Vidéo : cet enfant africain séduit les internautes grâce à son incroyable beauté

Un petit garçon originaire d'Afrique a suscité une véritable frénésie sur Internet en raison de son apparence unique. Bien que personne ne soit sûr du nom du garçon et d'autres informations, les internautes sont définitivement impressionnés par son physique hors-norme.

Crédit : raoultsasa0 / TikTok

À voir aussi

Bien que l'on ne connaisse aucun détail sur l'enfant quant à son âge ou son nom, les internautes ont été subjugués par sa beauté. Le petit garçon à la peau noire possède notamment des yeux d’un bleu vif qui s’avèrent très perçants pour quiconque le regarde. Il a également une mèche de cheveux blancs à l'avant de la tête qui semble s'étendre à son visage, une cicatrice semblable à un éclair qui lui donne un air d'outre-tombe ou, comme le pensent certains commentateurs, d'ange.

La vidéo de l'enfant, qui le montre en train de fixer la caméra et de regarder autour de lui pendant qu'il est filmé, a créé un engouement énorme sur TikTok. Le clip a d’ailleurs été vu plus de 8,5 millions de fois. La personne qui a posté cette vidéo s'appelle Raoul Tsasa et d'après sa description, il vit aux Pays-Bas.

Les internautes sont convaincus que l'enfant a un brillant avenir devant lui, en raison de son look aussi surprenant qu’envoûtant. L’un d’entre eux, nommé Duc Nambouri, a déclaré : « il a l'air si unique. Il ne devrait pas avoir de mal à devenir un grand acteur ou un mannequin reconnu. Il se distingue déjà parmi la foule ». Un autre utilisateur de TikTok nommé Michael Brown-Herrer a commenté : « il est un chef-d'œuvre de beauté ».

Une maladie à l’origine de cette apparence ?

De nombreuses hypothèses ont été émises pour comprendre comment l’enfant était arrivé à ressembler à ce qu'il est aujourd’hui. Un internaute, Jamie La Chaky, a écrit : « je crois qu'il a le syndrome de Waardenburg ». Selon les sites Web médicaux, le syndrome de Waardenburg est un groupe de maladies génétiques qui provoquent des changements dans la couleur des cheveux, de la peau et des yeux chez les personnes qui en sont atteintes, ce qui pourrait correspondre.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : tout le monde est d'accord pour dire que l'enfant est vraiment magnifique.