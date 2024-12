Voici à quoi vous ressemblerez à 40 ans si vous ne dormez que 6 heures par nuit

Le manque de sommeil peut avoir des répercussions sur notre santé. Voici à quoi vous pourriez ressembler à 40 ans si vous ne dormez pas assez la nuit.

Pour être en bonne santé, nous devons faire attention à de nombreuses choses au quotidien. Nous devons avoir une alimentation saine, variée et équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, mais aussi faire attention à notre sommeil en dormant suffisamment chaque nuit. En effet, le sommeil est très important puisque dormir nous permet de recharger nos batteries, d’être frais pour le lendemain et d’évacuer les toxines accumulées dans notre corps. Pour cette raison, il est déconseillé de se coucher après 1 heure du matin le soir.

Crédit photo : iStock

Pour être en forme, cette étude a révélé le nombre d'heures que vous devez dormir chaque nuit. Cependant, cet objectif n’est pas toujours facile à atteindre à cause des horaires de travail contraignantes, du stress et des insomnies. Pour ces raisons, de nombreuses personnes ne dorment pas assez chaque nuit. Une mauvaise habitude qui peut avoir des répercussions sur notre corps, comme le démontre cette étude réalisée par Benson for Beds. Selon les chercheurs, voici à quoi vous pourriez ressembler à 40 ans si vous ne dormez que 6 heures par nuit, et le résultat est effrayant.

Les effets du manque de sommeil

Pour alerter sur le manque de sommeil, les chercheurs ont créé Hannah, une représentation d’une personne âgée de 40 ans qui ne dort que 6 heures par nuit. À 40 ans, Hannah paraît beaucoup plus âgée. Elle souffre de pertes de mémoire à court terme, d’un vieillissement prématuré de la peau et d’une perte de cheveux. Elle est également sujette à l’obésité puisque ses hormones sont déréglées et qu’elle ressent constamment l’envie de manger.

Crédit photo : Benson for Beds

En plus de cela, Hannah a le teint jaune, des rides et des douleurs aux épaules et au dos. Son état de santé général est mauvais et le manque de sommeil impacte son cerveau, son système immunitaire, ses muscles, sa peau, ses yeux et ses cheveux. Ainsi, elle est plus vulnérable aux maladies et aux infections respiratoires et souffre d’eczéma et de douleurs chroniques.

“Hannah est une illustration stimulante de l’impact global du sommeil sur le maintien de la santé globale. Des études montrent qu’un manque de sommeil prolongé peut augmenter le risque de maladies pouvant avoir un impact sur le cœur, notamment l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète de type 2”, a indiqué Sophie Bostock, spécialiste du sommeil, à Lad Bible.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour rester en bonne santé à 40 ans : avoir un bon sommeil et dormir au moins 7 heures chaque nuit.