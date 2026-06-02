Une mamie flashée à 42 km/h... en déambulateur, la photo fait le buzz

Direction l’Allemagne, où une mamie a été flashée par un radar pour excès de vitesse. Fait encore plus surprenant : elle se déplaçait à l’aide de son… déambulateur.

Une scène insolite s’est produite début mai à Euskirchen, une ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, située près de Cologne.

Une grand-mère en déambulateur a eu la surprise d’être flashée par un radar alors qu’elle circulait sur une route à vitesse limitée.

Flashée en déambulateur

Ce jour-là, des policiers d’Euskirchen reçoivent une alerte signalant un excès de vitesse dans une zone limitée à 30 km/h, alors qu’un véhicule y circule à 42 km/h, soit 12 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Les agents visionnent alors les images de vidéosurveillance pour identifier la plaque d’immatriculation. Mais ce qu’ils découvrent les laisse sans voix.

Les images révèlent en effet une femme senior se déplaçant à l’aide d’un déambulateur, son sac de courses à la main.

« Une femme âgée est apparue avec son déambulateur et a involontairement créé une véritable photo culte », a indiqué la police d’Euskirchen sur sa page Facebook.

Avant d’ajouter, avec humour :

« À première vue, on aurait presque cru que la dame venait de battre un nouveau record de vitesse en déambulateur, ou qu’elle s’apprêtait à défier Usain Bolt ».

La suite après cette vidéo

Les internautes s’en amusent

Un détail sur le cliché n’a pas manqué d’interpeller les forces de l’ordre : la dame semble totalement zen.

« Alors que d’autres apparaissent souvent surpris sur les photos de radar, elle est restée parfaitement détendue, comme si ces clichés de contrôle de vitesse faisaient simplement partie de son quotidien », a poursuivi la police.

Évidemment, ce n’est pas elle qui a été flashée en marchant. En réalité, elle a traversé le champ de la caméra au même moment que le véhicule en excès de vitesse.

Selon les autorités, son déambulateur aurait masqué la plaque d’immatriculation du contrevenant. Résultat : celui-ci ne peut pas être identifié et ne sera donc jamais verbalisé.

Crédit Photo : iStock

Si le conducteur échappe de peu à l’amende, son « ange gardien » a en tout cas fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sous la publication, les commentaires amusés affluent.

« Une grand-mère formidable » ; « Photo de l’année » ; « Réaction géniale de la police », peut-on lire parmi les réactions.

Dans leur message, les autorités rappellent l’importance de respecter les limitations de vitesse.