Une maman reçoit une avalanche de critiques car elle emmène son fils de 7 ans dans les toilettes pour femmes

Une mère de famille a partagé ses réticences à laisser son fils de 7 ans aller seul dans les toilettes pour hommes. Cette dernière a recueilli énormément de critiques sur son approche.

Crédit : markusspiske/ Pixabay

Sur le forum britannique Mumsnet, une maman, qui a souhaité garder l‘anonymat, a fait part de son inquiétude à laisser son fils de 7 ans aller seul dans les toilettes pour hommes. Sa crainte principale ? Que « quelqu'un de louche » s’approche de son fils.

Ainsi, la maman raconte qu’elle emmène son fils avec elle dans les toilettes pour femmes lorsque celles des hommes sont trop bondées. Elle explique par ailleurs qu’elle ne veut pas que son fils puisse « voir des hommes adultes utiliser des urinoirs ».

Cependant, son fils en a quelque peu marre d’aller dans les toilettes des femmes et pousse depuis sa maman à le laisser aller dans les commodités pour hommes.

Sur le forum, les internautes n’ont pas été tendres avec la maman. Beaucoup la qualifiant de paranoïaque.

« Il ne pourra plus entrer chez les dames encore longtemps »

Crédit : Radist/ iStock

En majorité, les internautes ont reproché à la maman de voir le mal où il n’y en avait pas forcément. D’autres internautes ont néanmoins compris les inquiétudes légitimes de la maman.

Cependant, la plupart des internautes rappellent à la maman qu’il faudra bien qu’un jour elle laisse son fils aller seul dans les toilettes pour hommes et que le plus tôt sera le mieux. « À quel moment lui permettrez-vous d'aller chez les messieurs ? Une sortie spéciale pour ses 18 ans ? », a ironisé un internaute.

Un autre a tenté de tempérer : « Je ne pense pas que la plupart des toilettes pour hommes soient pleines de prédateurs qui traînent là toute la journée en attendant de sauter sur un enfant ».

Un troisième internaute a suggéré à la maman qu’un jour ou l’autre, elle n‘aura pas d’autre choix que de laisser son garçon utiliser les toilettes pour hommes. « Vous allez devoir vous y habituer le plus tôt possible. Il ne pourra plus entrer chez les dames encore longtemps ».

Un quatrième internaute a conseillé à la maman de parler de ces situations avec son fils afin qu’il puisse apprendre à les gérer au mieux. Une maman lui a quant à elle conseillé de rester devant l’entrée des toilettes pour hommes et de crier si quelqu’un lui voulait du mal.

Malgré ces critiques et quelques conseils donnés, beaucoup ont compris les inquiétudes légitimes de la maman.