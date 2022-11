15 idées de cadeaux de naissance originales

L’un de proche vient d’avoir un bébéet vous prévoyez de lui rendre visite ? Voici 15 idées de cadeaux de naissance pour ne pas arriver les mains vides.

Le cadeau de naissance : fun ou pratique ?

Nouveau-né et jouet en bois Credits : NelliSyr

Une naissance est un heureux événement. Il est clair qu’il n’y a rien de plus attendrissant qu’un petit bébé qui vient pointer le bout de son nez. Les parents comblés d’amour et les proches emplis d’amour sont ce qui constitue le nouveau monde du bébé. Lorsqu’un proche, ami ou famille, accueille un nouveau venu, il est de coutume d’apporter un cadeau (ou plusieurs cadeaux) à la nouvelle petite famille. Mais savez-vous qu’il s’agit d’une tradition qui date de plusieurs millénaires déjà ?

Le cadeau de naissance remonte aux temps bibliques. À la naissance du petit Jésus, les Rois Mages lui apportèrent des cadeaux et les posèrent aux pieds de la maman et du papa. Depuis, le cadeau de naissance est devenu une habitude lors de la visite de courtoisie qui suit l’arrivée du bébé sur terre.

Apporter un cadeau de naissance aux parents d’un nouveau-né a beau être une habitude, il convient toujours de faire preuve d’originalité. En règle générale, un cadeau doit être fun. Il doit apporter du bonheur et des sourires à celui qui le reçoit. Du côté des parents, préparer une naissance est loin d'être facile. Ainsi, bien que s’étant préparés plusieurs mois à l’avance, ils peuvent oublier certains objets et articles qui s'avèrent pourtant d’une grande utilité lorsqu’on a un bébé à la maison. Surtout s’ils sont parents pour la première fois, les omissions sont plus fréquentes que s’ils en sont à leur deuxième ou troisième bébé. C’est alors votre rôle en tant que proche de combler ce petit manque. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’offrir une chambre de bébé complète aux parents ou d’acheter tel ou tel appareil hors de prix. Le cadeau de naissance doit être pratique pour les parents, et leur apporter une plus-value dans ce qui sera leur monde désormais : la parentalité.

Il existe bien sûr des cadeaux classiques pour ce genre d’événement. La plupart du temps, il s’agit de jouets comme une peluche ou un hochet. Le second choix est d’ailleurs une idée moins bonne que les autres. En effet, un nouveau-né passe une grande partie de son temps à pleurer, donc inutile de jeter de l’huile sur le feu et de contribuer à l’augmentation des décibels dans la maison avec un hochet. Il convient donc de faire preuve d’originalité pour ce qui est du cadeau de naissance. L’important n’est pas que vous vous ruiniez dans un cadeau au prix qui pourrait faire pâlir Elon Musk. Il est plutôt question d'apporter sa pierre à l’édifice et d’aider, ne serait-ce qu’un peu, la primipare fraîchement maman et le papa tout neuf.

Optez donc pour un cadeau original. Il est d’ailleurs important de préciser qu’un bébé qui vient naître n’est rien de plus qu’un bébé. C’est-à-dire que lui offrir un ballon de foot, une poupée, une petite voiture ou même une console de jeu ne fait pas partie des bonnes idées, tout du moins pas pour le moment. Prenez le temps de bien choisir votre cadeau de naissance. Il est certes destiné au bébé, mais il doit aussi et surtout servir aux parents.

Bien sûr, vous pouvez faire vos achats sur une boutique en ligne et programmer la livraison de votre cadeau chez vous. Prenez tout de même la peine de l’emballer avant de l’offrir. Un bel emballage fait partie de la beauté du cadeau. Si vous êtes adepte du shopping en présentiel, rendez-vous dans n’importe quelle boutique de puériculture. L’avantage est que les prix affichés dans ce type de boutique sont réels et actuels, ce qui n’est pas parfois le cas sur une boutique en ligne.

15 idées de cadeaux de naissance originales

Main de bébé et petit cadeau Credits : takkuu

Les cadeaux de naissance sont destinés aux bébés, mais utilisés par les parents. Prenez cela en compte avant d’aller acheter tout ce qu’il se trouve sur votre liste de cadeaux.

Si vous manquez d’idées pour ce qui est du cadeau de naissance, en voici 15 qui pourront vous inspirer.

Le gâteau de couches en DIY

Gâteau de couches - Ourson Esquimau à 78 € (65€ HT). Crédit : Art Baby

Qu’on se le dise, un bébé nouveau-né consomme une quantité incroyable de couches. Pour vous donner une idée, il doit être changé régulièrement toutes les 2 ou 3 heures, afin d’éviter que la fragile peau de son postérieur ne s’irrite. Le gâteau de couches en DIY est donc le cadeau idéal. Il s’avère justement être fun et pratique, et il est difficile de faire mieux en termes d’originalité.

Le gâteau de couches en DIY est facile à réaliser et ne vous prendra qu’une heure au grand mot, ainsi que 2 paquets de couches. Si vous n’êtes pas doué en DIY, vous avez à disposition une grande sélection de tutoriels sur Internet. Avant de vous atteler à la fabrication de votre gâteau de couches en DIY, prenez le temps de demander aux parents la marque de couches qu’ils souhaitent utiliser.

Un coffret en bois pour les jouets

Boîte en bois avec des jouets Credits : Olesia Kononenko

Le coffret en bois est l’un des cadeaux de naissance les plus utiles. Très versatile, le coffret en bois peut être utilisé pour les jouets, mais pas seulement. Le coffret en bois peut faire office de boîte de stockage pour les affaires du bébé (vêtements, biberons, petits appareils…). Le fait que le coffret soit en bois lui apporte également une certaine esthétique, et le bois est plus durable que le plastique.

Un doudou en peluche

Bébé dormant avec sa peluche Credits : Ievgeniia Shugaliia

Nombre d’entre nous ont eu la chance d’avoir un doudou en peluche. Petit ourson ou petit lapin, qu’importe, l’essentiel est que le doudou soit mignon et assez résistant pour durer plusieurs années.

La version doudou-serviette est une autre option. Elle sera plus utile aux parents qui pourront essuyer l’excès de bave de leur adorable nouvel enfant. Préférez le doudou en coton hypoallergénique. Il serait dommage que le bébé développe des allergies à cause d’un doudou fabriqué en produit et textile synthétique.

Un photoshoot de naissance

Photographe qui prend un bébé en photo Credits : Andrey Zhuravlev

Un bébé grandit beaucoup plus vite qu’on ne le pense. Il peut changer de visage et de taille tous les jours. Garder en tête les souvenirs de cette période suivant la naissance peut parfois être difficile à cause des changements quotidiens. Le photoshoot de naissance permet de garder en image les premiers jours de bébé, tout en permettant au papa et à la maman d’étoffer leur album de souvenirs. Il s’agit de l’une de ces activités que partagent les parents et le bébé et qui font plaisir à coup sûr.

Un sac à langer

Sac à langer Credits : Mukhina1

Le sac à langer est le sac préféré de tous les nouveaux parents. Tel un couteau suisse, le sac à langer est un produit permettant de transporter en une seule fois tout le nécessaire pour les sorties du bébé.

Pourquoi ne pas opter pour un sac à langer personnalisé ? Vous pouvez par exemple broder le prénom du bébé sur le sac. Évitez également les couleurs cliché (rose pour une fille et bleu pour un garçon). Soyez original et neutre en choisissant un sac de couleur passe-partout comme le jaune, l’orange, le blanc, le rouge ou encore le vert.

Un coffret de biberons

Coffret bébé premier Bain Prix régulier à 39,90€. Crédit : Bain de bébé

Tous ceux qui sont déjà passés par la case «parents» connaissent l’importance d’avoir plusieurs biberons. Et c’est une chose que les nouveaux parents ne connaissent pas forcément. Faire un biberon toutes les 3 heures peut être compliqué, surtout s’il n’y en a qu’un seul et qu’il faut le nettoyer à tout bout de champ. Laver le biberon unique pour nourrir son bébé à 2 heures du matin n’est pas toujours un plaisir, pour maman ou pour papa. Avec plusieurs biberons, il est possible de remettre le lavage à lorsque la chambre sera enveloppée par les rayons du soleil. Le coffret de biberons est donc le cadeau de naissance tout indiqué.

Un tapis d’éveil

Bébé sur un tapis d’éveil Credits : nensuria

Le tapis d’éveil est semblable à un tapis de jeux. La différence est que le bébé est à poser sur le dos et que les jouets suspendus et la musique qui émane du tapis contribuent à l’éveil de l’enfant. Il s’agit d’un cadeau qui, en plus de faire découvrir de nouveaux sons et de nouvelles formes au bébé, permet aux parents de s’offrir quelques minutes de répit.

Un couffin

Bébé dans un couffin Credits : puhimec

Le couffin est cet objet permettant de coucher le bébé n’importe où. Cet article peut paraître futile et sans véritable intérêt, ce qui n’est pas le cas. En effet, pouvoir poser le bébé n’importe où évite de le laisser seul dans sa chambre et permet de garder un œil sur lui à tout moment. Pour les parents qui passent énormément de temps à la maison et qui s’occupent en plus du ménage et du télétravail, le couffin est un cadeau de naissance de choix. Là encore, vous pouvez le personnaliser à votre guise (prénom brodé, petites images en couture…).

Une petite serviette de bain en coton

Bébé avec une serviette de bain canad Credits : FamVeld

Un bébé doit prendre un bain tous les deux ou trois jours.Tout comme les adultes, les bébés doivent se sécher après le bain. Offrez aux parents une jolie petite serviette de bain en coton doux. Pour que le cadeau soit personnalisé, faites comme pour le couffin ou le sac à langer.

Une veilleuse personnalisée

Petite fille avec une lampe de chevet Credits : encrier

La veilleuse est plus qu’utile lorsqu’on devient parent pour la première fois. Entre faire les biberons en pleine nuit, changer les couches et vérifier si le bébé respire encore (réflexe des nouveaux parents), être dans le noir n’est pas une option. La veilleuse s’inscrit alors comme le partenaire idéal des nouveaux parents.

Un livre sonore pour envoyer de la musique douce

Bébé et sa mère avec un livre Credits : Serhii Sobolevskyi

La musique offre divers bienfaits tant aux adultes qu’aux bébés. Le livre sonore est donc un cadeau de naissance de choix. La musique permet de capter l’attention du bébé et de le calmer en cas de gros chagrin.

Si vous ne trouvez pas de livre sonore ou si vous les trouvez trop compliqués pour un bébé nouveau-né, choisissez plutôt le mobile musical. Il est possible d’en trouver à bon prix dans n’importe quelle boutique de puériculture.

Une collection personnalisée de bavoirs

Coffret lange et bavoir évolutif moutarde à 33,00 €. Crédit : Juste Inséparables

Un bébé a pour habitude de baver énormément, surtout lorsque sa dentition commence à se former. Avant cela, un bébé allaité ou qui prend le biberon a tendance à facilement se salir. Une sélection de plusieurs bavoirs est donc parfaite pour éviter aux parents de changer les vêtements du bébé à chaque petite tache. Rappelons que le bleu n’est pas forcément la couleur préférée du tout petit garçon et que le rose n’est pas celle de n’importe quelle petite fille. Pourquoi pas le blanc ? Les saletés sont plus faciles à identifier sur un bavoir blanc.

Pour un bébé qui vient tout juste de naître, optez pour le bavoir en coton à attacher au cou de l’enfant. Préférez le bavoir en caoutchouc pour lorsqu’il saura se servir seul d’une fourchette.

Une écharpe de portage pour les parents

Portage en écharpe Credits : Switlana Symonenko

S’il y a bien une chose compliquée à faire lorsqu’on est nouveau papa ou nouvelle maman, c’est laisser le bébé dans sa chambre pour vaquer à ses occupations. Pour leur permettre d’être le plus souvent avec leur bébé sans avoir à rester oisif, offrez aux nouveaux parents une écharpe de portage. Plus pratique qu’un porte-bébé, l’écharpe de portage permet en plus d’emmailloter le bébé et de lui offrir un petit moment de plaisir, collé contre l’un de ses parents. Un produit à mettre absolument sur sa liste de cadeaux de naissance à offrir!

Un transat pour bébé

Bébé sur un transat Credits : Nestea06

Jouir du statut de papa ou de maman vient avec la diminution de la fréquence des sorties. Cela n’empêche pas les parents et le bébé de passer un peu de temps ensemble au parc ou de faire une petite virée en campagne à trois. Pour rappeler aux parents que sortir le bébé de sa chambre est nécessaire, offre-leur un transat et précisez bien qu’il est mieux dehors qu’à l’extérieur. N’hésitez pas à faire la publicité de votre cadeau au moment de l’offrir!

Une sélection de petits bodys en coton

Vêtements pour bébé Credits : NataliaDeriabina

Les vêtements sont, pour les bébés, plus importants que les jeux, les jouets et autres accessoires. Pour un cadeau qui fait toujours son petit effet, essayez la sélection de petits bodys pour nouveau-né. Imprimé étoiles, rayures, pois en noir et banc, couleur unie, rendez-vous en boutique de puériculture et découvrez tout ce que vous pouvez offrir.