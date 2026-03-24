Harcelé à l'école, Josiah, un orphelin de 13 ans, a mis fin à ses jours car « il n'en pouvait plus »

Un adolescent a mis fin à ses jours après avoir été harcelé à l'école.

C'est un drame épouvantable qui met en lumière, une fois de plus, les ravages du harcèlement scolaire.

Épuisé par les brimades à répétition qu'il subissait à l'école, un jeune garçon prénommé Josiah Michael Dwinell s'est donné la mort, 8 jours après son treizième anniversaire, le 12 mars dernier.

Choquée et inconsolable après ce suicide, sa famille en appelle aujourd'hui à la solidarité dans cette épreuve difficilement surmontable.

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Victime de harcèlement scolaire, Josiah, 13 ans, s'est suicidé

Le drame a eu lieu dans le New Hampshire aux États-Unis et a profondément bouleversé les Américains.

Le petit Josiah s'est suicidé en se jetant d'un pont car il « ne pouvait plus supporter le harcèlement » dont il était victime, a précisé sa tante Shaena Lyon.

La suite après cette vidéo « Mon neveu a décidé, après un trajet en bus pour rentrer chez lui, qu’il ne pouvait plus supporter le harcèlement. » (Shaena Lyon)

Orphelin depuis le décès de sa mère, l'adolescent avait été adopté par sa grand-mère qui l'aimait par-dessus tout et qui aura tout fait pour tenter de l'aider à surmonter ce qu'il traversait. Hélas, cela n'aura pas suffi à apaiser ses souffrances.

Les proches de Josiah dénoncent aujourd'hui le manque de soutien reçu par le garçon et regrettent que ses problèmes aient été ignorés.

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« Il était harcelé à l’école et dans le bus, et personne en dehors de son foyer n’a cherché à l’aider (...) Il s’est rendu à l’hôpital à de nombreuses reprises, où sa grand-mère était à ses côtés, le soutenant et essayant de lui obtenir l’aide dont il avait besoin. Ses problèmes de santé mentale ont été ignorés, et tous ceux qui n’étaient pas de son entourage disaient qu’il cherchait à attirer l’attention », a en effet déploré sa tante.

Au lendemain de son décès, cette dernière a par ailleurs lancé une cagnotte en ligne afin de récolter des fonds pour les obsèques de Josiah. À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, la famille a d'ores et déjà rassemblé plus de 23 800 dollars, soit environ 20 539 euros.