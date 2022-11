10 pièces de 2 euros rares qui valent cher

Incroyable pour certains, mais totalement vrai, il existe des pièces de 2 euros qui coûtent plus cher que leur valeur faciale. Découvrez 10 d’entre elles.

À voir aussi

Image représentative d’une pièce de 2 euros Crédit photo : coonlight

Vous avez peut-être déjà entendu dire que certaines pièces de monnaie et billets rares coûtent plus cher que leur valeur réelle. Il s’agit bien d’une réalité et non d’une histoire inventée ou encore d’un mythe. Vous pouvez même en posséder ou en avoir eu sans le savoir, car certaines d’entre elles circulent dans la rue. Il faudra ainsi faire attention à son argent à partir de maintenant, même les plus petites pièces. Pour vous faire une idée de leur valeur, découvrez les pièces de 2 euros les plus chers répertoriés :

Les monnaies de 2 euros les plus rares en fonction du nombre d’exemplaires

Un couple en train de garder précieusement une pièce de 2 euros Crédit photo : Ridofranz

La rareté est le premier critère de choix d’un collectionneur lorsqu’il souhaite acheter une pièce de monnaie rare. Voilà pourquoi certaines d’entre elles sont plus recherchées que d’autres, même si elles sont toutes célèbres à la base. Dans cette catégorie, la monnaie de 2 euros détenteur de ce palmarès est encore monégasque.

Parmi les pièces répertoriées officiellement, la monnaie commémorative de Monaco fabriquée en 2016 est la plus rare, avec 10 000 exemplaires seulement. Pour rappel, cette pièce a été fabriquée pour célébrer le 800ème anniversaire de la construction du premier château sur le Rocher de Monaco.

Elle est suivie par deux autres monnaies monégasques fabriquées jusqu’à 25 000 exemplaires.

Ensuite, vous avez les modèles produits en Allemagne tirés à 30 000 exemplaires environ.

S’il faut continuer le classement, les pièces allemandes sont suivies par celles de Saint-Marin produites entre 70 000 et 85 000 exemplaires.

Les pièces d’Andorre existent en 85 000 exemplaires. Comme vous le voyez, le nombre d'exemplaires produits influence aussi la rareté d'une pièce de 2 euros.

La pièce de 2 euros la plus connue en France et des collectionneurs

Une pièce de monnaie sur le point d’être emballée Crédit photo : Tomjac80

De nombreuses personnes pensent à tort que la pièce la plus rare est la plus chère. En effet, ces places sont détenues par la monnaie commémorative Grace Kelly de Monaco. Elle représente la pièce de 2 euros la plus recherchée sur le marché. Elle s’arrache auprès des numismates amateurs et professionnels. Ils guettent les moindres annonces afin de formuler les premiers une offre.

De plus, ils les gardent précieusement dès qu’ils en obtiennent, ce qui fait que de moins de moins de cette monnaie circule sur le marché. Cet engouement, qui fait grimper sa valeur, est presque surprenant puisqu’il ne s’agit pas de la pièce la plus rare.

En effet, elle existe en 20 001 exemplaires, juste derrière la pièce du premier château sur le Rocher de Monaco qui bénéficie d’une cote de 2 000 € environ. Pour une monnaie commémorative à l’effigie de la princesse Grace Kelly de Monaco, le prix peut monter jusqu’à 2 500 € pour rappel.

Pourquoi ces monnaies valent-elles plus cher que leur valeur faciale?

Un tas de monnaies, dont une pièce de 2 euros Crédit photo : graffoto8

En cherchant à connaître les pièces de 2 euros les plus chères, de nombreuses personnes se posent des questions sur les raisons de l’augmentation de leur valeur. Comme pour tous les objets de collection, le coût de ces pièces a un lien avec leur rareté. Elles sont produites à moins de 100 000 exemplaires la plupart du temps. Cette quantité est trop peu pour que tout le monde en Europe puisse en avoir. Cet aspect est l’une des raisons qui attirent les collectionneurs. Il s’agit de collectionner un objet que peu de personnes peuvent avoir. Plus la pièce est rare, plus les collectionneurs sont prêts à formuler une offre alléchante. La pièce de Monaco avec l’image du premier château sur un rocher en est la preuve la plus pertinente.

Le coût d’une pièce de monnaie de collection est aussi favorisé par l’histoire ou la raison de la production. La pièce la plus chère en est le parfait exemple. Celle de Monaco en commémoration de la princesse Grace Kelly de Monaco peut être vendue à 2500 € alors qu’elle n’est pas la plus rare.

Un autre exemple concerne les fameuses pièces de 2 euros de la Finlande. Elles ont été produites en un million d’exemplaires. Pourtant, elles figurent parmi les monnaies coûtant plus cher que leur propre valeur. Le prix est influencé par le fait qu’elles ont été fabriquées pour fêter l’élargissement de l’Union européenne qui a accueilli dix nouveaux membres à l’époque.

Une autre raison pour l’augmentation du coût d’une monnaie est la présence de défaut. Les pièces concernées n’ont pas été fabriquées pour être connues ni pour devenir des objets de collection. Entre autres, une erreur s'est produite lors de la production des pièces de 2 euros en Allemagne. Ces dernières ont été éditées sans les frontières des pays de l’Union européenne, une erreur qui en a fait des objets de convoitise. La production a dû être arrêtée, ce qui a permis à ces pièces de devenir rares.

Comment reconnaître une pièce de 2 euros rares?

Il ne faut pas vous méprendre, car ce n’est pas parce qu’une pièce de monnaie est ancienne qu’elle a plus de valeur. Elle doit respecter un certain nombre de critères pour être considérée comme de collection:

Elle est produite en petite quantité ;

; Elle n’a pas circulé dans leur pays ou ailleurs, et donc, presque neuve ;

Sa provenance doit être particulière comme Monaco et Paris en France, Saint-Marin, Autriche, Grèce, Vatican ou Andorre ;

Les meilleures pièces sont de type commémoratif.

Avec ces informations, vous pouvez avoir des indices quant à la nature de votre pièce de monnaie. Vous pouvez les vérifier sur Internet tout en prenant en compte la matière de fabrication, les signes distinctifs et les dimensions.

Si vous n’êtes pas certain du résultat, le moyen le plus efficace pour connaître sa valeur est de vous rendre dans un magasin numismatique. Un numismate, un collectionneur ou un vendeur professionnel de monnaies ou de médaillons, vous reçoit pour une estimation rapide et juste selon la cotation frappée.

Comment vendre une pièce de 2 euros rare cotation frappée B.U. ?

Une personne rangeant son argent après la vente d'une pièce de monnaie Crédit photo: dragana991

Alors que certains cherchent des recettes à moins de deux euros, d’autres tentent de faire fortune avec cette pièce. Pour cela, il est possible de s’adresser à un numismate qui ne fait pas qu’estimer la valeur d’une monnaie. En tant que professionnel et collectionneur, il peut vous faire une offre proportionnelle à la cotation pour ajouter la pièce à sa collection. Si les conditions ne vous conviennent pas, le numismate peut aussi la vendre pour vous auprès de ses contacts. Toutefois, il faut s’attendre à un prélèvement d’une commission de l’ordre de 20 à 30 %, selon le cas.

Vous ne souhaitez pas payer de commissions ou l'offre ne vous convient pas ? Vous pouvez essayer de revendre votre pièce de monnaie à un particulier via des sites spécialisés. Toutefois, recourir aux services d’un professionnel est beaucoup plus sécurisant. La vente auprès d'un particulier comporte des risques. De plus, un numismate dispose d’un réseau qui lui permet de recevoir rapidement une offre.





Le top 10 des pièces d'euros qui valent chères

1. Les monnaies monégasques

Monnaie commémorative de l’anniversaire de la princesse Grace Kelly Crédit : https://www.ebay.fr/ _ 3 980 €

En termes de valeur, les monnaies de 2 euros monégasques bénéficient des meilleures cotes sur le marché. Il en existe plusieurs modèles, mais la plus chère serait la pièce de2 euros Monacocommémorativedu 25èmeanniversaire de la disparition de la princesse Grace. Pour cette pièce, l'offre d'achat peut aller jusqu’à 3 980 euros, en fonction de son état.

2. Pièce de 2 euros rare italienne

2 euros d’une valeur de 3000 € Crédit : DR

Une monnaie ou « moneta 2 euroErrore Di conio » commémorative peut être vendue à 3000 euros. Attention, les pièces doivent être authentiques et en bon état, même s'il s'agit de pièces commémoratives.

3. Une pièce de 2 euros autrichienne rare

Monnaie autrichienne avec erreur rare Crédit :DR Acbon

L’Autriche renferme quelques pièces avec une valeur supérieure à ce qui était prévu. Les monnaies avec unecotation frappe B.Uou Brillant Universel peuvent coûter plus d’une centaine d’euros, tandis qu’une pièce très rare est proposée à plus de 2000 euros. Une pièce de monnaie estampée cotation B.U. présente toujours une brillance d’origine, donc comme neuve.

4. Les pièces de 2 euros de Chypre

Monnaie de 2 euros de Chypre à 1 500 € Crédit :DR

Le pays de Chypre possède son petit trésor avec une pièce de 2 euros commémorative frappée en 2008. Celle-ci est difficile à évaluer, car les cotes sont volatiles sur les sites spécialisés. Néanmoins, il est possible d’affirmer que certains vendeurs peuvent céder ce petit bijou pour près de 1 500 euros s’il est en très bon état.

5. Les pièces de 2 euros allemandes

En Allemagne, il existe également des pièces de 2 euros rares coûtant plus cher que leur valeur initiale. Tel est le cas desmonnaies de 2 euros avec défautpour lesquelles il est difficile de formuler une estimation exacte à moins d'être un professionnel. Certains vendeurs arrivent à en vendre à plus de 1000 euros.

6. Les pièces de l’Andorre

Certaines monnaies de l’Andorre valent plus cher que leurvaleur faciale. Par exemple, la pièce de 2 euros Andorra 2019 peut être commercialisée jusqu’à 950 €.

7. Les pièces de 2 euros fabriqués en Espagne

La pièce de 2 euros la plus recherchée en Espagne peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Le prix, très variable, est fixé par le vendeur. Une pièce très rare peut coûter en moyenne aux alentours de 500 euros.

8. Les pièces de 2 euros du Vatican

Le Vatican a introduit l’utilisation de l’euro en 2002. Il possède même quelquespièces rares et chèrescomme celles avec l’inscription 1506-2006. La pièce en question coûte 300 euros et plus, en fonction de son état.

9. Les pièces de 2 euros frappées en Saint-Marin

Lesmonnaies de 2 euros de Saint-Marin, un petit État en Italie, sont également très recherchées par les numismates amateurs, ce qui fait grimper leur coût. La valeur de ses pièces est estimée entre 100 et 300 euros en moyenne. Il existe des monnaies Saint-Marin affichées à un coût plus élevé au moment de la vente.

10. Les2 euros de la Finlande

La Finlande n’est pas seulement connue comme étant lepays le plus heureux du monde. Elle est également dans la ligne de mire des collectionneurs de pièces de monnaie rares. Le pays en possède plusieurs, dont une pièce de 2 euros estimée aux alentours de 175 euros.