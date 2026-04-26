Vous pouvez louer votre maison 2 000 euros la journée pour des tournages

Et si vous gagniez un peu d’argent en louant votre maison pour des tournages ? C’est ce que propose une association aveyronnaise.

Pour avoir un complément de revenus, il est possible mettre ses biens immobiliers en vente ou en location. Cependant, il existe une autre forme de location peu connue qui concerne les tournages de cinéma.

Crédit photo : Aveyron Cinéma

Actuellement, l’association Aveyron Cinéma est à la recherche de nouveaux logements atypiques qui pourraient apparaître dans un film, une série, un documentaire ou un clip.

Des sites atypiques recherchés

Un appel à décors a été lancé et l’association recherche des demeures de charme, des maisons d’architecte, des sites naturels, des fermes, des anciennes écoles ou des bâtiments industriels désaffectés.

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Certaines caractéristiques sont particulièrement recherchées. Les biens doivent comporter des pièces de 40 m2, avoir des meubles faciles à déplacer et une belle hauteur sous plafond. Le lieu doit être de préférence éloigné des nuisances sonores et ne pas se trouver à proximité d'une route passante, d’une gare ou d’un aéroport.

2 000 euros la journée

Généralement, la location d'un tel lieu pour un tournage est estimé à 1 000 à 2 000 euros la journée. Cette participation à un tournage est similaire à cette autre offre qui vous propose de devenir figurant dans un film. Si vous êtes intéressé par cette offre, contactez l’association à l'adresse mail suivante : decor@aveyroncinema.fr. Envoyez une description de votre bien : la nature du logement, sa localisation, sa surface, ainsi que des photos des intérieurs et des extérieurs.

Si votre maison est sélectionnée, elle figurera ensuite dans la liste de l’association, qui pourra la proposer à des équipes de production à la recherche de lieux de tournage. Une belle opportunité à ne pas négliger.