Victime d'un accident de moto, il rampe 48h le long de l'autoroute avant d'être secouru

C’est une histoire assez incroyable que nous relate le média flamand Het Laatste Nieuws, celle d’un motard belge qui a rampé 48h le long de l’autoroute suite à un accident.

L’instinct de survie peut soulever des forces inexpliquées en soi. Ce motard belge pourrait en faire une dissertation tant il a connu un calvaire impensable pendant 48h. Le vendredi 1er septembre, il circulait sur l’A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier lorsqu’il a été victime d’un accident.

Grièvement blessé, il se retrouve derrière les barrières de sécurité mais caché par la végétation, comme sa moto. Dès lors, aucun automobiliste ne peut le voir et lui porter assistance.

Abandonné à son sort, le jeune homme âgé d’une vingtaine d’années se met alors à ramper, centimètre par centimètre pendant 48h, jusqu’à atteindre une borne d’arrêt d’urgence. Il réalise cet exploit sans eau, ni nourriture et avec plusieurs fractures.

Secouru 48 heures après son accident

Accidenté le vendredi, c’est donc dimanche après-midi qu’il réussit à se signaler sur le bord de l’autoroute. Il attire l’attention d’un jeune automobiliste âgé de 18 ans, originaire de la région, qui circulait sur l’axe routier.

Crédit photo : Het Laatste Nieuws

Nommé Diego Rodriguez, il circule à 120 km/h et voit alors quelque chose bouger au sol. Il pensait à un sac poubelle mais décide tout de même de se garer et de se rapprocher, pour découvrir le motard accidenté : “Il m’a demandé si j’avais quelque chose à boire et à manger. Il voulait enlever son casque, mais j’ai refusé. Je préférais attendre l’arrivée des secours”, confie-t-il.

Finalement secouru et transporté en hélicoptère jusqu’à Montpellier, le motard est sain et sauf mais mettra du temps à se remettre de ses blessures. L’important, c’est que ces jours ne sont plus en danger.