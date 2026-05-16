Vidéo : un enfant de 2 ans suspendu dans le vide sauvé par ses voisins en bas de l'immeuble

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Un sauvetage incroyable

Le 7 mai, plusieurs habitants d’un quartier de Bogota ont formé un “filet humain” afin de sauver la vie d’un enfant de 2 ans, aperçu suspendu dans le vide au balcon du quatrième étage.

C’est un drame terrible qui aurait pu se produire sans l’intervention de voisins aux aguets. La scène s’est déroulée à Bogota, capitale de la Colombie, le 7 mai dernier. Il est alors 21h30 quand plusieurs habitants d’un quartier aperçoivent, au 4ème étage d’un immeuble, un enfant de 2 ans suspendu dans le vide.

Le petit bambin ne tient qu’à la force de ses bras. D’après les proches de la famille qui ont témoigné auprès de médias locaux comme Semana et Noticias Caracol, l’enfant aurait escaladé seul jusqu’à la corniche grâce à des blocs de briques fixés au mur de la terrasse.

Son père affirme qu’il s’était absenté quelques minutes avec son frère pour aller acheter des cigarettes et fumer à l’extérieur afin de ne pas enfumer l’appartement

« Quand nous sommes revenus, il était déjà monté sur le balcon »

Extrait de la vidéo du sauvetageCrédit photo : Capture d'écran X / ColombiaOscura

Une enquête lancée sur les conditions de vie du garçon

En contrebas, des habitants se sont rapidement regroupés pour tenter de le sauver. Une témoin souligne que la présence de passants à cette heure tardive relève presque du miracle, la plupart des commerces étant déjà fermés.

La suite après cette vidéo

« À cette heure-là, le quartier est normalement désert »

Par instinct, les riverains se sont donc attroupés en bas de l’immeuble et ont improvisé un “filet humain” afin de rattraper l’enfant en cas de chute. Sur les images, devenues virales sur les réseaux sociaux, on assiste avec effroi à la chute de l’enfant, avant de ressentir un soulagement intense en constatant que l’enfant a été rattrapé sain et sauf.

Après sa chute, l’enfant a été transporté à l’hôpital. Il se trouve désormais hors de danger. Son père assure qu’il ne souffre d’aucune fracture grave, même si des impacts à la tête ont été signalés.

La police de Bogota et l’unité de protection de l’enfance ont ouvert une enquête afin de vérifier les conditions dans lesquelles vivait le garçon et déterminer les responsabilités éventuelles.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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