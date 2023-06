100 citations inspirantes sur la famille

« La famille est la chose la plus importante au monde », une citation sur la famille de Lady Diana. Voici une liste des meilleures citations sur la famille.

Des citations pour être reconnaissant envers sa famille

Lors de la personnalisation d'un décor mural, l'ajout d'une citation (cit) amour familial peut faire une grande différence.

« Le bonheur familial est à la longue le plus solide et le plus doux » – Voltaire « Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre sans racine » - Inconnu « L’amour d’une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille » – Victor Hugo « La vraie famille est chez les humbles » – Alphonse Daudet « La famille c’est l’amour, c’est tout ce qui compte » - Lyne Ménard « Le bonheur se crée en famille » - Anonyme « Le bonheur, qui habite aussi bien les chaumières que le palais, prend sa source dans l’union des familles » - Maria Hedgeworth « La famille est le noyau de la civilisation » - Will Durant « Nous devons prendre soin de nos familles partout où nous les trouvons » - Elisabeth Gilbert « Le cadre de la famille est probablement le seul lieu au monde où l’on peut exprimer de manière aussi franche et directe ses exaltations comme ses exaspérations… » - François Garagnon

À la recherche d’une citation pour encourager votre famille ?

Une famille entière sur le canapé d’un salon Crédit : Fizkes

Une citation ou cit familiale peut devenir un véritable art qui se manifeste par l'écrit. Et si elle dégage un message d'amour, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, son impact sera plus important.

« Les plaisirs de famille consolent de tout » - Honoré de Balzac

« Présence fondamentale, la famille ne vous quitte jamais, même quand vous devez vous résoudre à la quitter »- Bill Buford « La famille est un ensemble de gens qui se défendent en bloc et s’attaquent en particulier » - Diane de Beausacq « Il n’y a point de tableau plus charmant que celui de la famille » - Jean-Jacques Rousseau « La famille, c’est l’amour sans regret et sans amertume » -Ninon de Lenclos « La force de la famille réside dans sa capacité à aimer et à apprendre à aimer » - Pape Francis « Dans une famille heureuse, la vie est un développement incessant, une journée de printemps » - Fredrika Bremer « Rien n’attendrit comme le calme heureux qui règne dans la famille » -Joseph Méry « La famille est à la base de notre société. Aucune richesse ne peut la remplacer » - Jeanne D’Arc Bérubé « La famille s’appuie sur l’amour, et la Société sur la famille » - Jules Michelet

L’amour d’une mère, la femme la plus admirable du monde

Une maman qui embrasse tendrement son enfant à la maison Crédit : jacoblund

Pour envoyer un message d'amour pour maman, il est possible d'offrir une décoration de maison avec une citation d'amour ou cit personnalisé.

« On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel comme de vivre. » – Guy de Maupassant « Si jeune que l’on soit, le jour où on perd sa mère, on devient vieux tout d’un coup » - Alexandre Dumas Fils « Oh ! l'amour d'une mère ! amour que nul n'oublie ! Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie ! » – Victor Hugo « Rien ne vaut une douce maman » - Léon Tolstoï « Il faut savoir se rappeler que la première personne qui nous a aimés, c’est notre mère » - Anonyme « Une mère est une banque dans laquelle on a déposé tous nos maux et tous nos soucis » - T. Dewitt Talmage

Les meilleures citations les plus originales pour les parents

Une maman et ses enfants font la cuisine ensemble Crédit : miniseries

Pour une mère(ou pour les parents), un cadeau qui vient réellement du cœur peut être plus précieux que des bijoux.

« Les mamans, ça pardonne toujours ; c'est venu au monde pour ça » - Alexandre Dumas « Amours de nos mères, à nul autre pareil » -Albert Cohen « Une maman, c’est une montagne de compréhension » - Jean Gastaldi « Assis sur les genoux d’une mère pauvre, tout enfant est riche » - Proverbe danois « Le cœur d’une maman, ce n’est pas simplement un muscle qui bat sans arrêt. C’est un lieu magique dans lequel se produisent les choses les plus extraordinaires! » - Isabel Minhós Martins Pour surprendre une maman, pourquoi ne pas lui offrir une décoration personnalisée avec une belle citation ? Il suffit de mettre des stickers avec des citations touchantes. D’autant plus que l’affection d’une maman est gratuite. Elle n’a pas de prix. Pourtant, elle est le socle de la vie. « L’amour maternel est une si grande vertu qu’il fait excuser bien des choses » - Alexandre Dumas « Une maman est celle sur qui l’on compte pour les choses qui nous importent le plus » - Katherine Butler Hathaway « Être mère à temps plein est l’un des emplois les plus rémunérateurs, puisque le paiement est l’amour pur » - Mildred B. Vermont « Il faut savoir se rappeler que la première personne qui nous a aimés, c’est notre mère » - Anonyme

Proverbes sur les frères et sœurs

Une image qui reflète le lien fil fer entre frères et sœur ou amis Crédit : Kar-Tr

Même si la citation parfaite pour illustrer la vie familiale n'existe pas, il est possible d'en utiliser une qui reflète l'esprit de famille.

« Les frères et sœurs sont les petits cailloux de la tendresse » - Kheira Chakor « La moitié du temps où les frères luttent, c’est juste une bonne excuse pour s’enlacer » - James Patterson « Un frère est un ami donné par la nature » – Gabriel-Marie Legouvé « Une sœur, c’est celle qui te donne son parapluie lors d’une tempête et qui t’accompagne ensuite voir l’arc-en-ciel » – Karen Brown « Frères et sœurs séparés par la distance, unis par l’amour » – Chuck Danes « Si tu es le gardien de ton frère, au moins ne sois pas son bourreau » – Marlon Brando « Parfois, être un frère est encore mieux que d‘être un superhéros » -Marc Brown « Un des plus doux des amours est l‘amour qui unit deux frères ou deux sœurs » - Anonyme « L‘amour fraternel est plus durable; il ressemble à la pierre précieuse qui résiste aux plus durs métaux et dont la valeur s‘accroît avec les années » -Hector Carbonneau « Qui est mauvais frère n‘a point d‘amis » -Proverbe chinois « Le frère qui cherche ses commodités au préjudice de son frère n‘est ni frère ni parent » -Proverbe oriental

Des citations sur la famille pour égayer la journée

Un père avec sa femme et son enfant Crédit : jacoblund

Une citation d'amour peut servir d'inspiration.

« Ce n’est pas la chair et le sang, mais le cœur qui fait de nous des pères et des fils, des mères et des filles » - Anonyme « Un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille n’est pas vraiment un homme » -Francis Ford Coppola

« La vie de famille requiert une force, une persévérance, un oubli de soi dont le bonheur de ses membres est le fruit » - Anonyme « Si le centre est stable, alors la famille est soudée » - Ngugi wa Thiong`o « S’aider les uns les autres doit animer tous les membres d’une même famille » -Thomas Wilson « L‘ami est l‘ami, mais le frère nous est cher » - Proverbe kurde « Si ton frère est dans l‘adversité, assiste-le; si ta sœur a des soucis, ne l‘abandonne pas » - Proverbe indien « Les frères sont comme les membres d‘un même corps, tandis que le conjoint n‘est qu‘un vêtement dont on peut se séparer » -Proverbe vietnamien « Un frère peut être le gardien de ton identité, la seule personne possédant les clés de la connaissance illimitée et secrète de toi-même » -Marian Sandmaier

Besoin d’une citation drôle sur la famille ?

Un homme plein de vie riant avec ses petits enfants Crédit : evgenyatamanenko

Il existe aussi des citations drôles et insolites qui parlent des familles et des aléas de la vie familiale. Elles inspirent et rappellent que dans la vie, tout n’est pas rose.

À chaque jour suffit sa peine, à chaque être sa famille » – Jacques Sternberg « Combien sont unis par le sang sans l'être par le cœur » – Laure Conan « Une amitié c'est de l'avenir. Une famille c'est du passé. J'ai horreur du passé » – Charles Dantzig « Mieux vaut avoir de nombreux enfants. Ils se répartissent la sottise de leurs parents. Le fils unique la garde toute pour lui » – André Prévot « Aucune famille n’est ce qu’elle semble être » –Downton Abbey « Les familles, c’est comme les icebergs, il y a une partie immergée que l’on ne voit jamais… sauf pour les enterrements » - Hervé Giraud « Qu’est-ce que la maison ? Ma définition préférée est « un endroit sûr », un endroit où l’on est à l’abri des attaques, un endroit où l’on expérimente des relations sécurisées et une affirmation… » - Gladys M. Hunt « Tenir en bride sa propre famille n’est pas moins difficile que de gouverner une province » - Tacite « Vous devez vous rappeler que la famille est souvent née du sang, mais cela ne dépend pas du sang. Ce n’est pas non plus exclusif de l’amitié. Les membres de la famille peuvent être vos meilleurs amis, vous savez. Et les meilleurs amis, qu’ils soient ou non liés à vous, peuvent être votre famille » - Trenton Lee Stewart « Pour être admirable, la famille devrait être désintéressée » - Philippe Bouvard

Les cadeaux font plaisir, c’est un fait. Surtout s’ils sont personnalisés avec une citation ou cit pour avoir une véritable petite œuvre d’art. Concrètement, offrir un bijou ou un disque vinyle (livraison gratuite chez certains revendeurs comme Etsy, mais sous conditions) pour en faire un bel élément de déco est une option envisageable.

Outre les disques en vinyle ou les objets en bijou, un élément mural à accrocher avec un simple fil de fer peut être une bonne idée de cadeau. Il suffit d’ajouter un cit (ou citation) sur le mur pour rendre la pièce plus chaleureuse.

Autres proverbes et citations sur le bonheur de la famille

Une famille se trouvant dans le salon Crédit : Fizkes

Une citation familiale sur un sticker en tant que décoration murale apporte une certaine gaieté dans une chambre.

« Tout ce que j’ai de bon, c’est à ma mère que je le dois » - Albert Cohen

« Un homme vraiment riche est celui dont les enfants courent dans ses bras quand ses mains sont vides » -Anonyme « La diversité de la famille devrait être une cause d’amour et d’harmonie, comme c’est le cas en musique, où nombre de notes différentes s’assemblent pour former un accord parfait » - Abdu’l-bahà « Ce n’est pas la chair et le sang, mais le cœur qui fait de nous des pères et des fils, des mères et des filles » - Anonyme « L’amour commence par le foyer. Si la famille vit dans l’amour, ses membres répandent l’amour autour d’eux » - Mère Teresa « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? » - Jean-François Marmontel

Des citations familiales qui peuvent changer des vies

Une famille heureuse en promenade dans les bois Crédit : monkeybusinessimages

Un décor de disque vinyle ou une décoration murale en bijoux dans le salon ? Oui, c'est une bonne idée, mais ajouter quelques citations égayera toute la maison.

« C’est au moment de l’épreuve que la famille est la meilleure » - Proverbe birman

« Le bonheur se crée en famille » - Anonyme « Heureux celui qui, connaissant le prix d’une vie douce et tranquille, repose son cœur au milieu de sa famille » -Montesquieu « On mesure l’union d’une famille à sa capacité à traverser ensemble les étapes difficiles » - Clément Auray « La famille s’appuie sur l’amour, et la Société sur la famille » -Jules Michelet « Si la liberté grise, la famille rassure » - Robert Choquette « La famille, c’est une richesse incroyable, ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments extraordinaires, les moments plus difficiles, les hauts, les bas » -Céline Dion « Rire en famille, c’est mettre une cerise sur le gâteau de la vie » - Cristine Jammes

Les meilleures citations d’amour familial

Une photo citation sur l’amour familial Crédit : PeopleImages

Une décoration de maison personnalisée avec une citation d'amour familial, c'est une idée de génie.

« La famille n’est pas une question de sang » - Anonyme

« Sans famille, l’homme, seul au monde, tremble de froid » - André Maurois « La famille, c’est l’amour sans regret et sans amertume » - Ninon de Lenclos « On mesure l’union d’une famille à sa capacité à traverser ensemble les étapes difficiles » - Clément Auray « En famille, on n’est jamais seul à posséder son univers, à se posséder. En famille, on est toujours là pour quelqu’un » -Michel Dallaire « L‘amour fraternel est plus durable; il ressemble à la pierre précieuse qui résiste aux plus durs métaux et dont la valeur s‘accroît avec les années » - Hector Carbonneau « Un foyer aimant est la fondation de votre vie » - Anonyme « La famille s’appuie sur l’amour, et la Société sur la famille » - Jules Michelet « Aucune somme d’argent et aucunsuccèsne vaut plus que le temps que nous avons passé avec notre famille » - Anonyme « Avoir l’esprit de famille, c’est aimer se retrouver parmi les siens, non pour s’y enfermer, mais pour y prendre des forces afin de mieux s’ouvriraux autres » - Janine Boissard « La famille ne doit pas être parfaite, elle doit être unie quoi qu’il arrive. » - Auteur inconnu

Tout comme les stickers classiques, les stickers muraux sont parfaits pour une décoration personnalisée. Une fois la livraison (souvent gratuite) de vos cadeaux (disque vinyle ou encore meuble Etsy) faite, vous pouvez utiliser un fil de fer pour les accrocher sur un élément mural. Ils formeront une œuvre d’art personnalisée puisque le rendu sera original et unique.

À la recherche d’une magnifique citation familiale ?

Une famille heureuse dans le salon Crédit : Povozniuk

Une maison avec une belle décoration est magnifique. Ajouter des stickers avec une citation sur chaque mur intérieur sera idéal pour la rendre encore plus chaleureuse.

« Pour être admirable, la famille devrait être désintéressée » -Philippe Bouvard « Ma famille est ma force » -Anonyme « Dans une famille, on est tous tributaires les uns des autres. Le malheur de l’un fait le malheur de tous » - Germaine Versailles « Un foyer aimant est la fondation de votre vie » - Anonyme « La famille sera toujours là. Les choses matérielles, elles vont et viennent » - Roméo Miller « On ne peut bien gouverner sa famille qu’en donnant l’exemple » - Confucius « Les familles sont la boussole qui nous guide. Ils sont l’inspiration pour atteindre de grandes hauteurs, et notre confort lorsque nous hésitons parfois » - Brad Henry « Il ne fait aucun doute que c’est autour de la famille et du foyer que se créent, se renforcent et se maintiennent toutes les plus grandes vertus, les vertus les plus dominantes de l’homme » -Anonyme « Dans la vie, on a deux familles : celle dont on hérite et qu’il faut accepter, et celle que l’on se choisit » - Azzedine Alaïa

Une citation (ou cit en abrégé) peut refléter un lien solide ou un fil invisible dans une famille.

Cette liste de citations familiales n’est pas exhaustive. De nombreux auteurs ont des avis différents sur le concept de la famille. Les personnalités qui ont donné leurs idées possèdent des backgrounds différents. Néanmoins, même si les avis ne sont pas les mêmes, chaque personne est libre de s’exprimer.