Une boutique vend des bacs à litière avec le nom de votre ex gravé dessus, pour une vengeance ultime

En Angleterre, il est possible de faire inscrire le prénom de votre ex sur un bac à litière pour chat. Une excellente idée qui vous permettra de lui envoyer un message subliminal.

Alors que la Saint-Valentin approche à grands pas, un refuge pour animaux a eu la brillante idée de venir en aide aux cœurs brisés assoiffés de vengeance : faire inscrire le prénom d’un ex sur des bacs à litière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce concept permettra aux âmes esseulées de tourner la page de la plus belle des façons.

Un concept hilarant

Comme le précise le quotidien britannique Mirror, c’est la chatterie «Ashford Garden» de la RSPCA (première association protectrice des animaux fondée dans le monde, ndlr), située dans le Kent, qui a proposé de vendre ces bacs à litière un peu particuliers.

Il s’agit en réalité d’une collecte de fonds visant à financer les soins des chats et des chatons. Celles et ceux qui souhaitent y participer doivent faire un don de cinq livres (soit 5,65 euros).

Les personnes intéressées doivent envoyer par e-mail le nom de leur ancien partenaire, ainsi qu'une capture d'écran du don. Rachel, employée de la RSPCA, pense que cette collecte de fonds est le moyen idéal d'aider les félins dans le besoin, tout en se vengeant d'un ex.

«Nous collerons le prénom sur le fond des bacs à litière, puis ils seront transférés dans les enclos des chats. Les animaux pourront ainsi déféquer dessus», a-t-elle indiqué au site d’information.

Avant d’ajouter : «Il s’agit d’un moyen léger pour obtenir de l’argent. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour récolter des financements, car nous dépendons entièrement des dons».

La chatterie Ashford Garden sauve, réhabilite et reloge jusqu’à 300 félins par an. Mais ce n’est pas tout ! L’association apporte également son soutien aux familles qui ont du mal à payer les frais vétérinaires.

La compagne de financement, qui a été mise en ligne ce jeudi 9 février, rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux, comme le démontrent ces commentaires : «C’est génial de faire ça ! Je vais faire un don» ou encore «Excellente idée !».

