mystérieux s'avère être un marginal anti-système, qui aurait fui les autorités pendant des années en vivant reclus dans une forêt, où il élevait ses trois filles, en marge de la société. Privées de tout, ces dernières auraient ainsi grandi dans la misère, coupées du monde et sans le moindre accès aux soins, ni à la scolarité. Le rapport ajoute que la mère ne les aurait pas revues depuis 6 ans.

Abasourdis, les policiers comprennent alors qu'ils doivent agir vite et contactent immédiatement leurs homologues suisses. Après de multiples atermoiements, les autorités helvètes ont finalement pu envoyer des fonctionnaires sur place, afin de rapatrier la jeune fille, qui a pu rentrer dans son pays d'origine, le 3 mai dernier.

Elle est aujourd'hui placée sous la tutelle du gouvernement suisse, en attendant peut-être de retrouver sa mère.

Quant à ses deux sœurs en revanche, elles n'ont pu être prises en charge, car elles sont majeures et donc libres de vivre comme elles le désirent.