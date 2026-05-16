Vidéo : un enfant de 2 ans suspendu dans le vide sauvé par ses voisins en bas de l'immeuble

Le 7 mai, plusieurs habitants d’un quartier de Bogota ont formé un “filet humain” afin de sauver la vie d’un enfant de 2 ans, aperçu suspendu dans le vide au balcon du quatrième étage.

C’est un drame terrible qui aurait pu se produire sans l’intervention de voisins aux aguets. La scène s’est déroulée à Bogota, capitale de la Colombie, le 7 mai dernier. Il est alors 21h30 quand plusieurs habitants d’un quartier aperçoivent, au 4ème étage d’un immeuble, un enfant de 2 ans suspendu dans le vide.

Le petit bambin ne tient qu’à la force de ses bras. D’après les proches de la famille qui ont témoigné auprès de médias locaux comme Semana et Noticias Caracol, l’enfant aurait escaladé seul jusqu’à la corniche grâce à des blocs de briques fixés au mur de la terrasse.

Son père affirme qu’il s’était absenté quelques minutes avec son frère pour aller acheter des cigarettes et fumer à l’extérieur afin de ne pas enfumer l’appartement

« Quand nous sommes revenus, il était déjà monté sur le balcon »

Crédit photo : Capture d'écran X / ColombiaOscura

Une enquête lancée sur les conditions de vie du garçon

En contrebas, des habitants se sont rapidement regroupés pour tenter de le sauver. Une témoin souligne que la présence de passants à cette heure tardive relève presque du miracle, la plupart des commerces étant déjà fermés.

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« À cette heure-là, le quartier est normalement désert »

Par instinct, les riverains se sont donc attroupés en bas de l’immeuble et ont improvisé un “filet humain” afin de rattraper l’enfant en cas de chute. Sur les images, devenues virales sur les réseaux sociaux, on assiste avec effroi à la chute de l’enfant, avant de ressentir un soulagement intense en constatant que l’enfant a été rattrapé sain et sauf.

#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

Après sa chute, l’enfant a été transporté à l’hôpital. Il se trouve désormais hors de danger. Son père assure qu’il ne souffre d’aucune fracture grave, même si des impacts à la tête ont été signalés.

La police de Bogota et l’unité de protection de l’enfance ont ouvert une enquête afin de vérifier les conditions dans lesquelles vivait le garçon et déterminer les responsabilités éventuelles.