Un père s'effondre et meurt « le coeur brisé » pendant les funérailles de son fils

Personnes portant un cerceuil durant des funérailles

Le malheur n’a cessé de toucher cette famille depuis plus de dix ans. Il a de nouveau frappé lors des funérailles d’un des fils de la famille.

Une famille est traumatisée depuis la mort consécutive de deux de ses membres. Le mois dernier, la famille White-Beilicki assistait aux obsèques de David Beilicki, l’un des sept frères et sœurs de la fratrie.

Ce dernier a succombé à une overdose de drogue le 31 juillet. C’est un membre de sa famille, choqué, qui a découvert son corps sur le canapé. Selon The Sun, sa mort est survenue une décennie après la cérémonie commémorative de ses jumeaux mort-nés, Karson et Deacon.

La tragédie ne s’est pas pour autant arrêtée. Tandis que le cercueil de David était transporté dans la chapelle Saint-Bède, dans le Yorkshire du Nord, son papa, Norman White, s’est effondré.

Une double tragédie pour la famille

David BeilickiDavid, le frère défunt. Crédit photo : Rose Funerals Memorials

L’homme de 61 ans a ensuite été transporté vers l’hôpital le plus proche, accompagné de sa sœur. Le reste de la famille est resté aux funérailles. L’une des filles de Norman, Chantelle, était dans l’église lorsqu’elle a appris l’accident de son père.

« Quand nous sommes entrés dans la chapelle et que nous nous sommes assis, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit : “Où est mon père ?” », raconte-t-elle à TeesideLive.

Peu de temps après, c’est entourée de sa famille qu’elle a reçu un appel lui informant que son papa était décédé. « C'était tellement traumatisant. On n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver, on ne pourrait pas l'écrire », estime celle qui compare la tragédie à un film hollywoodien.

Famille White-Beilicki portant le cerceuil de leur frèreCrédit photo :Rose Funerals Memorials

D’après Chantelle, son père, ancien boxeur, aurait succombé à une crise cardiaque. Il n’avait, jusqu’à présent, jamais souffert de problèmes de cœur. Ce qui laisse suggérer une hypothèse selon Chantelle : « Je pense qu'il a dû mourir d'avoir le coeur brisé. Voir toute la famille réunie comme ça a dû être trop dur. »

La famille White-Beilicki se réunira de nouveau le 18 septembre prochain pour les obsèques de Norman.

