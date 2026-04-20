Vous risquez plus d'amendes si vous avez cette plaque d'immatriculation sur votre voiture

Une confusion règne sur les routes entre les forces de l’ordre et les conducteurs de véhicules portant une plaque d’immatriculation rose. Ces derniers se plaignent de verbalisations non-justifiées.

Des plaques roses provisoires verbalisées

Sur la route, vous avez peut-être aperçu des véhicules qui se démarquent des autres. Ils possèdent une plaque d’immatriculation rose avec des caractères noirs dont les identifiants commencent par WW ou W.

Ces plaques sont parfaitement légales et sont entrées en vigueur au 1er janvier 2026. Il s’agit de plaques provisoires WW pour les véhicules neufs, importés ou en transit, indique Auto Plus. Elles sont valables deux mois et les conducteurs peuvent la renouveler une fois. Dès lors, ces plaques sont valables durant 4 mois.

Sauf que depuis quelque temps, des automobilistes reçoivent des amendes injustifiées à cause de ces plaques.

Une réglementation qui entraîne la confusion sur les routes

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Crédit photo : Maxppp

Le premier coup d'œil des plaques roses WW suffit à indiquer qu’il s’agit de plaques temporaires. Pourtant, cela n’empêche pas les forces de l’ordre d’effectuer de nombreux contrôles et de verbaliser leurs conducteurs pour plaques « non conformes ».

Devant l’interrogation des conducteurs qui grandit face à ces amendes injustifiées, le fabricant des plaques, Faab Fabricauto, a même dû intervenir. Il a rappelé que les plaques sont aux normes fixées par l’arrêté du 21 novembre 2025 : les plaques WW roses sont destinées aux particuliers, leur date de fin de validité est positionnée à droite ; les plaques W sont destinées aux professionnels mais ne présentent pas cette date. Aucune de ces deux plaques ne présente de numéro de région.

Malgré ces rappels, rien n’y fait : de nombreux conducteurs avec une plaque rose provisoire reçoivent des amendes. De leurs côtés, les forces de l’ordre réclament un code TPPR, le marquage d’homologation des plaques réfléchissantes. Cependant, ce détail n’est pas inscrit dans les textes. Dès lors, la confusion risque de se poursuivre entre automobilistes et forces de l’ordre lors des contrôles.