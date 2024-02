Voici le passeport le plus rare du monde, dont il n'existe que 500 exemplaires

Ce passeport est délivré à de rares personnes triées sur le volet qui font partie d'une tradition diplomatique datant de plusieurs siècles. Il n’y aurait que 500 titres en circulation dans le monde. Découvrez quel est ce passeport.



Il s’agit tout simplement du passeport le plus rare au monde du fait de son faible nombre en circulation. Ce passeport, c’est celui de l’Ordre souverain militaire de Malte, révèle le site américain CNN.

Également connu sous le nom de l’Ordre des Chevaliers de Malte, cet Ordre religieux possède sa propre monnaie, ses propres timbres et sa constitution. Mais ce qui est le plus étonnant, c’est que cet Ordre ne possède aucune terre depuis plus de deux siècles, comme le rapporte le site Geo. En revanche, l’Ordre possède un siège à Rome, en Italie.

Malgré cette position unique, 106 pays dans le monde, dont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, reconnaissent le passeport rouge doté de sigles dorés de l’Ordre de Malte.

Un passeport délivré depuis plus de 700 ans

Crédit photo : Alessandra Tarantino/ AP

Depuis le 14ème siècle, un passeport est ainsi émis à tous les représentants de l’Ordre pour leur fonction diplomatique dans différents États.

« Nous fournissons rapidement de l’aide médicale et humanitaire aux victimes de conflits ou de catastrophes naturelles. Nous gérons des hôpitaux, des ambulances, des centres médicaux, des foyers pour personnes âgées et handicapées, des cantines populaires », énumère Daniel de Petri Testaferrata, le président de l’Ordre, pour CNN.

Dans le monde, on compte actuellement 500 titres de l’Ordre en circulation. Ces derniers sont accordés « aux membres du Souverain Conseil », c'est-à-dire « le gouvernement, les chefs et membres de ses délégations diplomatiques (leurs conjoints et enfants mineurs) et, en de rares occasions, à des personnes détachées chargées de missions spéciales dans l’Ordre de Malte », précisait le site de l’Ordre, en 2017.