Voici la quantité de fromage à ne pas dépasser par jour et c'est la science qui le dit

On vous dévoile aujourd'hui la quantité idéale de fromage qu'un être humain devrait ingurgiter chaque jour et cela risque de ne pas vous plaire, sauf si vous avez une sainte horreur de ce mets.

Si vous êtes un admirateur de fromage et qu'il s'agit de votre péché mignon, on vous conseille de changer de page. Ou plutôt non, lisez bien ces quelques lignes car, comme ça, vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant.

Aliment incontournable de la gastronomie française, le fromage possède des vertus gustatives qui ne sont plus à prouver, mais doit être consommé avec modération car en manger à outrance n'est pas forcément recommandé, en raison des graisses saturées qu'il contient.

Dire ça à un Français relève de l'hérésie, quand on sait qu'il existe plus de 1 200 variétés de fromages dans le pays, où chacun de nos compatriotes en consomme 26 kg par an, en moyenne.

Pourtant des études récentes ont démontré qu'une consommation excessive n'était pas sans risque, estimant au passage la quantité adéquate qu'il faudrait manger chaque jour pour ne pas subir de désagréments.

Crédit photo : iStock

Une étude démontre qu'il ne faut pas consommer plus de 40 grammes de fromage par jour

Publiée dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet, cette étude avait initialement pour but d'évaluer le lien éventuel qui peut exister entre consommation de produits laitiers et maladies cardio-vasculaires

Et vous serez ravis d'apprendre que, contrairement à une idée reçue, le fromage n'est pas dangereux. Regroupant les résultats de test menés auprès de 135 000 participants dans 21 pays, ces travaux ont en effet permis de découvrir qu'il n'y avait aucune corrélation entre la consommation de produits laitiers - dont le fromage - et le risque de développer des maladies cardiaques ou des événements coronariens majeurs.

Mieux, l'étude a démontré l'inverse en établissant que les personnes qui consommaient plus d'une portion par jour de produits laitiers entiers, ou faibles en graisse, présentaient un risque réduit de maladie cardiaque, de crise cardiaque ou encore de décès liés à des soucis cardiaques.

Une autre étude, publiée dans le European Journal of Nutrition ne dit pas autre chose et démontre que les personnes consommant régulièrement du fromage ont jusqu'à 18 % moins de risques de développer une maladie cardiovasculaire, jusqu'à 14 % moins de risques de développer une maladie coronarienne et ont jusqu'à 10 % moins de risques d'accident vasculaire cérébral que celles qui n'en consomment que très peu voire pas du tout.

Les auteurs de cette étude considèrent par ailleurs qu'il ne faut pas manger plus de 40 grammes de fromage par jour, ce qui correspond à une portion de camembert. Pour un Français, ça semble trop peu mais cela représente une consommation responsable qui permet de profiter des bienfaits du fromage.

À consommer donc avec modération, tout en se faisant plaisir.