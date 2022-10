Vous avez envie d’évasion?Découvrez notre sélection des 50 citations de voyage qui pourront vous inspirer et vous faire décider à partir à l’aventure.

Commencez votre voyage à travers ces citations inspirantes

Qui d’entre nous n’a pas rêvé de voyager, de partir à l’aventure, et de découvrir d’autres villes, une autre culture, un autre peuple et un autre pays ? À un moment donné, nous avons tous eu cette envie de découverte et de dépaysement, et de voir le monde en vrai. Que vous rêviez de partir de l’autre côté de la planète ou de sillonner un pays frontalier, ou même de parcourir les régions françaises, voyager est une expérience à vivre, quelle que soit votre destination. En avion, en train ou en voiture, donnez du sens à votre périple.

Ayez l’esprit d’aventure, donnez vie à vos envies devoyageen lisant ces citations, proverbes et phrases de voyageurs, philosophes, écrivains et autres passionnés de voyage. Ils ont fait part de leurs émois et de leurs aventures dans leurs articles et écrits. Voici 50 citations inspirantes sur le voyage et autant de conseils à découvrir.

1 – Le monde est un livre…

Le mondeest un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page – St Augustin d’Hippone.

2 – Mieux vaut voir les choses de ses yeux

Mieux vaut voir quelque chose une fois que d’en entendre parler mille fois – Proverbe touareg et asiatique.

3 – Les voyages magnifient les émotions

Les voyages ont tendance à magnifier toutes les émotions humaines – Peter Hoeg.

4 – Voyager pour vivre

Rester, c’est exister, mais voyager, c’est vivre – Gustave Nadaud.

5 – Le voyage qu’on n’a pas encore fait

Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait – Loïck Peyron, navigateur français.

6 – Partez voir le monde, car la routine est mortelle

Si vous pensez que l’aventureest dangereuse, je vous propose d’essayer la routine, elle est mortelle – Paulo Coelho, romancier.

7 – L’impulsion du voyage, synonyme de vie

L’impulsion du voyage est l’un des plus encourageants symptômes de la vie – Agnès Repplier.

8 – Le bonheur, une manière de voyager

Le bonheur n’est pas une destination à atteindre, c’est une manière de voyager – Roy M. Goodman.

9 – Le voyage est un investissement en soi-même

L’investissement dans les voyages, c’est investir en soi-même – Matthew Karsten.

10 – Le monde est vaste, explorez-le…

La vie est courte et le monde est vaste, plus tôt on commence à l’explorer, mieux c’est – Citation de Simon Raven.

11 – Le monde est beau

Le plus beau dans le monde est, bien sûr, le monde lui-même – Citation de Wallace Steven.

12 – Le voyage se passe de motif

Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait – Citation de Nicolas Bouvier.

13 – Le voyage rend modeste

Voyager rend modeste. Vous voyez quelle petite place vous occupez dans le monde – Gustave Flaubert, auteur romancier français.

14 – Voyagez, suivez la route

Lorsqu’elle s’enfuit, la route est la seule amante qui vaille la peine d’être suivie – Sylvain Tesson, voyageur écrivain romancier français.

15 – Vivez votre vie avec une boussole

Vivez votre vie avec une boussole, pas une horloge – Stephen Covey.

16 – Le voyage, c’est la vie

Voyager, c’est vivre – Hans Christian Andersen.

17 – Une destination, une nouvelle façon de voir les choses

Une destination n’est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses – Citation d’Henry Miller.

18 – De la monotonie à l’aventure

Tout homme peut transformer le monde d’un monde de monotonie et de morosité en un monde d’excitation et d’aventure– Irving Wallace.

19 – Les voyages font les gens

Les gens ne font pas de voyages, ce sont les voyages qui font les gens – John Steinbeck.

20 – Faites de votre vie des voyages incessants

Travaillez, voyagez, enregistrez, répétez – Citation d’un voyageur anonyme.

21 – Le voyage rend riche

Le voyage est la seule chose qu’on achète qui nous rend plus riche – Voyageur anonyme.

22 – Se réveiller dans une ville étrangère, un instant agréable

Se réveiller seul dans une ville étrangère est l’une des sensations les plus agréables au monde– Freya Stark.

23 – Voyagez vers l’inconnu

L’instant le plus heureux d’une vie humaine est le départ vers une terre inconnue – Richard Burton.

24 – Voir de ses yeux

Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux que n’importe quel rêve – Ray Bradbury.

25 – Le voyage permet d’apprendre

Il faut voyager pour apprendre – Citation de Mark Twain.

26 – La vie, c’est aussi avoir le souffle coupé

La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé – Alfred Hitchcock.

27 – Trouver un nouveau chemin

Seul celui qui erre trouve de nouveaux chemins – Proverbe norvégien.

28 – Le voyage fait évoluer

Voyager, c’est évoluer – Pierre Bernardo.

29 – Être anonyme dans une ville inconnue

J’adore le sentiment d’anonymat dans une ville où je ne suis jamais allé auparavant – Bill Bryson.

30 – Le voyage rend intelligent

Rien nedéveloppe l’intelligencecomme les voyages – Émile Zola.

31 – Voyagez sans destination

Un bon voyageur n’a ni plans établis ni destination – Lao Tseu.

32 – L’aventure vaut la peine d’être vécue

L’aventure en vaut la peine – Citation d’Aristote.

33 – Le voyage permet de trouver d’autres âmes

Nous voyageons pour chercher d’autres états, d’autres vies, d’autres âmes – Anaïs Nin.

34 – Le voyage pour découvrir de nouveaux océans

L’homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu’il n’a pas le courage de perdre de vue la côte – André Gide.

35 – Élan de l’esprit

Voyage et changement de lieu donnent un nouvel élan à l’esprit – Seneca.

36 – Voyage à l’autre bout du monde

Je ne suis pas la même après avoir vula lune briller de l’autre côté du monde – Mary Anne Radmacher.

37 – Le voyage vous permet de vous faire des amis

Un voyage se mesure mieux en amis plutôt qu’en miles – Tim Cahill.

38 – Visitez un nouveau lieu

Une fois par an, allez dans un endroit où vous n’êtes jamais allé auparavant – Dalaï-Lama.

39 – Autre langue, autre monde, autre culture

Parler une langue, c’est adopter un monde, une culture – Frantz Fanon.

40 – Partir à la découverte de l’autre

Voyager, c’est partir à ladécouverte de l’autre. Et le premier inconnu à découvrir, c’est vous – Olivier Föllmi

41 – Un voyage, c’est une rencontre

Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace – Alexandra David-Néel.

42 – Le voyage, c’est aller de soi en soi

Le voyage, c’est aller de soi en soi en passant par les autres – Proverbe touareg.

43 – Voyager pour avoir de nouveaux yeux

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux – Marcel Proust.

44 – Faites le pas pour votre voyage

Un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un pas – Lao Tseu.

45 – Le voyageur voit

Le voyageur voit ce qu’il voit, le touriste voit ce qu’il est venu voir – Gilbert Keith Chesterton, écrivain anglais.

46 – Sois toi-même le chemin

Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin – Bouddha.

47 – Le voyage, c’est vivre le quotidien comme si c’était la première fois

À mon avis, la plus grande récompense du voyage est de pouvoir vivre les choses du quotidien comme si c’était la première fois, d’être dans une position où rien n’est si familier qu’il est tenu pour acquis – Bill Bryson.

48 – La vie est une aventure

La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien – Helen Keller.

49 – Le voyage contre la routine

Je voyage beaucoup, je déteste voir ma vie perturbée par la routine – Caskie Stinnett.

50 – Le voyage vous laisse sans voix

Voyager vous laisse d’abord sans voix, avant de vous transformer en conteur – Ibn Battuta.