50 citations inspirantes pour réussir dans la vie

Les citations inspirantes permettent de stimuler une personne de manière à lui donnerla force de réussir dans sa vie. En voici 50.

Citations et réussite: quel est le lien ?

Femme forte Credit : Georgii Boronin

À voir aussi

Motivation. Travail.Bonheur.Succès. Des mots dont le sens est simple, mais qui peuvent être compliqués dans le fond. Trouver la motivation pour se lever tous les jours et travailler n’est pas toujours chose aisée. Tout le monde ne trouve pas forcément le bonheur dans la routine du quotidien. De plus, il n’est pas systématique qu’un individu trouve le succès et la réussite dans sa vie. En fait, il arrive même que l’échec guette et que les obstacles s’accumulent. Tout cela pour dire que la vie nous réserve bien des surprises et qu’il est difficile d’avoir confiance au lendemain.

Dans tous les cas, pour affronter la vie, il est toujours préférable d’adopter une attitude positive, sous le signe de l’amour et du bonheur. Les ondes positives attirent d’autres ondes positives. De ce fait, il est préférable de voir le verre à moitié plein, plutôt que de penser constamment à un éventuel échec.

L’un des proverbes chinois les plus célèbres dit que si vous souriez, même si vous êtes triste et que vous faites semblant, votre cerveau et votre tête commenceront à croire en votre bonheur. En agissant ainsi, le bonheur n’est qu’à portée de main. Bien sûr, tout changement dans votre vie peut être un bouleversement et attirer des ondes positives n’est jamais une chose facile. Toujours est-il que la façon dont vous gérez les choses influe sur votre vie.

À travers le temps, de grands hommes ont cité des phrases qui ont marqué l’histoire. Lesdites phrases ne sont pas de simples mots qui ont été déposés l’un après l’autre. En fait, ces phrases ont eu un impact majeur sur la société et sur la vie du plus grand nombre. Si bien qu’elles sont devenues des citations cultes. Chaque auteur, qu’il s’agisse d’un artiste, d’un scientifique, d’un écrivain ou d’un dieu, a su déceler les secrets de la pensée et de l’esprit.

Il existe un grand nombre de phrases et de citations motivantes. La portée inspirante de chacune de ces phrases vient de l’intelligence avec laquelle chacune d’entre elles a été pensée. En effet, une citation ne peut être inspirante que si elle touche un homme au cœur ou à la tête. Et pour toucher un homme, il ne faut pas forcément avoir suivi une longue formation ou avoir fait de longues études. Des personnes telles que mère Teresa, Gandhi ou Bouddha en sont la preuve. Cela n’exclut pas ceux qui ont longtemps effectué des recherches et qui ont réussi dans leur entreprise, comme l’inventeur Léonard de Vinci ou le scientifique Albert Einstein.

Toujours est-il que toute phrase inspirante a autant d’importance que son auteur. Ces phrases sont de véritables mantras, des devises, des proverbes qu’il faut garder en tête chaque jour, de manière à gagner du courage et de la force pour affronter la vie. Pour trouver la motivation et avancer vers le succès et la réussite, il n’est pas toujours nécessaire de lire des dizaines de livres écrits par tel ou tel motivational speaker. Une seule des phrases motivantes d’une personne ayant su sonder la pensée et l’esprit possède autant d'impacts qu’un livre de développement personnel.

Une phrase ou une citation inspirante permet de regagner confiance en soi après un échec. Elle peut faire remonter l’estime de soi après une rupture difficile et la perte de l’amour de sa vie. Une citation inspirante peut aussi redonner de la force et du courage après un énorme changement dans la vie, tel qu’un licenciement ou autre chose. L’une de ces phrases peut apporter assez de motivation afin d’affronter n’importe quelle situation. Si vous venez d’avoir un bébé et que vous ne savez pas comment être parent, cherchez la motivation à travers ces citations.

50 citations inspirantes pour réussir dans la vie

Femme fière qui se pointe elle-même Credit : AntonioGuillem

Voici une sélection des 50 citations les plus inspirantes pour réussir dans la vie.