Vidéo : il tartine du foie gras avec sa carte vitale dans un train, les internautes sont choqués

Depuis deux jours, la vidéo d’un Français en train de couper et tartiner son foie gras avec sa carte Vitale, à bord d’un train SNCF, est devenue virale. Mais que se cache-t-il derrière cette scène totalement insolite ?

Les voyages en train sont parfois le théâtre de comique de situation qu’on ne verrait nulle part ailleurs. Il y a plein de choses qu’on ne fait pas normalement dans un train, comme se taper un repas hyper gastronomique digne d’un restaurant étoilé.

Comment ça, ce n’est pas possible ? Un homme a décidé de tordre le cou aux idées reçues en se régalant d’un vrai festin avec les moyens du bord. Dans un train régional SNCF en Bourgogne, un passager a surpris tout son wagon en déballant son repas.

Au menu : une baguette et… un bloc de foie gras ! Un tel mets est bien plus souvent dédié aux repas en famille qu’au casse-croûte spontané dans un train. Cependant, au-delà du foie gras, c’est surtout sa manière de manger qui va rendre la vidéo totalement virale.

Pendant ce temps, sur le TER Bourgogne de @SNCFVoyageurs, un voyageur décide de couper son foie gras avec sa carte vitale. Merci la France ? pic.twitter.com/S1ftEiadpA — Basile (@Basile_Viault) November 15, 2023

Démuni de couteau pour couper son foie gras, le passager se sert alors… de sa carte vitale. On le voit trancher péniblement son bloc de foie gras, qu’il déguste avec des rondelles de pain ! La scène a été filmée par un autre passager, qui l’a publié sur X, engendrant une vague de commentaires amusés : “C’est ça ma France”, “Là, c’est la France, la vraie”, “Manque plus qu’un verre de vin et t’as la complète”.

Un canular récidiviste

Par ailleurs, d’autres internautes ont préféré commenter la qualité du foie gras, qui s’émiette quand il est coupé avec la carte Vitale. Certains se demandent même s’il ne s’agit d’un fromage de type parmesan.

Des questions qui méritent d’être posées car le passager gastronome n’en est pas à son coup d’essai. En réalité, le passager est un chef parisien du nom de Julien Gaulet ! Si ce nom ne vous dit rien, peut-être avez-vous en souvenir une vidéo publiée il y a deux ans, dans laquelle un passager d’un TGV s’était régalé de spaghettis à la truffe avec une bouteille de Bordeaux en plein trajet.

Spaghettis à la truffe avec un bon bordeaux dans le TGV pic.twitter.com/M8v01R3vLZ — Julien (@frenchnakedchef) December 11, 2021

Il s’agit tout simplement de la même personne ! Julien Gaulet est un influenceur cuisine et fondateur du French Naked Chef (“Le chef français nu”, ndlr). Il s’est fait connaître sur les réseaux en cuisinant nu sous son tablier chez des inconnus et des célébrités. Un sacré concept !