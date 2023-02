En couple depuis six semaines, elle apprend que son copain... est marié

Sur TikTok, une femme a raconté qu’elle est sortie pendant six semaines avec un homme qui était marié, sans le savoir.

Christina est une photographe californienne qui a subi une grande désillusion sentimentale, qu’elle a décidé de raconter sur TikTok. La jeune femme a rencontré un homme sur une application de rencontres avec qui elle est sortie pendant six semaines.

Si tout se passait bien et qu’ils partageaient les mêmes points communs et centres d’intérêt, quelques détails ont interpellé la jeune femme.

Crédit photo : @christinainthevalley

Christina a remarqué qu’ils ne se voyaient que certains jours précis dans la semaine et que son compagnon ne lui proposait jamais d’aller chez lui. Autre détail surprenant : ses vêtements étaient couverts de poils de chiens, alors qu’il affirmait ne pas en avoir. Des réflexions qui ont semé le doute chez Christina, qui a décidé d’en parler à ses parents.

Elle découvre que son copain est marié

Pour en savoir plus sur cette histoire, sa mère a décidé de mener l’enquête en fouillant les réseaux sociaux de l’homme. Rapidement, elle a découvert… qu’il était marié.

« Ma mère, à la manière typique d’une maman, a décidé de vérifier ses antécédents, a expliqué Christina. Je ne sais pas ce qui l’a poussée à faire ça. Rapidement, elle m’a dit qu’elle avait trouvé sa femme sur Instagram. »

@christinainthevalley His wife was super cool tho Flowers - Miley Cyrus

Ni une ni deux, Christina a décidé d’envoyer un message à la femme en question, qui s’est montrée très compréhensive. Elle a posé beaucoup de questions à Christina pour savoir quand elle voyait son mari. En se soutenant mutuellement, les deux femmes ont découvert que l’homme voyait au moins trois femmes différentes. Furieuse, Christina a confronté son compagnon qui a « joué à l’idiot » et a finalement décidé de le quitter.

« Tout ce que je cherchais vraiment, c’était une confirmation. Confirmation que je n’étais pas folle, que je n’étais pas stupide, a-t-elle confié. Le soir où j’ai tout découvert, j’ai jeté mon téléphone à travers la pièce, ouvert une bouteille de vin bien méritée et appelé mes meilleures amies. »

Sur TikTok, sa vidéo a été vue plus de 1,6 million de fois. Si Christina a reçu des messages de soutien de la part des internautes, certains lui ont dit qu’elle aurait dû s’en rendre compte plus tôt, tant la situation était douteuse. Une chose est sûre : si elle est prête à passer à autre chose, Christina se montrera plus méfiante à l’avenir dans ses relations amoureuses.