15 idées de cadeaux de Noël originaux

Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux de Noël originales à offrir à vos proches ? Pour vous faciliter la tâche, choisissez parmi nos 15 propositions.

Histoire des cadeaux de Noël : de la Rome Antique à aujourd’hui

Des jolis cadeaux de Noël - Crédit : Julia Klueva

La tradition d’offrir des cadeaux de Noël date de la Rome Antique. À cette époque, pour célébrer Saturne, leur dieu, les Romains organisaient des fêtes nommées les « Saturnales». Ces grands événements se déroulaient durant la semaine du solstice d’hiver et de grands banquets étaient organisés. Lorsque le premier jour du mois de janvier arrivait, les Romains rendaient hommage à la déesse de la santé baptisée Strenia. Pour cette occasion, ils offraient de petites douceurs (miel, dattes ou figues) aux membres de leur famille ou à leurs proches.

Dans le contexte chrétien, la tradition des cadeaux de Noël a été mise en place trois siècles après la naissance de Jésus Christ. En effet, c’est à partir de l’an 336 que les Chrétiens commencent à s’offrir des cadeaux. Proches et parents échangent des présents en signe de bon augure pour l’année qui arrive. Les supérieurs et les maîtres gratifient d’un don leurs employés et subalternes. Au fil des années, l’échange des cadeaux de Noël a lieu le 6 décembre, soit le jour de la Saint-Nicholas. Apprécié surtout par les enfants, ce dernier est largement fêté dans la partie nord de l’Europe.

Actuellement, les enfants associent les cadeaux de Noël à l’image du père Noël. Ce vieil homme tout rondouillard qui a la réputation d’être capable de faire ses livraisons de cadeaux en une nuit doit son existence à deux phénomènes, à savoir :

La déchristianisation du pays occidental ;

L’influence des États-Unis sur l’Europe.

Idées cadeaux de Noël originales et personnalisées pour femme

Une femme tenant son cadeau de Noël à côté du sapin - Crédit : ilona titova

Vous cherchez des idées cadeaux de Noël originales pour l’une des femmes de votre entourage ? Offrez-lui un miroir cœur personnalisé ou une bougie de Noël parfumée et gravée avec un prénom. Un cadre photo en bambou ou des accessoires de décoration lui feront également plaisir.

Une bougie de Noël parfumée et gravée avec prénom

Des bougies parfumées près du sapin de Noël prêtes à être personnalisées - Crédit : Liudmila Chernetska

La bougie parfumée et gravée avec le prénom est l’idée cadeau personnalisée idéale pour faire plaisir à une femme à l’occasion de Noël. Personnalisée, cosy et originale, cette bougie illuminera avec élégance le coin de la pièce où elle se trouvera.

Un cadre photo en bambou ou en bois

Un cadre photo en bambou à offrir pour Noël - Crédit : anankkml

Simple, mais original, le cadre photo en bambou ou en bois fera un cadeau de Noël original parfait pour une femme. En plus de lui permettre de mettre en avant ses photos préférées, ce cadre constituera un élément de décoration pour la pièce qui l’accueillera.

Des accessoires de décoration

Un salon avec de jolis accessoires de décoration - Crédit : Vasyl Cheipesh

Pour cette année, vous souhaitez offrir un cadeau de Noël original pour faire plaisir à votre cousine, à votre sœur ou à votre amie ? Pourquoi ne pas vous tourner vers les accessoires de décoration. D’ailleurs, le choix qui s’offre à vous est vaste :

Des décorations murales : papier peint taille XXL, tableau texturé… ;

: papier peint taille XXL, tableau texturé… ; Un purificateur d’air en bambou ou en bois personnalisé ;

Une boule de décoration en bois ou en bambou personnalisée ;

ou en bambou personnalisée ; Un sablier de décoration en verre recyclé ;

Un miroir mural rétro en forme de cœur avec cadre en bois.

Une carte cadeau

Une personne tenant une carte cadeau - Crédit : IRA_EVVA

Pas d’idée cadeau Noël originale qui fera plaisir à votre belle-sœur ou à votre maman ? Pourquoi ne pas lui offrir une carte cadeau ? Grâce à ce présent, la personne qui recevra le cadeau pourra choisir ce qu’elle préfère : objet de décoration, vêtements, coffret de bijoux, coffret beauté, produits de nettoyage de la maison… Elle aura l’embarras du choix !

Pour la petite histoire, les cartes cadeaux ont été lancées aux États-Unis par les grands distributeurs et magasins du pays en 2005. En Europe, ce sont les Anglais qui ont ouvert le marché des cartes cadeaux. En France, les premières cartes cadeaux sont apparues en 2004 avec les grands distributeurs, tels qu’Ikea, Galeries Lafayette et Auchan.

Par ailleurs, la livraison des cartes cadeaux est offerte à partir d’un montant fixé par le magasin qui les propose.

Idées cadeaux de Noël personnalisées et originales à offrir à un homme ?

Un homme heureux en ouvrant son cadeau de Noël - Crédit : Jelena Danilovic

Trouver un cadeau de Noël personnalisé pour un homme peut être un véritable casse-tête. Pour vous faciliter la tâche, faites votre choix parmi notre sélection de cadeaux de Noël ci-après.

Un coffret de verres à whisky personnalisé avec gravure

Un coffret de verres à whisky à offrir à Noël - Crédit : Andrei Metelev

Ce coffret de verres à whisky personnalisés est l’idée cadeau de Noël originale que vous pouvez faire à l’un des hommes qui comptent dans votre vie. Sa particularité ? Vous pouvez graver sur le verre le prénom de la personne à qui il est destiné.

Notez qu’à défaut d’un coffret de verres à whisky, vous pouvez offrir à l’un des hommes de votre entourage :

Un verre à vin personnalisé ;

Un verre à cocktail ou à mojito personnalisé ;

Des produits de beauté pour homme ;

Des produits pour l’entretien de la barbe.

Un porte-clés personnalisé en bois avec photo, prénom et texte

Un porte-clés en bois en forme de cœur prêt à être personnalisé - Crédit : AlexandrBognat

Souhaitez un joyeux Noël à votre fils, à votre frère ou à votre cousin en lui offrant comme cadeau un porte-clés gravé en bois avec sa photo, son prénom et un texte. Vous pouvez adapter la forme du porte-clés en fonction de la personne à qui le cadeau est dédié : rond, cœur, triangle. Il en est de même pour la matière. Le porte-clés personnalisé peut également être élaboré en bambou ou en bois.

Un coffret parfum

Un parfum pour homme - Crédit : Ekaterina Zaitseva

Faites sensation et offrez un coffret parfum en guise de cadeau de Noël original à l’un des hommes de votre entourage ! Assurez-vous de choisir sa fragrance préférée : florale, épicée, boisée… En outre, optez pour un coffret qui renferme en plus du parfum des produits de beauté pour homme, tels qu’un shampooing, un gel douche ou une crème après-rasage.

Un appareil photo numérique Polaroid

Un homme tenant un appareil photo Polaroid - Crédit : Andres Barrionuevo Lopez

Votre père, votre mari ou votre fils est passionné de photographie vintage et rétro ? L’appareil photo numérique Polaroid lui fera certainement plaisir en guise de cadeau de Noël original. À mi-chemin entre la modernité et le vintage, il a la particularité d’être instantané. Cela suppose que le Polaroid est capable d’imprimer immédiatement les photos qui ont été capturées.

Un coffret de boules de pétanque gravées

Trois boules de pétanque et un cochonnet vert - Crédit : JaruekChairak

Vous voulez offrir un cadeau original qui fera plaisir à un homme qui aime jouer à la pétanque ? Misez sur le coffret de boules de pétanque que vous pouvez personnaliser en gravant par exemple sur chacune des boules les initiales de la personne qui le recevra.

Des idées cadeaux de Noël originales et personnalisées pour un couple

Un couple s’offrant un cadeau de Noël - Credit : Bogdan Kurylo

Vous désirez offrir un cadeau de Noël original et personnalisé à un couple de votre entourage ? Choisissez parmi notre sélection de cadeaux de Noël suivants : une boule à neige personnalisée avec photo, des cartes cadeaux Netflix et des mugs personnalisés.

Une boule à neige personnalisée avec photo

Une boule à neige originale - Crédit : Samantha Gossman

La boule à neige personnalisée avec photo vous permettra d’émerveiller et de surprendre vos parents, votre frère et sa femme ou vos grands-parents. Unique et originale, elle fera le cadeau de Noël original pour cette année. Son petit plus ? Elle mettra en valeur leurs photos préférées. De plus, cette boule à neige personnalisée avec photo pourra faire office d’objet de décoration qui fera son petit effet dans le salon ou dans la chambre à coucher.

Un coffret de 2 mugs personnalisés

Deux mugs remplis de chocolat chaud avec des guimauves en forme de cœur - Crédit : jenifoto

En panne d’idée cadeau de Noël originale à offrir à un couple de votre entourage ? Avez-vous pensé au coffret de 2 mugs avec anse en forme de cœur ? Se déclinant dans des couleurs variées, ils sont à personnaliser à votre guise. À titre d'exemple, vous pouvez graver dessus le prénom de chaque membre du couple. Vous pouvez également imprimer sur chaque mug la photo de la personne à qui il est destiné.

Idées cadeaux de Noël originales pour les férus du cinéma : les cartes cadeaux Netflix

Une femme tenant une carte cadeau Netflix - Crédit : LightFieldStudios

Vous avez un membre de la famille ou un ami qui se passionne pour les films et les séries TV, et vous cherchez une idée cadeau de Noël originale pour lui ? Offrez-lui une carte cadeau Netflix ! Pour rappel, Netflix est une plateforme de streaming comptabilisant plus de 100 millions d’abonnés dans le monde. Avec elle, vous pouvez regarder continuellement des programmes inédits.

Comment fonctionnent les cartes cadeaux Netflix ? Pour le prix de 15, 25 ou 50 euros, elles permettent de créer un nouveau compte Netflix ou de le recharger. Notez que le tout est sans engagement.

Bon à savoir : vous pouvez acquérir une carte cadeau Netflix à offrir en vous rendant directement sur le site Netflix.com dans la rubrique « Cartes Cadeaux ». Si vous habitez hors de la France, vous pouvez acheter une carte cadeau Netflix via votre compte PayPal.

Cadeaux de Noël pour enfant : quelques idées originales et personnalisées

Deux enfants ouvrant leur cadeau de Noël - Crédit : Choreograph

Noël est sûrement la fête préférée des enfants. Pour leur faire plaisir, n’attendez pas le père Noël et offrez-leur un cadeau qui fera briller leurs yeux. À titre d’exemple, vous pouvez opter pour une montre connectée personnalisée, un lunchbox en bambou avec le prénom de l’enfant gravé dessus ou une toile personnalisée avec photo et texte.

Une montre connectée personnalisée

Un enfant regardant sa montre connectée - Crédit : duh84

La montre connectée pour enfant est bien plus qu’un simple outil servant à indiquer l’heure. Polyvalente, elle propose plusieurs avantages.

Tout d’abord, elle embarque des fonctions bien-être permettant de surveiller en temps réel la santé de votre fille ou de votre garçon.

Par ailleurs, la montre connectée peut servir d’accessoire de mode qui complètera la tenue de votre enfant.

D’autre part, la montre connectée peut être personnalisée. En effet, son écran est parfaitement personnalisable avec des filtres couleur ou des effets 3D. Avec les multiples avantages cités précédemment, la montre connectée est le cadeau de Noël idéal qui fera plaisir à tous les enfants.

Un lunchbox en bambou personnalisé

Un lunchbox en bambou personnalisé avec une bouteille - Crédit : netrun78

Vous désirez offrir un cadeau de Noël écolo et original à votre enfant ? Un lunchbox en bambou avec couverture gravée est une bonne idée. Pour que votre bambin s’approprie pleinement cette boîte à repas, faites graver son couvercle. Par exemple, vous pouvez y graver son prénom. Autre option : écrivez sur le couvercle de la boîte à déjeuner de votre enfant un joli texte qui invite à la dégustation.

Par ailleurs, dans la catégorie des cadeaux de Noël en bois pour enfant vous avez :

Un puzzle horloge 3D en bois personnalisé ;

Un avion en bois ;

Un coffret de fruits en bois à découper ;

Un charriot-pousseur en bois personnalisé.

Une toile personnalisée avec photo et texte montée sur châssis en bois

Une personne tenant une toile personnalisée avec photo - Crédit : francescoch

La toile personnalisée avec photo et texte montée sur un châssis en bois est une idée de cadeau de Noël parfaite pour les enfants. Outre le fait de servir de cadre photo, ce tableau à message constitue un élément de décoration qui embellira la chambre de celui ou celle à qui elle est adressée. Pour obtenir un rendu original, encadrez-le avec des caisses en bambou.

Voilà, avec toutes ces idées cadeaux adaptées à chacun, vous êtes sûr de faire plaisir à Noël !