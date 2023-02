Une femme a découvert que son petit ami était unijambiste au bout de... trois mois de relation !

Alors qu’elle sortait avec son petit ami depuis trois mois, une jeune Américaine a découvert que ce dernier était… unijambiste.

C’est bien connu : le réseau social TikTok permet à un grand nombre de personnes de partager leurs expériences amoureuses. Et ce n’est pas cette mère de famille américaine qui oserait le contraire.

À voir aussi

Récemment, la jeune femme s’est emparée de son compte pour partager une drôle d’anecdote. Alors qu’elle était âgée de 17 ans, elle a entamé une histoire d’amour avec un adolescent. Le hic ? Elle a découvert que son petit ami était unijambiste au bout de trois mois de relation.

«J’avais 17 ans lorsque j’ai rencontré ce garçon au cours d’une épreuve de rodéo», a-t-elle expliqué sur le réseau social chinois. «Il était grand et magnifique, et j’avais envie de l’avoir».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coup de foudre puisque les deux jeunes gens ont échangé leurs numéros avant de se mettre en couple trois semaines plus tard. À l’époque, les deux tourtereaux étaient inséparables : «Nous nous voyions, genre, tous les jours».

«Nous étions très amoureux»

Alors que la relation se passait à merveille, la jeune fille a remarqué que quelque chose n’allait pas en examinant une photo. À l’époque, elle avait aussi noté que son compagnon portait uniquement des pantalons longs et qu’il boitait.

Mais ce n’est pas tout ! Le principal concerné avait interdit à sa dulcinée de venir le voir jouer au basket. «J'ai donc montré cette photo à mes amis et je leur ai dit : "Les gars, je pense que mon petit ami n'a peut-être qu'une seule jambe“».

Face à cette situation, l’auteure de la publication n’avait pas eu d’autre choix que de confronter son compagnon. C’est dans ce contexte qu’elle avait découvert qu’il avait contracté la polio, une maladie infectieuse causée par le poliovirus.

«Je lui ai dit : «Écoute, je m’en doutais depuis quelques semaines maintenant, et tu as rendu les choses vraiment bizarres… Tu l’as caché pendant trois mois ?». Finalement, le couple s’est fréquenté pendant six mois supplémentaires avant de rompre.

«Nous étions très amoureux, et puis je suis allée à l'université et j'ai tout gâché», a conclu la femme. Sans surprise, le clip a incité les utilisateurs de TikTok à partager leurs propres révélations :

«J’ai épousé un homme et j’ai réalisé qu’il lui manquant un pouce… Je n'ai jamais posé de questions jusqu'à ce que je tombe enceinte, j’avais besoin de réponses à ce moment-là», «Je suis sortie avec un homme pendant trois mois avant de réaliser qu’il avait une main de bébé», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.