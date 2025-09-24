Sophie Rain, la star N°1 d'OnlyFans à 37 millions d'euros, aperçue en train de fêter ses 21 ans avec Shaquille O'Neal

Sophie Rain sur Instagram

À seulement 21 ans, la star d’Only Fans, Sophie Rain qui touche près de 43 millions de dollars par an, a célébré en grandes pompes son anniversaire. Explications.

Non, il ne s’agit pas d’un canular, mais bien de la réalité. Sophie Rain, âgée de 21 ans, connue pour être une star sur la plateforme de contenus X, Only Fans, a célébré son anniversaire dignement à Las Vegas il y a quelques jours.

Qui est Sophie Rain ? 

Il y a quelques mois, elle déclarait publiquement avoir gagné 43,4 millions de dollars en revenus en ligne l'année dernière grâce à la plateforme, soit environ 37 millions d'euros. Ainsi, pour célébrer son succès, ainsi que son 21ᵉ anniversaire, la jeune fille a fait la fête avec la légende de la NBA, Shaquille O'Neal, âgé de 53 ans, à l'Encore Beach Club, comme en témoignent les photos partagées sur les réseaux sociaux.

Sur la plateforme X, on la découvre ainsi en train de danser en boîte de nuit à Las Vegas et de faire un doigt d’honneur à la caméra. Véritable star sur Only Fans, elle compte pas moins de 13,4 millions abonnés sur TikTok et 8 millions de plus sur Instagram. Rien que ça ! Sur la Toile, elle s’est confié sur son incroyable anniversaire :

“J'ai pris l'avion des Bahamas pour Las Vegas pour mon anniversaire… et j'ai rencontré quelqu'un de vraiment trop cool. Indice : c'est une légende de la NBA.”

Crédit :sophieraiin

Un physique qui rapporte gros

Dans une récente interview accordée au New York Post en juin 2025, la jeune femme avait annoncé avoir déjà gagné près de 21 millions de dollars cette année, soit environ 17 millions d’euros.

Mais alors, pourquoi un tel succès ? Sur les réseaux sociaux, elle partage de nombreux clichés d’elle en bikini ou tenues légères qui dévoilent ainsi ses formes et sa silhouette de rêve. Clairement, son business, c’est sa plastique et la jeune femme ne compte pas s’arrêter là…

Crédit :sophieraiin

Source : Nypost
