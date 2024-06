Voici pourquoi vous ne devriez surtout pas vous coucher après 1 heure du matin, selon une étude

Impossible de vous endormir le soir ? On vous comprend. Pourtant, ce trouble du sommeil peut être lourd de conséquences, selon une étude. Explications.

On parie que cela vous est déjà arrivé : vous vous mettez au lit vers 21 heures, mais impossible de vous endormir. Et cela peut durer des heures et même dépasser minuit. N’est-ce pas ? Lorsque ce trouble du sommeil arrive ponctuellement, c'est sans gravité, mais si cela devient une habitude, il peut y avoir des dangers sur votre santé.



Crédit photo : iStock

Les risques du manque de sommeil

Comme le rapporte une étude menée par des chercheurs au Royaume-Uni, s’endormir après une heure du matin, peut avoir des conséquences alarmantes pour le corps et la santé. La raison ? Selon l’étude, les personnes qui se couchent plus tardivement ont plus de risques de souffrir de problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression, que les personnes qui se couchent avant cette heure.

Selon le Dr Indira Gurubhagavatula, un professeur spécialisé en médecine du sommeil de l’Université de Pennsylvanie, il y a plusieurs raisons à ce risque plus élevé, comme il l'a expliqué au HuffPost. Il a déclaré : “le lobe frontal du cerveau est très vulnérable au manque de sommeil. Ainsi, notre capacité à ne pas passer brusquement d’une émotion à l’autre – cette capacité à nous inhiber – devient altérée dans des conditions de privation de sommeil ou de veille très tard la nuit. Cela peut alors conduire à plus de négativité, plus d'anxiété... parce que les fonctions cérébrales supérieures qui réguleraient ces émotions sont plus émoussées.”



Crédit photo : iStock

Problème : si le manque de sommeil s’intensifie ou que le trouble du sommeil se développe, c'est souvent dû à l’utilisation des smartphones et des écrans. Il est donc important d’adopter une routine de sommeil calme et propice au sommeil, le tout, dans un environnement agréable.

Vous l’aurez compris, si vous avez du mal à vous endormir passé une heure du matin, il est important de changer cette habitude sur-le-champ et de comprendre les raisons profondes de ce trouble du sommeil.