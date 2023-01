Une mère de famille a failli donner un prénom qui ressemble à un plat de viande à sa fille

Sur le forum Reddit, une mère de famille a expliqué qu’elle a failli donner un prénom qui ressemble à celui d'un plat de viande à sa fille.

Récemment, une utilisatrice de Reddit a demandé de l’aide aux internautes pour choisir le prénom de sa petite fille. Dans sa publication, la mère de famille explique avoir hésité entre deux prénoms : London Brielle et Emmeline Jane.

Le hic ? Le premier ressemble à au nom d'un plat de viande nord-américain, connu sous le nom de «London Broil» (Broil de Londres en français, ndlr). Très populaire, ce plat est composé d’un steak de boeuf mariné coupé en fines lamelles.

Le prénom divise les internautes

Une chose est sûre, la maman n’avait pas remarqué ce détail avant de publier son message sur le forum Reddit. En effet, c’est un internaute qui a souligné les similitudes entre le prénom London Brielle et le plat London Broil.

«Oh non ! J’allais voter pour London Brielle, mais maintenant je ne peux plus. Les enfants ne feront pas le rapprochement, mais leurs parents le remarqueront (…) Emmeline Jane est un beau prénom qui ne ressemble pas à de la viande»,«Je déteste dire ça, mais je pensais à la même chose. London Brielle me fait trop penser à London Broil», peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’autrice du message a pris en compte les avis de ses paires : «Nous avons opté pour Emmeline Jane», a-t-elle expliqué sur la plateforme.

Avant d’ajouter : «Nous pensons que le prénom Emmeline Jane lui conviendra tout au long de sa vie (…) Si nous avons une autre petite fille, elle s’appellera sûrement London».