Thaïlande : une reine de beauté perd ses facettes dentaires en plein discours lors d'un concours

Alors qu’elle prononçait un discours sur la scène de Miss Grand Thailand 2026, une candidate a été victime d’un incident embarrassant.

Jeudi 26 mars, les épreuves préliminaires du concours de beauté Miss Grand Thailand 2026, l’un des plus importants en Thaïlande, se sont déroulées à Bangkok, au MGI Hall.

Au programme : défilé en robe de soirée et en costume national, passages en maillot de bain et répétitions pour le discours, le tout diffusé en direct.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la dernière épreuve ne s’est pas passée comme prévu pour l’une des candidates, rapporte La Dépêche.

Une candidate perd ses facettes dentaires en direct

Kamolwan Chanago, 18 ans, se souviendra longtemps de sa prestation sur scène. Représentante de la province de Pathum Thani, la jeune fille a vécu un moment inattendu.

Alors qu’elle prononçait son discours de présentation, la participante a brusquement perdu ses facettes dentaires. Un moment capté par les caméras et diffusé en ligne sur les réseaux sociaux.

#thailandnews ♬ original sound - CNA @channelnewsasia Miss Grand Thailand contestant Kamolwan Chanago's fake teeth fell out during her opening remarks at the beauty pageant on Wednesday (Mar 25), but she recovered with poise, earning her plenty of praise online. The unexpected moment happened during the preliminary round of judging, and the winner of the pageant will be crowned over the weekend. #thailand

Imperturbable, la reine de beauté a géré cet incident avec un calme impressionnant.

Sur les images, la reine de beauté se retourne avec élégance en réalisant que son dentier est en train de tomber. Elle tente de le remettre en place avant de se tourner à nouveau pour poursuivre sa performance sur scène avec maîtrise, tandis que les spectateurs l’applaudissent.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Son sang-froid impressionne les internautes

La suite après cette vidéo

Malgré ce contretemps, Kamolwan Chanago est restée impassible, comme si rien ne s’était produit. Par la suite, elle enchaîné avec son défilé en robe sirène pailletée, conservant toute son assurance.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Sans surprise, la séquence est rapidement devenue virale, accumulant des millions de vues et des milliers de commentaires. Sous la publication, les internautes ont salué le professionnalisme et l’assurance dont elle a fait preuve.

Une personne a commenté :

« Elle s’en est très bien sortie ».

Une autre a écrit :

« Quelle belle façon de se remettre ! ». « Elle est forte ! ».

Si Kamolwan Chanago a assuré comme une cheffe, elle n’a toutefois pas été couronnée Miss Grand Thailand 2026 lors de la finale, le 28 mars. C’est Pattama Jitsawat qui a décroché le titre tant convoité.