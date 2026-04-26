Un vol Ryanair atterrit à 160 km de sa destination et abandonne ses 189 passagers en pleine nuit

Ce lundi 20 avril, un avion Ryanair a atterrit à 160 km de sa destination initiale. Les passagers ont été livrés à eux-mêmes en pleine nuit puisqu’aucune solution n’a été mise en place par la compagnie aérienne pour les transporter à bon port.

Ryanair est une compagnie aérienne qui ne satisfait pas toujours ses passagers. L’année denrière, la compagnie a instauré une nouvelle règle controversée qui risque de déplaire aux voyageurs. En plus de cela, certains passagers ont déjà rencontré des problèmes avec Ryanair pendant leur vol. C’est notamment le cas de cette femme qui, pour 5,50 euros, s’est retrouvée avec “le sandwich au bacon le plus triste du monde”.

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Une nouvelle mésaventure bien plus grave s’est produite ce lundi 20 avril. Un vol Ryanair devait relier Bergame, en Italie, à Bruxelles-Charleroi, en Belgique. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Un gros retard

L’avion devait décoller de Bergame à 19h40. Cependant, alors que les passagers avaient déjà embarqué et étaient installés dans l’avion, le vol a été retardé et l’avion a finalement décollé à 23h20. Selon des informations rapportées par les lecteurs de RTL Info, aucune eau ni aucune nourriture n’ont été servies aux passagers durant ce laps de temps.

Trois heures plus tard, l’avion a décollé. Si tout s’est bien passé pendant le trajet, contrairement à cet autre vol Ryanair où les passagers ont été éjectés de leurs sièges pendant des turbulences, les voyageurs n’étaient pas au bout de leur peine.

Les passagers livrés à eux-mêmes

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Ils ont en effet appris que l’avion n’allait pas atterrir à l’endroit prévu mais à l’aéroport d’Ostende, en Belgique, à 160 km de la destination initiale.

“Après 23h, l’aéroport n’accepte plus d’avion en raison de la réglementation. Les avions peuvent demander une dérogation, mais c’est rarement accepté, il faut des circonstances exceptionnelles”, a expliqué la porte-parole de l’aéroport de Charleroi, Nathalie Pierard.

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En plus de ce désagrément, la compagnie aérienne aurait abandonné ses passagers à cet endroit. D’ordinaire, dans ce cas de figure, la compagnie est chargée de prévoir des navettes afin de conduire les passagers à leur destination finale. Mais cette fois, Ryanair n’aurait proposé aucune solution à ses passagers pour rejoindre Bruxelles. En moyenne, un vol standard de Ryanair contient 189 passagers quand il est complet, et jusqu'à 197 pour les gros avions. Autant de personnes se sont donc retrouvées abandonnées à l'aéroport.

Selon l’association de consommateurs Tests Achats, les voyageurs abandonnés sont en droit de déclarer des frais pour cet incident. De son côté, Ryanair assure que ces derniers ont été informés du retard du vol et de ses conséquences par e-mail et sur l’application. Ils auraient en effet été informés qu’ils devaient eux-mêmes organiser leur transport d’Ostende à Bruxelles-Charleroi et se faire rembourser leurs frais auprès de Ryanair.

Dans tous les cas, même si le remboursement a été proposé, les passagers ont bel et bien été livrés à eux-mêmes à 160 km de leur destination, sans aucune solution et au beau milieu de la nuit.