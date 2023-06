Humour : 50 blagues sur les retraités

Les blagues sur les retraités sont diverses et variées. En voici 50 pour vous apporter une bonne dose de rire quotidienne.

Pourquoi les retraités sont-ils drôles ?

Couple de retraités à la mer Credit : Suzi Media Production

Peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec tout le monde. L’humour est-il universel ? C’est subjectif, mais le rire lui, est universel ! Le rire est un cadeau du ciel, et une personne qui a fait de l’humour son travail, son choix de vie, sa passion, est un véritable saint. Alors, peut-on rire des vieilles personnes ? Sans leur porter atteinte, l’humour peut-il aller jusque-là en cadeau pour le bien commun ? OUI !

Les vieilles personnes ont beau avoir eu une longue vie et faire partie des membres les plus importants de la société, elles restent de vieilles personnes. Une personne retraitée n’est pas non plus une divinité. Il faut savoir que cette catégorie d’individus fait partie des plus drôles. Tout simplement parce que la portée humoristique des vieux est incroyable. Une personne retraitée est d’ailleurs à l’origine de plusieurs sujets drôles, à savoir:

Les infirmités (cécité, surdité, difficultés à se déplacer);

Le manque d’énergie et le trop-plein d’argent;

La famille;

Dit comme ça, il peut paraître cruel de rire des vieilles personnes. Et pourtant, cela reste drôle d’entendre qu’une personne retraitée rit tout le temps parce qu’elle n’entend rien. L’humour est subjectif. Il peut plaire à certains et en offusquer d’autres. Dans tous les cas, c’est un fait avéré: les vieilles personnes à la retraite sont drôles ! Nous allons le prouver à travers ces 50 blagues sur les retraités.

50 blagues sur les retraités

Couple de retraités qui rit Credit : Diamond Dogs

Les blagues sur les retraités font toujours mouche. Elles font sourire, et rappellent que les seniors peuvent être une bonne source d’inspiration.

20 blagues courtes sur les retraités

Couple de retraités qui s’amusent Credit : Halfpoint

« Qu’a une femme de 70 entre les seins qu’une femme de 25 n’a pas ? Le nombril. » On commence, c’est cadeau.

« Pourquoi les personnes retraitées sont-elles toujours en train de dormir ? Parce qu’elles sont fatiguées de faire la sieste ! ». Sur un t-shirt, cette blague ferait fureur.

« Quel est le prix de la retraite ? Ne plus avoir de jour de congé ! » Personne n’a dit que ce serait drôle tous les jours.

« Pourquoi une femme retraitée est-elle la meilleure au lit ? Parce qu’elle peut enlever son dentier. » Si vous avez compris, alors félicitations, vous venez de perdre votre place au paradis.

« Quelle est la différence entre un vieux et un bébé ? La taille de la couche. » Incontinence quand tu nous tiens. Quel beau cadeau de la vie que de ne plus pouvoir contrôler ses sphincters !

« Pourquoi les vieilles personnes ne fêtent-elles pas leur anniversaire ? Parce qu’on prend plus de temps à mettre les bougies sur le cadeau, et encore plus à les souffler. » N’oublions pas que leurs dentiers peuvent s’enlever.

« Pourquoi une personne retraitée porte-t-elle des lunettes ? Pour mieux te voir mon enfant ! » Celle-là n’est pas très drôle. Mais elle passe.

« Pourquoi les retraités aiment-ils se balader nus ? Personne ne sait, ils ont oublié. » Facile. Beaucoup moins drôle lorsque cela arrive à la plage.

« Pourquoi une personne retraitée prend-elle moins de bains ? Parce qu’elle met 2 heures à sortir de la baignoire. » Et c’est dangereux lorsqu’elle vit seule. Une réalité teintée d’humour.

« Pourquoi un senior ne porte-t-il plus de chaussettes ? Pour ne pas oublier de les enlever. » Encore une fois, c’est facile.

« Combien de jours y a-t-il dans la semaine d’une personne retraitée ? Six samedis et un dimanche. » Ils doivent vraiment s’ennuyer dans leur vie.

« Combien de retraités faut-il pour changer une ampoule ? Un seul et trois jours de travail. » Nous vous l’avons dit, le senior est lent.

« Quand faut-il commencer à penser à sa retraite ? Avant que le patron ne le fasse ! » Homme, femme ou autre, nous sommes tous égaux face au chômage.

« Pourquoi une vieille femme retraitée accepte-t-elle qu’on l’appelle comme cela ? Pour les 10 % de remise. » Être une personne retraitée présente aussi des avantages.

« Quand est-ce qu’un homme devient vieux ? Lorsque lui et ses dents ne dorment plus ensemble. » D'habitude, ils se trouvent dans un verre, sur la table de nuit.

« Pourquoi une personne retraitée s’endort-elle souvent sur le canapé ? Parce qu’elle s’est fatiguée à essayer de se lever du canapé. » Humour, quand tu nous tiens.

« Quel cadeau offrir à une personne âgée le jour de son anniversaire ? Un mug pour ses dents. » Mamie serait très contente.

« Pourquoi les prix sont-ils remisés pour les vieux ? Parce qu’ils mettent trop de temps à sortir leur argent. »

« Comment dire bonjour à une personne retraitée ? En le répétant 10 fois. »

« Pourquoi les retraités adorent-ils regarder les étoiles ? Pour savoir si sa réservation a été confirmée. » L’humour est dans la subtilité.

20 blagues plus ou moins longues

Couple de seniors s’amusant Credit : Ljupco

Un couple de vieux se retrouve au restaurant japonais pour son 40e anniversaire de mariage. Chacun commande des ramens lorsque la femme se lève pour aller aux toilettes. L’homme en profite pour mettre du viagra dans sa soupe, s’attendant à un anniversaire torride. La femme revient et s’écrie alors: « Mon Dieu ! Pourquoi tes pâtes sont toutes redressées ? »

Un couple de retraités prend le petit-déjeuner ensemble. La femme a l’habitude de se balader chez elle sans vêtements et remarque que son vieil homme de mari la regarde avec insistance. Elle lui demande alors:

« Tu me regardes et ça me fait chaud dans la poitrine ! »

Le vieil homme répond:

« C’est parce que tu as le sein qui trempe dans ton café ! »

Un vieil homme se rend aux côtés de sa femme. Elle lui tend alors 50 000 € en liquide et 3 œufs. L’homme demande:

« Pourquoi tu me tends ces 3 œufs ? »

« À chaque fois que je te trompais, je prenais un œuf dans le poulailler. »

Le vieil homme est ému parce qu’après 50 ans de mariage, sa femme ne l’aura trompé que 3 fois.

« Et qu’en est-il des 50 000 € ? »

« À chaque fois que j’avais une douzaine d’œufs, je les revendais au village ! »

Un jeune homme punk est sur une terrasse avec ses amis. Il remarque un vieil homme qui le fixe avec insistance depuis 30 minutes. Il s’approche alors et demande au vieil homme:

« Hey, Papi, t’as jamais vu un homme viril avec une bière à la main et une crête rouge sur la tête ? »

« Hm… Il y a 20 ans j’ai baisé une poule. Et ça fait une demi-heure que je me demande si tu ne serais pas mon fils. »

Un couple de vieux part en voyage pour leur anniversaire de mariage. Au moment du départ, la femme dit:

« Tu n’as pas oublié le tee-shirt que j’ai acheté pour ce voyage ? »

L’homme lui répond:

« Le tee-shirt tout blanc sur lequel est écritJust Married ? Non. Je l’ai rangé avec ton tee-shirt Still Virgin.

Un jeune homme se trouve chez ses grands-parents. Il remarque que le vieil homme n’appelle sa femme qu’avec des surnoms mignons tels que « mon cœur », « mon petit sucre », « ma dulcinée ». Le jeune homme demande alors:

« Grand-père, comment tu fais pour rester aussi amoureux de Mamie après tant d’années ? Tu ne l’appelles que par des surnoms plein de tendresse ! »

« C’est parce que j’ai oublié son prénom. »

Un vieil homme possède une incroyable collection de vins. Toute sa collection est estimée à plus de 5 millions d’euros. Sa femme lui dit:

« Le jour de notre anniversaire, on devrait boire ta bouteille la plus chère ! »

« C’est le 26 mars ? Considère que je disparaîs le 25 ! »

Un vieux couple est en train de faire l’amour lorsque la vieille femme dit à son homme:

« Prends-moi comme une chienne ! »

Soudainement, le vieil homme, bien qu’ayant pris 3 viagras, se retrouve alors avec son engin tout mou.

La vieille femme est déçue et lui dit:

« J’aurais préféré une meilleure performance pour le jour de notre anniversaire de mariage. Tu ne peux même plus me faire ce cadeau ? »

Le vieil homme répond alors d’une voix sans aucune teinte d’humour:

« J’ai toujours eu peur des bulldogs. »

Un vieil homme originaire du Gabon entre dans une boutique de cadeaux. Il est en voyage en France métropolitaine et souhaite ramener un tee-shirt et un mug à sa femme restée en Afrique. Une fois dans la boutique, la caissière lui dit:

« Bonjour, vous désirez ? »

Le vieil homme de rétorquer:

« Non, moi Mamadou. »

Un couple de vieux est assis sur la terrasse. Ils regardent des photos de leur jeunesse et repassent leur vie en revue. La vieille femme dit:

« Tu te souviens quand je voulais ressembler à Brigitte Bardot ? »

« Oui, pourquoi ? »

« Parce que maintenant ça y est ! »

Un couple de vieux va consulter le médecin. Le docteur demande au vieil homme malentendant :

« Monsieur, il faudrait un échantillon de vos selles pour faire des analyses approfondies. »

« Commeeent ? Pouvez-vous répéééter ? »

Et sa femme qui lui dit en haussant la voix :

« Il a dit qu’il voulait ton slip. »

Une vieille femme entre dans un s*x-shop, en vue de se créer une petite collection de jouets. Elle a déjà regardé les photos sur Internet et a une petite idée de ce qu’elle veut. Elle demande à la caissière:

« C’est combien pour le grand zizi tout blanc ? »

La caissière lui donne un prix qui la fait sursauter. Elle paie et repart pour la maison.

Lorsque son vieil homme de mari voit le nouveau jouet de sa femme, il s’offusque et dit:

« Tu as déjà un zizi blanc à la maison. Pourquoi tu as voulu en acheter un et à ce prix en plus ? »

« Celui-là, répond sa femme sur un ton humoristique, n’a pas besoin de viagra et ne prend pas 15 minutes pour se lever. »

Une vieille femme se rend dans un institut de beauté et demande qu’on lui fasse un massage. Elle est conduite dans une salle pour sénior et un très joli jeune homme l’installe sur la table. Il lui demande alors:

« Où voulez-vous que je vous masse ? »

« Relevez mon tee-shirt et massez bien sous tous les plis s’il vous plaît », répond-elle.

Le jeune homme de rétorquer, non sans humour:

« Pour cela, madame, il aurait fallu prendre la séance de 4 heures. »

Un couple de vieux rencontre des problèmes financiers. La vieille retraitée dit à son homme:

« Emile, on n’a plus d’argent. Nous avons vendu toutes nos affaires. Ta collection de pièces est partie et j’ai même vendu le mug et le tee-shirt que tu m’as achetés lors de notre voyage de noces. J’ai pris une décision: je vais me prostituer ! »

Son mari, croyant à de l’humour, se met à rire, mais s’arrête aussitôt. Il regarde alors sa femme et lui dit:

« Tu n’as plus l’âge pour ça, femme. Laisse ça à celles qui n’ont pas besoin de scotch pour retenir leurs seins. »

Un vieux couple part en voyage pour leur anniversaire de mariage. La femme voit alors une plaque et lit à haute voix:

« Dans 50 mètres, entrez dans Montcuq ! »

L’homme s’écrie alors:

« J’ai bien choisi mon jour pour oublier mon viagra. »

Un vieil homme est devant un site porno. Devant une collection d’images d’une femme à forte poitrine, il se retrouve en érection. Sa femme le surprend et lui dit:

« Pourquoi tu n’es jamais comme ça lorsqu’on décide de faire l’amour ? »

L’homme tend la main vers les images de son ordinateur et lui répond en criant:

« Est-ce que tu es comme ça lorsqu’on décide de faire l’amour ? ? ? »

Après une énorme fête et un voyage dans les îles, un couple de vieux retraités rentre en France métropolitaine. Le vieil homme dit à sa femme:

« Ce voyage m’a rappelé nos vingt ans ! »

Sa femme lui répond:

« Oui, mais toutes nos nuits ne m’ont rien rappelé du tout ! »

Une vieille femme retraitée souhaite pimenter leur vie s*xuelle avec son mari. Elle va alors sur une boutique en ligne de lingerie, et la livraison arrive une heure plus tard. N’ayant pas regardé le prix, elle prie pour que son déguisement en cuir éveille le désir chez son homme. Celui-ci arrive, regarde sa femme et lui dit:

« Ah, Batman a pris de l’âge. On mange quoi ? »

Une vieille femme décide qu’il est temps pour elle d’être retraitée. Elle part voir son collègue préféré et lui fait son annonce. Le jeune homme fond en larmes et lui dit qu’ils formaient un couple d’enfer. La vieille femme rougit et commence à déboutonner son chemisier en lui disant:

« Je ne savais pas que tu m’aimais aussi… »

Le jeune homme lui répond confus:

« Non, tu as mal compris le message. Je voulais dire en tant que collègue… »

Une vieille magasinière retraitée vérifie le stock de légumes de la boutique de son fils. Elle se rend compte que le stock est presque terminé et fait une commande. Lors de la livraison, le jeune homme qui en est responsable entre dans la boutique et crie:

« C’est pour les légumes ! »

La vieille femme accourt et gifle le jeune homme en disant:

« Retraitée, mais pas encore un légume ! ».

10 blagues déconseillées aux personnes sensibles

Couple de retraités avec des sacs en papier sur la tête Credit : Diamond Dogs

Attention ! Âmes sensibles, s’abstenir.

« Les vieux adorent les bains de boue, parce qu’ils doivent s’habituer à la terre. »

« On devrait commencer à lancer des bouquets de fleurs aux enterrements pour savoir qui sera le prochain. »

« Il est préférable qu’un couple de vieux meurt à 70 ans, parce qu’à 69, ils se retournent dans leur tombe. »

« Faire l’amour à une vieille, c’est bien. Faire l’amour à une vieille édentée, c’est inoubliable. »

« Lorsqu’un homme est gros et vieux, il est riche et a beaucoup travaillé. Lorsqu’une femme est grosse et vieille, elle est grosse et vieille. Et moche. »

« Un vieil Africain ne porte jamais de short. Avec l’âge, les choses ont tendance à pendre. »

« Lorsqu’une vieille femme utilise un produit pour supprimer les rides, son visage disparaît entièrement. »

« Ne violez jamais une vieille femme si vous avez peur des toiles d’araignée. »

« Un vieil homme n’est jamais sûr de se mettre en érection. C’est pour ça qu’il porte toujours une canne. »