10 poèmes attendrissants pour maman

Vous souhaitez surprendre votre maman à l’occasion de la fête des Mères ou de son anniversaire ? Voici 10 poèmes pour lui faire plaisir.

10 poèmes pour faire plaisir à sa maman

Une femme et sa fille offrent des fleurs et un poème à grand-mère Crédit : Deagreez

Les occasions ne manquent pas pour témoigner son amour à sa mère, et il existe différentes façons de le faire. Bébé, enfant, adolescent, jeune ou adulte, quel que soit l’âge, nous avons tous le droit de dire « je t’aime » à notre mère. Si le bouquet de fleurs accompagné de mots doux ou les cadeaux sont monnaie courante, les poèmes sont également très appréciés des mamans et sont certains de les toucher au plus profond de leur cœur.

Rien n’est plus émouvant pour une mère qu’un message d’amour sous forme d’une belle poésie de la part de son enfant. En effet, qui ne le sait pas ? Les mots sont parfois plus parlants que les cadeaux et ils restent éternellement, comme la poésie et les citations. Un poème permet d’exprimer de manière claire l’amour et l’attention qu’un enfant porte à sa mère.

Si, vous aussi, vous souhaitez surprendre votre maman à l’occasion de la fête des Mères ou de son anniversaire, ou si votre objectif est de lui faire plaisir tout simplement, n’hésitez pas à trouver votre inspiration parmi notre sélection de 10 poèmes pour maman.

Ils véhiculent des messages d’amour, de tendresse et de reconnaissance d’un amour maternel pur et sans condition. Ils peuvent être axés sur des thèmes variés, et correspondre à des âges différents.

Grâce à cette sélection des plus beaux poèmes pour maman, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Après avoir choisi la poésie qui vous plaît, vous pouvez l’imprimer sur une carte papier, ou la joindre à une carte virtuelle.

1 – Poème pour dire je t’aime à sa maman

Un enfant écrit un poème pour sa maman sur une carte Crédit : Oleksandr Shchus

« Je t’aime maman chérie ».

« Pour moi tu es la plus belle,

Source d’un amour éternel,

Aussi douce qu’un rayon de soleil,

Caressant mon visage au réveil ».

« Un grand cœur qui ne cesse de donner,

Quoiqu’il arrive, il ne cesse de pardonner,

Rien ne peut l’empêcher d’aimer,

D’un amour pur, inconditionné ».

« Avec des yeux attendris,

Tu me regardes et tu souris,

Une caresse sur la joue,

Sur le front un tendre bisou ».

« Trésors que je garde dans le cœur,

Souvenir d’un temps meilleur,

Que je chéris avec amour,

Que tu sois ici ou ailleurs ».

« Je ne te l’ai pas assez dit,

Je t’aime maman chérie,

Ton doux souvenir durera,

Tant que mon cœur battra ».

2 – Un bouquet d’amour en poème pour la fête des Mères

Une fleur, une carte, un cœur et des textes pour souhaiter bonne fête maman Crédit : BugTiger

Ce poème est idéal pour la fêtedes Mères et pourra accompagner un bouquet de fleurs.

« Une rose, un iris et un tournesol,

Ta peau, tes yeux et ton sourire,

Fleurs de l’amour réunies dans un bouquet,

Que je te tends, maman, que je te remets ».

« Merci pour ta tendresse et ta patience,

Pour tes attentions et pour notre connivence,

Une rose, un iris et un tournesol,

Ta peau, tes yeux et ton sourire,

Fleurs de l’amour réunies dans un bouquet,

Pour te témoigner, maman, mon amour à tout jamais ».

3 – Poème pour celle qui nous a donné le jour

Bouquet de roses, carte et mots de tendresse pour maman Crédit : OlgaSoloveva

Ce poème est idéal pour la fête des Mères, pour un anniversaire ou pour dire simplement à votre maman que vous l’aimez.

Maman,

« Tu m’as donné le jour,

Tu m’as offert la vie,

Et bercé(e) de ton amour ».

« Se sont enfuies,

Mes peurs d’enfant,

Envolées mes tristesses,

Sur ton cœur de maman,

Débordant de tendresse ».

« Suspendu(e) à ton sourire,

J’ai essayé de grandir,

Tout doucement, de retenir les ans ».

« Et le temps qui m’a poussé(e) vers l’indépendance désirée,

N’a jamais brisé le lien qui lie mon cœur au tien! ».

« Tu as protégé mon enfance, ensoleillé mon adolescence,

Tu illumines chaque jour mon existence ».

4 – Poème plein de câlins pour maman

Une fille offre un poème écrit sur une carte à sa maman Crédit : opolja

Vous voulez aider votre enfant à souhaiter une joyeuse fête à sa maman ? Écrivez ces textes sur une carte et demandez-lui de réciter ce poème à sa maman ou répétez-le à votre mère.

« J’ai cueilli trois fleurs des champs,

Mais la plus jolie que j’aime tant,

Mais la plus jolie, c’est pour maman ».

« J’ai trouvé trois cailloux blancs,

Mais le plus joli que j’aime tant,

Mais le plus joli, c’est pour ma maman ».

« J’ai aussi trois beaux rubans,

Mais le plus joli que j’aime tant,

Mais le plus joli, c’est pour maman ».

« Je n’ai qu’un petit cœur d’enfant,

Mais mon petit cœur qui l’aime tant,

Mais mon petit cœur, c’est pour maman ».

5 – Poème pour maman destiné aux enfants de la maternelle

Un enfant de la maternelle récite un poème à sa maman Crédit : duh84

Ce poème est parfait pour apprendre aux enfants de la maternelle à dire « je t’aime maman ».

« J’ai cherché dans les poèmes,

Comment dire je t’aime,

J’ai trouvé des mots savants,

Bien trop longs pour mes cinq ans ».

« Alors, j’ai cherché ailleurs,

Et j’ai trouvé dans mon cœur,

Les mots que tu m’as appris,

Quand j’étais encore petit ».

« Maman, je t’aime grand comme ça,

Je le dis avec mes bras ».

6 – Un poème en mode recette pour maman

Un enfant et sa maman en train de lire un livre de poèmes Crédit : ostrinka

Ce poème de la recette de l’amour fera plaisir à toutes les mamans, accompagné d’un gâteau.

« Pour ma maman que j’aime,

J’ai mis dans un poème,

Un A, un I, un M, un E, pour te dire je t’aime ».

« Un A au chocolat,

Un I à la chantilly,

Un M avec de la crème,

Un E très amoureux ».

« Et j’ai fait un gâteau,

Que nous mangerons bientôt,

En récitant ce poème ».

7 – Poème pour la fête des mamans

Des enfants lisent un poème pour leur mère Crédit : stefanamer

Ce poème de Victor Hugo reste l’un des plus célèbres pour célébrer la fête des Mères.

« Mon cœur me dit que c’est ta fête,

Je crois toujours mon cœur quand il parle de toi,

Maman,que faut-il donc que ce cœur te souhaite ?

Des trésors ? Des honneurs ? Des trônes ? Non, ma foi!

Mais un bonheur égal au mien quand je te vois ».

8 – Poème pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans du monde

Photo d’un pot de fleurs et d’une carte de fête des Mères Crédit : Anastasiia Yanishevska

Ce poème est dédié à toutes les mamansdu monde entier.

« Comme chaque année, pour grande, petite ou nouveau-née,

On célèbre la journée de la maman, celle qui nous a mis au monde,

Qui nous a aimé et pris soin de nous,

Celle qui nous donne des nouveau-né(e)s,

C’est nos mères et nos sœurs,

Nos amies et nos conjointes,

Malgré tout ce qu’on leur offre,

Est insuffisant pour reconnaître,

Ce qu’elles ont fait pour nous ».

« Je vous souhaite santé,

Bonheur et prospérité,

Avec tous mes respects,

Aux femmes du monde entier,

Bonne fête à toutes les mères du monde ».

9 – L’amour maternel célébré en poème

Fleurs et cadeaux pour célébrer notre amour pour notre mère Crédit : spukkato

Ce poème est écrit par Évariste Boulay-Paty pour célébrer l’amour maternel.

« Dans cette vie humaine où tout n’est que chimère,

Où chaque sentiment vif et beau se ternit,

Où le plus étroit nœud demain se désunit,

Où la douce amitié bientôt devient amère ».

« L’amour maternel n’est point chose éphémère,

Il ne trompe jamais et jamais ne finit,

Le vaisseau vole au port, l’oiseau vole à son nid,

Et le cœur de l’enfant vole au cœur de la mère ».

« Le doute affreux se glisse en chaque attachement,

L’expérience est triste et cache un ver en elle,

Si l’on aime beaucoup, l’on craint profondément ».

« Mais douta jamais de l’âme maternelle ?

L’amour coule de source en ce grand sentiment,

Et la lèvre du fils boit à l’onde éternelle ».

10 – Autre poème pour toutes les mères du monde

Une femme adulte et sa mère âgée prennent un café Crédit : Halfpoint

Voici un autre poème pour célébrer les mères du monde entier.

« Mon cadeau du ciel,

Ses baisers doux comme le miel,

Ma maman chérie,

Reine de toutes les féeries,

Tu es toujours dans ma vie,

Et depuis toujours tu m’as suivi(e),

Tu embellis mon existence,

De ta présence ».

« Aucun cadeau ne peut égaler,

Les soins faits pendant toutes ces années,

Mais ce modeste poème,

Est pour te dire que je t’aime,

Même si je ne le montre pas tout le temps,

Tu seras toujours ma petite maman,

Mon trésor qui règne dans mon cœur,

Qui a une inestimable valeur ».