Coupe du monde 2026 : une voyante prédit une invasion extraterrestre lors du match Brésil-Écosse

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Vó Bahiana / Neymar

À l’approche du match de Coupe du monde Brésil-Écosse, une voyante brésilienne prédit une… invasion extraterrestre sur le terrain.

Steven Spielberg valide ce scénario.

Alors que la Coupe du monde de football 2026 bat son plein, le match opposant le Brésil à l’Écosse, diffusé dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin, attire l’attention pour une autre raison que le ballon rond.

Une célèbre voyante brésilienne affirme avoir vu un événement dramatique se produire lors de cette rencontre, rapporte le site 20 Minutes.

Brésil–Écosse : une voyante prédit une invasion extraterrestre

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Vó Bahiana est une influenceuse spirituelle très populaire au Brésil, où elle est suivie par plus de 24 millions d’abonnés sur Instagram.

Sa spécialité ? Elle se présente comme médium et partage ses prédictions en ligne. L’une d’elles revient avec insistance depuis plusieurs jours et ne va pas manquer d’inquiéter les fans de la Seleção.

Et pour cause : l’instagrameuse assure qu’une invasion extraterrestre se produira pendant l’affiche. Plus inquiétant encore, elle affirme que certains joueurs pourraient être enlevés par des êtres venus d’ailleurs.

« Je vais vous dire que j’ai de nouveau rêvé que des extraterrestres envahissaient un terrain de football à Miami, et je voyais des joueurs être emmenés par le premier vaisseau qui arrivait. Quelque chose de très grave va se produire lors de ce match », explique-t-elle.

Neymar enlevé par des aliens ?

D’après Vó Bahiana, Neymar et son coéquipier Vinicius feraient même partie des victimes potentielles de ces visiteurs de l’espace.

Ce n’est pas tout ! Elle assure que cette attaque extraterrestre va semer le chaos dans les tribunes.

« C’est également effrayant parce que je voyais les gens crier, je voyais des mouvements de panique et des personnes courir dans tous les sens », a indiqué la starlette.

Avant d’ajouter :

« Le 24 sera un jour qui restera marqué dans l’histoire du Brésil et du monde. C’est un match au cours duquel, je vais vous le dire, les extraterrestres arrivaient : une invasion de deux vaisseaux, dont l’un était le vaisseau-mère ».

La suite après cette vidéo

Des internautes amusés

Sans réelle surprise, sa vision fait beaucoup réagir sur la toile. Sous les publications, les réactions amusées fusent.

Une personne a commenté :

« Une fois qu'ils seront arrivés et auront vu le prix des billets, ils vont rapidement retourner sur leur planète ».

Vó BahianaCrédit Photo : Vó Bahiana / Instagram

Une autre a indiqué :

« Laissez-les emmener les joueurs. De toute façon, ils ne servent à rien ».

Une troisième a ajouté :

« Je veux te voir faire la vidéo après le 24 en disant : “les gens, ce n’était qu’un rêve, j’avais tort, attendons de voir” ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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