Un père de famille achète six billets d'avion pour célébrer Noël avec sa fille hôtesse de l'air

Aux États-Unis, un père de famille n’a pas hésité à réserver plusieurs billets d’avion pour passer les fêtes de fin d’année avec sa fille hôtesse de l’air.

«L’amour d’un père est plus haut que la montagne». Ce proverbe japonais illustre à merveille l’histoire de Pierce Vaughan, une hôtesse de l’air de la compagnie américaine Delta Airlines.

Crédit Photo : Mike Levy / Facebook

Il prend l’avion pour fêter Noël avec sa fille hôtesse de l’air

En 2019, alors que la jeune femme travaillait les soirs du 24 et 25 décembre, son père Hal a acheté des billets d’avion pour pouvoir passer les fêtes de Noël avec elle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette démarche adorable a ému Mike Levy, un passager qui était présent sur l’un des vols.

À l’époque, ce dernier avait raconté cette histoire sur son compte Facebook : «J’ai eu le plaisir de faire le voyage à côté de Hal. Sa fille Pierce était notre hôtesse de l’air et elle était en fonction le soir de Noël», avait écrit le jeune homme.

Avant d’ajouter : «Hal a alors entrepris de passer deux jours avec elle à bord de ses vols à travers le pays, afin qu’ils célèbrent cette période ensemble. Quel père fantastique ! Je leur souhaite à eux deux un joyeux Noël».

Crédit Photo : Mike Levy / Facebook

Dans une interview accordée à USA Today, Hal a expliqué avoir réservé six billets d’avion. Au total, cela représente six décollages, six atterrissages et un grand nombre d’encas.

«Ce père est génial»

Sans réelle surprise, la publication de Mike est rapidement devenue virale puisque cette dernière a récolté plus de 120 000 likes. Dans les commentaires, les internautes ont félicité le père de famille :

«Quel merveilleux cadeau de Noël», «Ce père est génial !», «La meilleure histoire de Noël que j’ai entendue cette année», pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions.

De son côté, Pierce a également partagé un message dans lequel elle remercie son père et ses collaborateurs : «Le premier voyage de papa profitant de ses avantages s’est super bien déroulé. Merci aux agents d’escale du pays qui ont été géniaux et patients, ainsi qu’à mon équipage. Il a réussi à attraper tous ses vols et a même profité de la première classe (c’est ça, le miracle de Noël)».

Crédit Photo : Istock

Enfin, Delta Airlines avait tenu à publier une déclaration : «Nous apprécions tous nos employés qui travaillent pendant les fêtes pour servir les clients de Delta, et nous sommes ravis de voir que ce père génial a eu l’idée de passer Noël avec sa fille à plus de 9 000 mètres d’altitude ».