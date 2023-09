Selon une étude, voici les deux prénoms des personnes qui se plaignent le plus

Selon la science, certains prénoms seraient plus propices à l’action de se plaindre. Explications.

Et si votre prénom en disait long sur votre caractère ? Selon une récente étude, certains prénoms seraient le miroir de notre réputation. Et ce n'est pas toujours positif. La signification des prénoms est plus ou moins importante. Pourtant, certaines recherches prouvent qu'un prénom peut décrire une personnalité ou un caractère. La preuve avec ce récent sondage.



Crédit photo : iStock

Un constat étonnant

Vous vous appelez Sarah ou David ? Vous avez sûrement la réputation de vous plaindre beaucoup. Selon des recherches menées par TrustPilot et relayées par LADbible, le prénom David remonterait en tête de liste parmi les prénoms qui ont le plus la réputation de se plaindre. Au total, ce sont près de 20 000 “David” qui ont été comptabilisés par le site spécialisé dans les avis, suivis de près par les “Paul” avec 19 562 personnes. Dans la liste, on retrouvait également les prénoms John, Chris, Mark et James. Côté femmes, le prénom "Sarah" arrive en tête de liste ainsi que le prénom "Emma".

Ces prénoms sont également catégorisés selon les professions : "Lorsque nous avons examiné des catégories plus spécifiques, David est à nouveau arrivé en tête des avis avec une étoile dans les domaines de l'électronique et de la technologie, de la maison et du jardin, ainsi que de l'argent et des assurances", a précisé TrustPilot. Avant d'ajouter : "Sarah a laissé le plus d'avis une étoile dans les domaines Beauté et bien-être et Shopping et mode”, a précisé TrustPilot.

L'étude révèle aussi que le prénom "Karen", souvent catégorisé comme un prénom à la caractérisation de plaignante, passe en 15ᵉ position dans la liste des personnes qui se plaignent. Un constat surprenant. Alors, qu’en pensez-vous ?