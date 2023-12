À 20 ans, cette chanteuse exhorte les gens à télécharger sa musique pour ne pas avoir à travailler, les internautes la dézinguent

La jeune musicienne encourage les internautes à écouter sa musique car elle dit incapable de travailler dans un bureau de 9 heures du matin jusqu’à 17 heures. Ses propos lui ont valu des critiques négatives de toutes parts.

Zoe Wynns est une jeune musicienne de 20 ans. Et comme beaucoup de musiciens de son âge, l’Américaine souhaite vivre de sa passion. Un luxe que peu de monde peut s’offrir mais que Zoe compte bien saisir. Alors, cette jeune femme de la génération Z a fait une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Instagram, dans laquelle elle exhorte les internautes à écouter sa musique pour ne pas avoir à travailler en entreprise.

Dans sa vidéo publiée début octobre, Zoe raconte : « Je ne peux pas faire un travail de 9h à 17h ». Assise dans sa voiture, elle s’adresse à ses 2 500 abonnés. « Je sais que je vais passer pour une enfant gâtée. Je sais que cela va ressembler à un artiste qui ne veut tout simplement pas travailler dur et y consacrer des heures, mais physiquement, je ne pense pas pouvoir le faire ».

Puis, la musicienne se justifie : « Je commence à pleurer si j'ai trois tâches non créatives à accomplir dans une journée et imaginer faire huit heures par jour quelque chose que je n'aime pas vraiment pour le reste de ma vie… », lance-t-elle avec effarement.

Pour s’éviter cette corvée, Zoe, à ses yeux, n’a d’autre choix que de réussir dans la musique.

La génération Z vivement critiquée après les propos de Zoe

Après avoir fait la promotion de sa musique qu’elle dit être disponible sur toutes les plateformes, Zoe en rajoute une couche sur son incapacité à travailler comme le commun des mortels : « J'ai entendu cette citation dans une émission une fois et elle disait : 'les gens comme nous ne peuvent pas vivre une vie normale. Si nous essayons, cela nous tue', et honnêtement, je me mets dans cette catégorie, parce que je pense que je vais tout simplement mourir », explique-t-elle encore face caméra.

Rapidement, les propos de la jeune femme ont fait le tour des réseaux sociaux. Sa vidéo est devenue populaire et a recueilli 2 900 commentaires. La plupart des internautes la qualifient « d’enfant gâtée », d’autres lui demandent de « grandir ». Des internautes lui demandent de faire un effort comme tout le monde, tandis que d’autres lui rappellent que beaucoup de personnes n’aiment pas non plus ce fonctionnement mais qu’elles n’ont pas le choix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zoe Wynns (@zoewynnsmusic)

Encore une fois, la génération Z dont Zoe est issue s’est attiré les foudres des internautes. Depuis quelque temps, cette génération est vue comme paresseuse et sa mauvaise réputation ne fait que croître.

« Mon point de vue, c’est que la plupart de gens de cette nouvelle génération (pas tous) n’ont pas cette éthique de travail acharné par laquelle nous avons été élevés parce qu’ils ont grandi à l’ère de la gratification instantanée. Ils ne sont pas fiers du travail acharné. Ils n’en font que « suffisamment » ou le strict minimum, car ils pensent qu’ils devraient être payés davantage pour en faire plus », reproche un internaute de X, où les propos de Zoe ont été partagés par un compte dit de droite suivi par 1,9 million de personnes.

Malgré tout, les propos de Zoe ont trouvé un certain écho chez certaines personnes.