Top 50 des énigmes amusantes pour enfants

Les énigmes font partie des jeux les plus appréciés des enfants. Voici quelques idées de devinettes pour amuser les différentes tranches d’âge d’enfants.

Énigmes de logique amusante pour les enfants

De petits écoliers âgés de 6 ans Credit : monkeybusinessimages

Les énigmes et les devinettes sont avant tout des jeux pour les enfants. Ces derniers doivent donc les trouver drôles et divertissantes au même titre qu’une partie de chasse au trésor. Comme il s’agit d’énigme de logique, il y a toujours un indice dans la phrase pour trouver la solution. Pour faire une pause, vous pouvez également leur lire des blagues pour enfants !

1/ Un thermomètre monte de 10 °C supplémentaires. De combien de degrés monteront deux thermomètres ?

Réponse : Toujours 10 °C.

2/ Qu'est-ce qui est plus léger : un kilo de pierres ou un kilo de barbe à papa ?

Réponse : Aucun des deux, car ils font un kilo chacun.

3/ Quel est l'animal le plus sourd du monde ?

Réponse : La grenouille, car elle fait « Coaaa, cooooa ».

4/ Je suis toujours sous vos yeux. Tout le monde m’a. Qui suis-je ?

Réponse : Un nez.

5/ Je n’ai pas de tête pourtant j’ai un chapeau. Je n’ai pas de chaussures pourtant j’ai un pied. Qui suis-je ?

Réponse : Un champignon.

6/ Il y a huit bancs en bois dans un parc. Trois bancs ont été peints. Combien de bancs y a-t-il maintenant dans le parc ?

Réponse : Toujours huit.

7/ Un coq pond un œuf sur un toit. De quel côté l'œuf va-t-il tomber ?

Réponse : Les coqs ne pondent pas.

8/ Quel fruit a ses pépins à l'extérieur ?

Réponse : La fraise. Mais ça va, pas besoin de la ramener.

9/ Dans quel verre ne doit-on jamais verser du jus de pomme ?

Réponse : Dans un verre plein. Sinon, on court droit à la catastrophe.

10/ Quel animal n’a jamais soif?

Réponse : Le zébu, car si z’ai bu, z’ai plus soif!

Énigmes trop drôles pour les 6 à 8 ans

Un petit garçon qui rigole Credit : m-imagephotography

Les enfants âgés de 6 à 8 ans commencent à fortement s’intéresser aux jeux d’énigme et aux devinettes drôles. Même s’ils ne trouvent pas toujours la solution ou escape, au moins, ils vont bien rire en la découvrant. Comme beaucoup d’enfants de cette tranche d’âge ne savent pas encore écrire, les devinettes avecimages sont idéales.

1/ Je traverse les campagnes et m'arrête dans les villes. Pourtant je suis toujours immobile. Qui suis-je ?

Réponse : La route.

2/ Max a cinq pommes sur un banc et en retires deux, combien de pommes a-t-il ?

Réponse : Deux, eh oui.

3/ Qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel.

Réponse : Une étoile.

4/ Je ne suis pas vivant, mais je grandis ; je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Je n'ai pas de bouche, mais l'eau me tue. Qui suis-je ?

Réponse : Le feu.

5/ Marine arrive dans un chalet de montagne et se rend compte qu'elle n'a qu’une allumette. Dans le chalet, il y a une cheminée, une lampe à pétrole et une bougie. Quelle est la première chose qu'elle allume ?

Réponse : La lumière.

6/ On me trouve dans Mercure, Terre, Mars et Jupiter, mais pas dans Vénus ou Neptune. Que suis-je ?

Réponse : La lettre R.

7/ Quelle invention permet de regarder à travers un mur ?

Réponse : Une fenêtre.

8/ Une baignoire est pleine. À côté, il y a une cuillère, une tasse et un seau. Quel est le moyen le plus rapide de vider la baignoire ?

Réponse : On tire le bouchon.

9/ Si vous me laissez tomber, je vais craquer. Faites-moi un sourire et je vous sourirai en retour. Qui suis-je ?

Réponse : Un miroir.

10/ Qu'est-ce qui se mouille en séchant ?

Réponse : Une serviette.

Devinettes amusantes pour les 8 à 10 ans

Un groupe d’enfants souriants âgés de 8 à 10 ans Credit : monkeybusinessimages

Les enfants de 8 à 10 ont un esprit de compétition bien aiguisé. Les énigmes à résoudre, comme les concours de chasse au trésor, sont pour eux un moyen de battre des adversaires. Il est donc nécessaire de prévoir une petite récompense pour les groupes ou l’enfant qui trouve la bonne réponse en premier.

1/ Il fait un bruit fort quand il se change. Quand il se transforme, il devient plus grand et plus léger. Qui est-ce ?

Réponse : Du pop-corn.

2/ Est-ce qu'un chat peut sortir d'une cave avec deux têtes ?

Réponse : Oui, s’il a attrapé une souris.

3/ Qui est le fils de mes parents, mais n’est pas mon frère ?

Réponse : Moi.

4/ Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide ?

Réponse : Une seule, car après le verre n’est plus vide.

5/ Qu'est ce qui tombe de très très haut et ne se fait pourtant jamais mal ?

Réponse : La pluie.

6/ Qu'est-ce qui doit être cassé pour être utilisé ?

Réponse : Un œuf.

7/ J’ai treize cœurs, mais pas de corps ni d’âme. Que suis-je ?

Réponse : Un jeu de cartes.

8/ Qu'est-ce qui monte, mais ne peut jamais descendre ?

Réponse : L’âge.

9/ Un seul mot dans le dictionnaire est orthographié mal. Lequel ?

Réponse : Le mot mal.

10/ Qu’est-ce qui est pire qu’une girafe avec un torticolis ?

Réponse : Un mille-pattes avec des ampoules.

Énigmes à résoudre pour les 10 à 14 ans

Deux petits garçons qui rient ensemble Credit : monkeybusinessimages

Vers l’âge de 10 à 14 ans, les énigmes sont un peu plus difficiles ou tournées vers les connaissances générales, les mathématiques, etc. Voici quelques idées de devinettes pour faire réfléchir les jeunes ados.

1/ Qu'est-ce qui est à nous, mais est surtout utilisé par d'autres personnes ?

Réponse : Notre nom.

2/ Qu’est-ce que des enfants peuvent donner à leurs parents que leurs parents ne peuvent pas se procurer eux-mêmes ?

Réponse : Des petits-enfants.

3/ Que peut-on attraper, mais jamais lancer ?

Réponse : Un rhume.

4/ Jeanne regarde vers le Nord alors que Marie regarde vers le Sud. Elles peuvent pourtant se voir sans utiliser de miroir. Comment est-ce possible ?

Réponse : Elles sont face à face.

5/ Cinq sœurs sont dans la même pièce. Emma lave du linge, Louise joue aux échecs, Kiara lit un livre et Auriane cuisine. Que fait la 5e sœur ?

Réponse : Elle joue aux échecs avec Louise.

6/ Je suis Clémence, mais je ne suis pas Clémence. Qui suis-je ?

Réponse : Son chien.

7/ Clément et Lucille sont deux enfants d’une famille nombreuse. Clément a deux fois plus de sœurs que de frères et Lucille a autant de frères que de sœurs. Combien d'enfants sont-ils ?

Réponse : 7 enfants, soit 4 filles et 3 garçons. Mais si, réessayez encore.

8/ Qu'est-ce qui a des trous, mais arrive quand même à contenir de l'eau ?

Réponse : Une éponge.

9/ Je possède des villes sans peuples, des forêts sans arbres et des océans sans eau. Qui suis-je ?

Réponse : Une carte géographique.

10/ Un chauffeur de bus descend une rue à Paris. Il dépasse un stop sans s'arrêter, il tourne à gauche là où il y avait un panneau «pas de virage à gauche», et il prend le mauvais sens dans une rue à sens unique. Puis il double par la droite une voiture des forces de l'ordre. Pourtant, il n'a pas enfreint le Code de la route. Pourquoi ?

Réponse : Car il était en train de marcher.

11/ Julien veut faire cuire des pâtes pendant très exactement 15 minutes. Julien n'a pas de montre ou d’horloge, mais il dispose de 2 sabliers : le premier mesure 7 minutes et l’autre 11 minutes. Comment faire ?

Réponse : Il faut tourner les deux sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 7 minutes est écoulé, il faut le retourner à nouveau (7 minutes écoulées). Lorsque le sablier de 11 minutes est terminé (11 minutes écoulées), vous devez retourner le sablier de 7 minutes dans l’autre sens. Car depuis qu’on a relancé le premier sablier, 4 minutes se sont écoulées. Ainsi, on obtiendra les quatre minutes nécessaires pour arriver aux 15 minutes de cuisson.

12/ Quand on l'a, on veut le partager, mais si on le partage, on ne l'a pas. Qu'est-ce ?

Réponse : Un secret.

13/ Trouvez 3 nombres qui donnent le même résultat qu'ils soient ajoutés ou multipliés.

Réponse : 1, 2 et 3, car 1+2+3 = 6 et 1x2x3 = 6.

14/ Jérôme part de son campement et marche 10 km vers le Sud. Il voit un ours, tire, mais rate. Il le poursuit pendant 10 km vers l'Ouest puis perd sa trace. Il refait 10 km vers le Nord et retrouve son campement. Quelle est la couleur de l'ours?

Réponse : Blanc. C’est un ours polaire, car c’est au Pôle Nord que les méridiens se rejoignent.

15/ Matthieu avait 15 ans en 1990. Et en 1995, il a fêté son 10e anniversaire. Comment est-ce possible ?

Réponse : Matthieu est né avant Jésus Christ. Donc en -1995 il avait dix ans et en -1990, il avait 15 ans.

16/ Toutes les lettres de l'alphabet sont en réunion sauf cinq lettres, lesquelles ?

Réponse : G, T, O, Q, P.

17/ Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l’année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ?

Réponse : Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et l’année prochaine, 20 ans.

18/ Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je ?

Réponse : Le pain.

19/ 2 / 10 / 12 / 17 / 18 / 19 / ?

Quel est le prochain nombre dans cette suite logique ?

Réponse : 200, car si on regarde les nombres en lettres, ils commencent tous par un D et le prochain nombre commençant par un D est 200.

20/ Un fermier a 17 vaches ; elles meurent toutes sauf 9. Combien en reste-t-il ?

Réponse : 9 !