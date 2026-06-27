Elle a accroché ce tableau acheté 87 € dans son salon pendant 60 ans, sans savoir qu'il valait... 222 000 €

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Une femme en train de contempler le tableau intitulé Interior: The Lady in Black

Il y a 60 ans, une Américaine a acheté un tableau dans une friperie à New York pour une bouchée de pain. L’œuvre vient d’être vendue pour plus de 250 000 dollars.

Une vraie affaire en or.

Pendant six décennies, Helene Plotkin, une habitante de Floride âgée de 88 ans, a exposé dans sa maison un tableau acheté pour presque rien, sans en connaître la véritable origine. Elle est tombée des nues en découvrant sa valeur, rapporte le magazine People.

Helene Plotkin, assise chez elle, en dessous du tableau Interior: The Lady in Black Crédit Photo : PA Media

 

Une peinture exceptionnelle

Cette histoire débute en 1966, dans une friperie de New York. Helene, professeure d’art aujourd’hui à la retraite, y jette son dévolu sur une peinture représentant une femme vêtue de noir, assise sur une chaise.

« Mon parcours en histoire de l’art et en pratique artistique m’a immédiatement attirée vers cette toile », a-t-elle déclaré à la BBC.

Avant d’ajouter :

« Le tableau avait une présence indéniablement majestueuse, mais c’est la théorie des couleurs à l’œuvre qui a retenu mon attention. La manière dont les tons pastel étaient intégrés à la composition était à la fois intéressante et audacieuse. C’était clairement le travail d’une main importante, dotée d’une compréhension profonde de la lumière et des formes ».

Interior: The Lady in BlackCrédit Photo : Lyon & Turnbull

Sous le charme, l’enseignante l’acquiert pour un peu moins de 100 dollars (environ 87 euros), loin de se douter de son importance.

La suite après cette vidéo

Un tableau signé par un peintre écossais de renom

Soixante ans plus tard, le tableau a été vendu lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Lyon & Turnbull à Édimbourg, pour 254 000 dollars (environ 222 000 euros).

L’œuvre, intitulée Interior: The Lady in Black, a récemment été identifiée comme étant une peinture du peintre et coloriste écossais Francis Cadell, plus connu sous le nom de FCB Cadell. Cet artiste renommé s’est illustré par ses représentations d’intérieurs et ses paysages de l’île d’Iona.

Interior: The Lady in BlackCrédit Photo : Lyon & Turnbull

Comment Helene Plotkin a-t-elle pu passer à côté ? Selon la BBC, la signature de l’œuvre était difficile à déchiffrer, laissant l’identité de son auteur dans le mystère. Le déclic est survenu en 2025 lorsque le fils de l’octogénaire, Barry, a entrepris des recherches sur la toile avant de la faire expertiser.

La signature a été déchiffrée grâce à l’intelligence artificielle, permettant aux spécialistes de confirmer que Cadell en était bien l’auteur. D’après Barry, sa mère a été stupéfaite en apprenant qui était réellement l’auteur du tableau, qu’elle avait conservé pendant des années.

« Pour maman, c’était la confirmation de son œil artistique et de sa capacité à reconnaître le talent », a-t-il conclu.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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