D’aucuns disent que plus une blague est ridicule, plus elle est drôle. Nous allons vérifier cette affirmation avec ces 100 blagues qui frisent la débilité.

Plein de pins emojis qui rient Credit : Marcelo Fabian Mollaretti

Ridicule : Qui est digne de risée ou de moquerie. Définition du Wiktionnaire.

Le ridicule ne tue pas ! Bien sûr, sinon l’Homme serait une espèce en voie d’extinction. Une situation est dite ridicule lorsqu’elle défie la logique. Une blague ridicule repose à peu près sur le même principe.

Mais comment faire rire avec une blague ridicule ? Vous avez deux possibilités :

La chute est trop inattenduepour déclencher un rire ;

La chute est trop évidente pour pouvoir déclencher un rire.

En fait, sortir une blague ridicule, c’est quitte ou double. Plus la blague est ridicule et stupide, plus elle est susceptible d’être risible. Si Louis de Funès s’en est sorti dans le cinéma, c’est parce qu’il a su faire du ridicule et de l’absurde des armes à rire. Aujourd’hui encore, ses films sont cultes. Mais nous n’oublierons jamais le ridicule de ce petit homme acariâtre, critique, méchant, mais si attachant.

Tout cela pour dire que le ridicule n’est pas forcément mauvais, mais qu’il faut savoir en connaître les secrets. Surtout, il faut avoir une maîtrise de la langue pour qu’une blague ridicule fasse mouche. Les jeux de mots et les calembours font partie des subtilités de la langue. Si bien qu’il est parfois difficile d’en obtenir des traductions fiables en anglais.

Dans tous les cas, tout cela n’est que théorie. Le rire peut être calculé, provoqué, mais faire rire une personne n’est pas toujours gagné. Surtout si vous usez du ridicule comme arme. C’est pourquoi nous vous proposons ces 100 blagues ridicules pleines d’esprit qui vous aideront à devenir la personne la plus drôle du monde. Ou pas.

100 blagues ridicules, mais drôles !

Deux amies qui rient ensemble Credit : PeopleImages

Faisons le plein de blagues ridicules ! Pour qu’elles soient plus agréables à lire et pour que le rire soit plus ciblé, nous allons séparer les blagues en 10 catégories. Ainsi, personne ne sera mis à l’écart et tout le monde sera content.

10 blagues ridicules sur les hommes

Un homme maigre qui veut être musclé Credit : Nastco

Commençons avec les blagues mettant en scène les hommes. Ces êtres généreux et aimants sont souvent le théâtre de situations parfois cocasses :

Pourquoi les hommes portent-ils des cravates ? Pour ne pas avoir le cerveau trop serré ! Quelle est la différence entre un homme et une tasse de café ? Aucune, les deux sont vides à l'intérieur ! Pourquoi les hommes sont-ils comme des places de parking ? Les meilleurs sont déjà pris, et les autres sont trop étroits ou trop loin ! Qu'est-ce qu'un homme qui perd 90 % de son intelligence ? Un veuf ! Pourquoi les hommes ont-ils besoin de 15 ans pour comprendre une blague ? Parce qu'il faut du temps pour que ça descende jusqu'au cerveau ! Quelle est la différence entre un homme et une batterie ? La batterie a un côté positif ! Pourquoi les hommes ont-ils besoin de quatre femmes différentes ? Une pour cuisiner, une pour nettoyer, une pour les câlins et une pour payer les factures ! Pourquoi les hommes sont-ils comme des places de parking handicapés ? Parce qu'ils sont toujours occupés par ceux qui n'en ont pas besoin ! Quelle est la différence entre un homme et une tasse de thé ? La tasse de thé se lave toute seule ! Pourquoi les hommes sont-ils comme des canettes de bière ? Parce qu'ils sont vides, inutiles et on peut les jeter dès qu'on en a fini avec eux !

10 blagues ridicules sur les femmes

Une femme qui s’ennuie Credit : nicoletaionescu

Continuons avec les femmes, pour la parité. Et surtout, parce que les femmes sont de véritables perles et des pépites en matière de blagues :

Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas conduire et parler en même temps ? Parce que cela perturberait la circulation ! Pourquoi les femmes sont-elles comme des cartes routières ? Parce qu'elles ont toutes des plis et des détours ! Quelle est la différence entre une femme et un ordinateur ? L'ordinateur est capable de comprendre les commandes que vous lui donnez ! Pourquoi les femmes sont-elles meilleures pour les devinettes ? Parce qu'elles ont toujours la dernière parole ! Pourquoi les femmes sont-elles comme des étoiles ? Parce qu'elles brillent toujours, même si elles sont loin ! Quelle est la différence entre une femme et une bouteille de vin ? La bouteille de vin s'améliore avec l'âge ! Pourquoi les femmes ne jouent-elles pas au football ? Parce que chaque fois qu'elles se roulent par terre, elles se cassent un ongle ! Quelle est la différence entre une femme et un miroir ? Le miroir ne ment jamais ! Pourquoi il est impossible de regarder un film avec une femme qui s’appelle Bernard ? Parce que c’est sûrement un homme avec une perruque. Pourquoi les jolies femmes meurent toujours en premières dans un film d’horreur ? Parce que le tueur est homosexuel.

10 blagues ridicules sur les enfants

Un enfant qui fait une tête bizarre Credit : LSOphoto

Il est impossible de ne pas mettre en scène nos adorables bambins lorsqu’il est question de blagues et de ridicule :

Pourquoi les enfants ne mangent-ils pas les horloges ? Parce que ça prend trop de temps à digérer ! Qu'est-ce qu'un enfant qui cherche son chien dans le jardin ? Un enquêteur canin ! Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas se battre dans la cuisine ? Parce qu'ils risqueraient de se faire poêler ! Qu'est-ce qu'un enfant qui tombe dans un pot de confiture ? Un gourmand collant ! Pourquoi les enfants mettent-ils leurs chaussures près du lit la nuit ? Parce qu'ils veulent faire des rêves pieds nus ! Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas jouer au basketball avec les animaux ? Parce que les girafes ont toujours un avantage de taille ! Qu'est-ce qu'un enfant qui fait des blagues sur les légumes ? Un comique de salade ! Quel est le plus beau rire du monde ? Le rire d’un enfant. Sauf lorsqu’il fait nuit, et que vous n’avez pas d’enfants. Qu’est-ce qu’un film de science-fiction pour des parents ? Un film où les enfants font ce qu’on leur dit. Pourquoi un enfant français râle tout le temps ? Parce qu’il n’a pas encore le droit de fumer.

10 blagues ridicules sur les animaux

Une girafe Credit : frentusha

Les animaux sont drôles, c’est un fait. Découvrons tout simplement :

Pourquoi appeler une girafe « Patrice » ? Parce que « Charles », c’est mieux pour les zèbres. Pourquoi César jetait les condamnés à mort dans une fosse aux lions ? Parce que ça ne marche pas dans une fosse aux chats. Pourquoi Louis XVI avait-il un chat à ses côtés ? Parce que César lui a menti. Pourquoi la langue du bœuf est rappeuse ? Parce que ses crottes de nez accrochent énormément. Pourquoi mettre un chien dans un film ? Pour être sûr que les gens pleurent s’il meurt. Pourquoi les films avec un animal marchent toujours dans le monde du cinéma ? Parce qu’ils ne peuvent pas courir. Pourquoi l’animal totem de la France est un coq ? Parce que le paresseux aurait été trop évident. Quelle est la différence entre la langue de bœuf et la langue de porc ? L’intonation. Un chien français et un chien anglais parlent-ils la même langue ? Bonne question… Quels sont les meilleurs animaux de compagnie ? Ceux qui habitent chez les autres.

10 blagues ridicules sur les vieux

Une drôle de vieille femme Credit : Diamond Dogs

Lorsque l’âge fait fureur, les blagues le font aussi :

Qu'est-ce qu'un vieux qui saute en parachute ? Un retraité volant ! Pourquoi les personnes âgées ont-elles toujours froid ? Parce qu'elles ont perdu leur feu intérieur ! Qu'est-ce qu'un vieux qui court un marathon ? Un sprinteur à vitesse réduite ! Qu'est-ce qu'un vieux qui fait du jardinage ? Un cultivateur d'expérience ! Qu'est-ce qu'un vieux qui se met à danser ? Un danseur à la retraite ! Comment un vieux tourne-t-il la page d’un livre ? Avec son doigt. Tout simplement. À quoi reconnaît-on un roi trop vieux ? À son sceptre qui pendouille. Comment être une vieille personne à Paris ? En ayant 25 ans. Comment identifier un vieil homme dans une foule ? En criant « Patrice », « Bernard » ou « Grégoire » et en attendant qui lève la main. Quelle est la différence entre un vieux Français et un vieil Anglais ? L’un des deux a passé sa vie à râler et l’autre est Anglais.

10 blagues ridicules sur les blondes

Une femme blonde en hoodie jaune Credit : Deagreez

Un classique indémodable, la blonde, tête de turc des blagues depuis des décennies :

Pourquoi la blonde meurt toujours en première dans un film d’horreur ? Parce qu’elle adore se cacher dans la grange, entre la machette et la tronçonneuse. Pourquoi n’y avait-il pas de blondes à la cour du roi Louis XVI ? Parce qu’elles ne savent compter que jusqu’à 10. Qu’est-ce qu’une blonde française ? Une comédie romantique. (Comprendra qui pourra). Pourquoi ne jamais regarder un film de comédie avec une blonde ? Pour ne pas sursauter lorsqu’elle se met à rire le lendemain. Quelle est la meilleure phrase d’accroche d’un médium à une blonde ? « Esprit, es-tu là ? » Comment reconnaître une blonde à l’esprit critique ? Elle s’est teint en brune. Pourquoi César adorait-il les blondes ? Parce qu’elles sont fans de salade. (Salade César). Comment être une personne blonde au XVIe siècle ? En étant née après le XVe siècle. Comment reconnaître une blonde qui essaie de s’en sortir ? Elle s’est acheté de la teinture et passe des heures à lire le Wiktionnaire. Pourquoi être blonde ? Parce que le ridicule ne tue pas.

10 blagues ridicules sur les Jean

Le drapeau belge Credit : stormwatch153

Jean. Pourquoi Jean ? Parce que ce nom est propice aux calembours et aux jeux de mots les plus ridicules :

Quel est le plat préféré de Jean ? Le Jean-bon. Que dit Jean lorsqu’il en a marre ? Jean ai marre, Jean peux plus. Que dit Jean lorsque la porte est ouverte ? Jean-tre, c’est ouvert. Quel est la théorie préférée de Jean ? La théorie du Jean-re. Comment dit-on Jean dans la langue française ? Pantalon bleu. Pourquoi marier sa fille à un homme qui s’appelle Jean ? Parce que Jean est le Jean-dre idéal. Quel était l’équivalent du prénom « Jean » au XVIe siècle ? Jean, mais avec une perruque. Pourquoi Jean reste toujours fidèle à lui-même ? Parce que ce ne sont pas les Jean qui changent. Quel est le comble pour Jean ? D’être troué. (Jean troué). Pourquoi Jean marche-t-il très vite ? Parce qu’il a de longues Jean-bes.

10 blagues ridicules sur la vie de couple

Un couple qui fait une tête bizarre Credit : Jun

La vie de couple n’est pas de tout repos. Si bien qu’il est préférable d’en rire, parce que sinon, ce ne serait pas drôle :

Quel est le secret d'un mariage heureux ? Un bon sens de l'humour... et un téléviseur dans chaque pièce ! Quand un couple se dispute, qui dort sur le canapé ? Celui qui a tort ! Quand est-ce qu'un couple est le plus heureux ? Quand ils se marient... et voilà ! Quel est le sport préféré des couples mariés ? La synchronisation des ronflements ! Qu'est-ce qui est commun entre un couple et une clé USB ? Ils ont tous les deux besoin d'être connectés pour bien fonctionner ! Quelle est la meilleure des traductions du mot « couple » en anglais ? « Wanted problems » . Quand est-ce qu’un homme ouvre la portière à une femme ? Soit la voiture est neuve, soit c’est la femme. Comment être sûr de mourir dans un film d’horreur ? Être un couple de jeunes et faire l’amour dans les bois. Pourquoi le cinéma adore les couplesalors que les célibataires sont les meilleurs clients ? Pourquoi César est resté célibataire toute sa vie ? Parce que Cléopâtre ne voulait pas s’afficher.

10 blagues ridicules sur un fond d’humour noir

Du noir Credit : dima_zel

ATTENTION ! SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE SENSIBLE, PASSEZ CETTE SECTION ! L’humour noir n’est pas toujours bien perçu. Mais, à bas la morale ! On peut rire de tout, non ? Bon :

Quel est le comble pour un homme-tronc ? C’est d’adorer la natation. Quelle est la différence entre un handicapé mental et le président ? L’handicapé mental n’a pas besoin de discours écrit. Pourquoi Louis XVI n’est pas resté roi longtemps ? Paraît-il qu’il a fini par perdre la tête… Pourquoi une naine ferait un carton dans le monde de la comédie ? Parce que les meilleures blagues sont les plus courtes. Pourquoi devenir nécrophile ? Pour éviter de payer le restaurant. Pourquoi le paraplégique pleure-t-il ? Parce qu’il avait de l’espoir en mangeant une Danette. (Tout le monde debout pour Danette). Pourquoi les handicapés se fichent de la moquerie ? Parce qu’ils ont toujours la meilleure place de parking. Quel est l’avantage d’être lépreux ? De ne plus avoir à lécher son doigt pour tourner la page d’un livre. Pourquoi les handicapés mentaux se tournent vers le cinéma ? Parce qu’ils ont percé en politique, alors pourquoi pas ? On dit que lorsque le roi entre dans une pièce, tout le monde doit se lever sinon on est emprisonné. C’est pourquoi l’Angleterre a aménagé de nouvelles prisons pour paraplégiques.

10 blagues ridicules sur le sexe

Deux bananes qui se font un câlin Credit : dvulikaia

Comment faire une liste de blagues sans mentionner le sport en chambre ? L’activité préférée de l’être humain depuis la nuit des temps :