100 devinettes faciles avec réponse

Tout le monde aime les devinettes. Et plus c’est facile, mieux c’est… En théorie. C’estparti pour un top 100 des devinettes faciles avec réponse.

Devinettes : réfléchir avant de rire… Ou pas !

Plusieurs jeunes qui rient Credit : max-kegfire

À voir aussi

Nous avons tous déjà été confrontés à une devinette. Qu’est-ce qui différencie une devinette d’une blague ? Tout simplement, les quelques secondes de réflexion avant d’être confronté à la réponse. Confronté, parce qu’une devinette, même si elle est faite à la base pour être marrante, ne l’est pas toujours forcément. Autant dire qu’une devinette est rarement drôle ! Alors, pourquoi continuons-nous à nous retourner le cerveau avec une énigme, rébus et autre charade ? Parce que notre cerveau aime la stimulation, sous toutes ses formes. Un cerveau qui n’est pas stimulé est un cerveau triste à qui personne ne pourra rendre le sourire ! Du coup, stimulons notre cerveau avec une bonne devinette, marrante ou pas ! C’est gratuit, et ça ne fait de mal à personne.

Afin d’être dans une totale équité, pour rendre tout le monde heureux et pour faire rire enfants et adultes (on l’espère), nous avons fait cette sélection des 100 meilleures devinettes qui vous feront passer de bons moments ! La liste est divisée en 5, avec une catégorie différente de chaque, parce que chez nous, on ne fait pas de distinction, personne n’est mis de côté. Ne paniquez pas, nous ne vous proposons que des devinettes faciles, et la réponse qui va avec chacune. Nous sommes sympas, nous voulons être drôles… Alors, riez, s’il vous plaît !

Top 20 des devinettes pour enfants

Une petite fille qui sourit avec le soleil dans les yeux Credit : NataliaDeriabina

Nous allons commencer doucement avec une liste de quelques devinettes pour les enfants. Une petite personne qui réfléchit, c’est mignon. Une petite personne qui rit à une blague qu’on lui fait, c’est encore plus mignon. Une petite personne qui ne trouve pas la blague marrante mérite d’être aussi mignonne. Nous sommes sur un niveau CM2, facile et dont la réponse saute directement au nez. Alors pour tous ces mignons petits enfants, voici :

Quelle est la différence entre un avion et de la colle ? L’avion décolle, et la colle colle ; Comment s’appelle le fils père de Pierre ? Pierre ; Pourquoi Toto traverse-t-il la rue ? Pour aller de l’autre côté ; Quel est le comble pour Dracula ? D’avoir envie de faire un bain de soleil ; Qu’est-ce qui est drôle, petit et qui roule ? Une mini-vanne ; Quelles sœurs ont la meilleure vue ? Des sœurs jumelles ; Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin ? Un timbre ; Quelle chose est toujours rassasiée le soir et affamée le matin ? Une maison (non, ce n’est pas ton père) ; Pourquoi Toto reste à la maison ? Il n’est pas TOTOrisé à sortir ; Quand est-ce qu’un enfant devient adulte ? Quand il arrête de dire « et demi » 6 mois avant son anniversaire ; Qu’est-ce qui est jaune et qui court ? Un citron pressé ; Qu’est-ce qui est troué de partout, mais qui arrive à retenir l’eau ? Une éponge ; Combien y a-t-il de lettres dans « alphabet » ? 8 lettres (attention à ne pas mettre d’article devant « alphabet » ; Pourquoi l’avion vole dans les airs ? Parce qu’il ne peut pas voler sous l’eau ; Monsieur et Madame Térieur ont deux fils. Comment s’appellent-ils ? Alain et Alex (à l’intérieur et à l’extérieur) ; Qu’est-ce qu’on doit casser pour pouvoir l’utiliser ? Un œuf ; Deux pommes de terre marchent ensemble. L’une se fait écraser, que dit l’autre ? Oh purée ! ; Quel est le pain préféré du magicien ? La baguette ; Qu’est-ce qui est petit, rond, vert, qui monte et qui descend ? Un petit pois dans un ascenseur ; Combien de temps peut vivre une souris ? Ça dépend du chat.

Top 20 des devinettes sur les animaux

Deux chimpanzés qui donnent l’impression de rire ensemble Credit : abadonian

Nos amis les animaux sont une très forte inspiration lorsqu’il est question de blagues et devinettes en tout genre :

Comment appelle-t-on un hippopotame qui fait du camping ? Un hippocampe ; Que fait la vache quand elle médite ? Du lait concentré ; Un chat reste-t-il avec sa compagne toute sa vie ? C’est possible s’ils sont « félins » pour l’autre ; Qu’est-ce qui est jaune et très dangereux ? Un poussin avec une mitraillette ; Comment font les abeilles pour communiquer ? Elles s’envoient des e-miels ; Quel est le dessert préféré des araignées ? La mouche au chocolat ; Quelle question poser à un chat après lui avoir dit bonjour ? « Alors, comment chat va ? » ; Quel est le comble pour une girafe ? De devoir manger son petit-déjeuner à la place du dîner (le long cou, beaucoup de temps pour arriver à l’estomac… Cette réponse nécessite une petite explication ! ) ; Pourquoi la tortue a toujours raison ? Pour survivre. Avoir tort tue ; Qu’est-ce qui est noir et blanc et devient rouge quand une inconnue lui adresse la parole ? Un zèbre timide ; Les carottes donnent-elles réellement une bonne vue ? On ne sait pas, mais on n’a jamais vu de lapin porter de lunettes ; Sur quel type de bancs est-il impossible de s’asseoir ? Sur les bancs de poissons ; Quelle différence entre un escargot et une limace ? L’un des deux est nudiste ; Qu’est-ce qu’un poisson sans date de naissance ? Un poisson panné ; Qu’est-ce qu’un poulet sans date de naissance ? Un KFC ; Qu’offre-t-on à un chat le jour de son anniversaire ? Bah… Un gâteau ! ; Quelle est la différence entre un chien et un chat ? L’autre croit que tu es un dieu, quand l’autre se prend pour un dieu (team « Chien love max » en force ; Pourquoi le chien rapporte-t-il le bâton qu’on vient de lui lancer ? Parce que ramener une clé USB, ce n’est pas vraiment la même chose ; Quel est l’article de maquillage qu’une femme déteste le plus ? Le cafard à paupières… (Oui, nous savons, c’est limite) ; Lorsqu’une mante religieuse mâle prévoit de passer la nuit avec sa copine, achète-t-il des préservatifs ou commande-t-il un cercueil ? Pour cette devinette, pas de réponse. Nous allons plutôt vous laisser sur cette réflexion des plus intrigantes.

Top 20 des devinettes pour tester le sens logique

Jeune femme pensive Credit : DeanDrobot

Toute personne normalement constituée est d’intelligence, lui permettant de raisonner de manière logique. Cependant, certaines devinettes, sous forme de blagues courtes, permettent de tester ce sens logique, supposé nous rendre supérieurement intelligents face aux animaux. Les voici :

Quel mois de l’année possède 28 jours ? Tous les mois…Eh oui ! ; Qu’est-ce qui est toujours devant soi et qu’on ne peut jamais voir ? Le futur ; Grand dans la jeunesse, petit dans la vieillesse. Qui suis-je ? Une bougie, et non le Père Fouras ; Dans quel endroit aujourd’hui est-il arrivé avant-hier ? Dans un dictionnaire ; J’augmente, mais ne diminue jamais. Qui suis-je ? L’âge ; Plus de fromage, plus de trous. Plus de trous, donc moins de fromage. Alors, plus de fromage signifie moins ou plus de fromage ? La réponse dépend de si vous voulez une raclette ou pas ; Plus on retire de moi, plus je grandis. Qui suis-je ? Un trou ; Je ne peux pas parler, mais je réponds quand on me parle. Qui suis-je ? Un écho ; Qu’est-ce qui monte et qui descend, mais ne bouge jamais ? Un escalier (une échelle peut être une réponse acceptable si vous êtes sympa) ; Qu’est-ce qui a des pieds, mais ne marche pas ? Une chaise (table est également une réponse acceptable) ; J’appartiens à une seule personne, mais tout le monde m’utilise plus que mon possesseur. Je suis ? Un prénom ; Je me trouve une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans une heure. Qui suis-je ? La lettre « m » ; Un avion s’écrase sur la frontière franco-belge. Où enterre-t-on les survivants ? Un survivant ne peut être enterré (sinon la personne ne peut plus être un survivant) ; Je suis plus grand que la tour Eiffel, mais je ne pèse rien du tout. Qui suis-je ? L’ombre de la tour Eiffel ; Qu’est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais réveille tout le monde ? Le soleil (du coup, arrêtez de surnommer vos enfants « soleil de ma vie », ce serait paradoxal) ; Qu’est-ce que les enfants et les mamans adorent ? La barbapapa (la barbe à papa, compris ? ) ; Quel mot contient une lettre ? Une enveloppe ; Deux pères et deux fils sont dans une voiture, mais il n'y a que trois personnes dedans. Comment est-ce possible ? Il y a le grand-père, le père et le fils ; Que trouve-t-on au centre de Toronto ? La lettre « o » ; Je suis Pierre, mais je ne suis pas Pierre. Qui suis-je ? Le chien de pierre qui n’est pas en pierre (une réponse parfaite pour une devinette parfaite).

Top 20 des devinettes (vraiment) nulles

Jeune homme avec une tête de panda et le pouce baissé Credit : Xavier Lorenzo

Sans transition, voici le top 20 des pires devinettes :

Où a été signé le traité de Nuremberg ? Au bas de la page ; Pourquoi les plongeurs plongent vers l’arrière ? Pour ne pas atterrir dans le bateau ; Que dit-on d’un plongeur en pleine puberté ? Qu’il fait de l’apnée juvénile ; Si 4 éléphants sont dans une voiture, c’est lequel qui conduit ? Celui qui a le permis ; Pourquoi les gorilles ont de grandes mains ? Parce qu’ils ont de grosses narines ? ; Est-il possible de sauter en parachute sans parachute ? Oui, mais une seule et unique fois ; Quel animal a trois bosses ? Un chameau qui s’est cogné ; Quel animal a deux bosses ? Un chameau ; Quel animal a une bosse ? Un homme marié ; Comment surfer sur le net ? En jetant son ordinateur à la mer ; Qu’est-ce qu’un boomerang qui ne revient pas une fois lancé ? Un bout de bois qui a coûté cher ; Comment appelle-t-on une lampe moche ? Une lampe LED ; Comment avoir 2 milliards dans son compte ? Gagner 3 milliards et faire de mauvais investissements ; Quelle princesse joue d’un instrument ? La Belle hautbois dormant ; Pourquoi on utilise un stylo pour écrire ? Parce qu’avec une banane ça ne marche pas ; Quelle différence pour une homme entre rentrer à 20h et rentrer à 5h du matin ? Le nombre d’années qui reste à vivre ; Que dit une orange à une pomme ? Rien, les fruits ne parlent pas ; Qu’est-ce qui est transparent et qui sent la carotte ? Un pet de lapin ; Quelle est la ville préférée des cochons d’Inde mâles ? Amsterdam ; Qu’est-ce que du ciment dans un pot ? De la confiture de mur.

Top 20 des devinettes pour adultes (attention 18+)

Belle femme qui fait un clin d’œil Credit : jacoblund

Instant coquin de l’article ! Attention, les devinettes sont destinées à un public majeur, averti et pas très catholique. La rédaction décline toute responsabilité en cas de soucis liés à cette liste.

Deux femmes mangent une glace. L’une la croque et l’autre la suce. Laquelle est mariée ? Celle qui a une alliance ; Qu’est-ce qui est dur, fait des va-et-vient dans une cavité et qui ressort tout mouilléet couvert d’un liquide blanc ? Une brosse à dents voyons… ; Quel type de femme est très pratique dans un jardin ? Une femme fontaine ; Quel médicament est prescrit à une femme célibataire depuis trop longtemps ? De la « pénissilline » ; Qu’y a-t-il entre les seins d’une vieille qu’une jeune n’a pas ? Le nombril ; Comment savoir qu’un homme a passé une bonne soirée ? Quand sa femme a les genoux écorchés ; Comment savoir si une femme a passé une bonne soirée ? Quand elle part racheter des piles de bon matin (prenez le temps, ça va venir) ; Comment tester son courage ? En faisant un 69 avec un cannibale ; Pourquoi les femmes se grattent la tête au réveil ? Parce qu’elles n’ont pas de testicules ; Quel est le plus dur à coucher avec un nain ? D’attendre qu’il arrive à monter sur le lit ; Quelle différence entre « oui » et « OUI » ? 10 centimètres ; Qu’est-ce qu’un spermatozoïde qui porte une cape ? Un supermatozoïde ; Quelles femmes font les meilleures fellations ? Celles qui enlèvent leur dentier avant ; Que dire à un homme pour qu’il ait un org*sme ? Rien, on ne parle pas la bouche pleine ; Comment savoir que votre ado regarde des films pornos ? Quand vous le surprenez trop souvent devant le fond d’écran de son ordinateur ; Comment faire l’amour comme dans les films ? Comme dans la vie normale, mais en plus lent ; Quelle différence entre une Audi et un éjaculateur précoce ? La fiabilité ; Où se trouve le point G ? Devant le point F ; Comment appelle-t-on un voleur de viagra ? Un criminel endurci ; Que se passe-t-il si on pince son nez, qu’on se met un doigt dans les fesses et qu’on souffle ? On fait une capture d’écran.

Merci, c’est tout pour nous !