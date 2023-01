Saviez-vous qu’il existe des pièces de 1 euro qui peuvent valoir une petite fortune ? Découvrez 15 pièces rares de 1 euro.

Et si vous aviez un petit trésor dans votre porte-monnaie ? Vous ne le savez peut-être pas mais si ça se trouve, c’est le cas. On ne parle pas d’un jeu à gratter oublié dans votre porte-monnaie mais plutôt de vos pièces de centimes et d’euros. Si elles ont tendance à nous encombrer, surtout les centimes, elles s’avèrent en fait très utiles lors de nos dépenses quotidiennes telles que la boulangerie, le journal ou encore l’horodateur. Mais saviez-vous que certaines d’entre elles sont des vraies pièces de collection très recherchées par les collectionneurs assidus.

C’est le cas notamment des pièces de 1 euro dont certaines ont une valeur à l’achat supérieure à leur valeur faciale. La raison ? Leur année de mise en circulation, leur lieu de mise en circulation ou encore leur rareté. On parle de pièces qui peuvent valoir plusieurs dizaines ou centaines d’euros à la revente ou aux enchères. Bien entendu, tout dépend de leur état à savoir si elles sont neuves ou utilisées.

Et si l’une d’entre elles se cachaient dans votre porte-monnaie sans le savoir ? Pour vous aider à y voir plus clair dans ces pièces de collection, nous vous proposons une sélection de 15 pièces rares de 1 euro.

La pièce de 1 euro de Saint-Marin

Vue aérienne de Saint-Marin - © iStock

Pays : Saint-Marin

Motif : Les armoiries de la République de Saint-Marin entourées du millésime, du nom de l'état "SAN MARINO"

Prix à la revente : entre 15 et 25 EUR

Date de mise en circulation : année 2003

La pièce de 1 euro de Monaco

Vue en hauteur de Monaco - © iStock

Pays : Monaco

Motif : Les princes Grimaldi, le prince Rainier III et son fils le prince héritier Albert II

Prix à la revente : 20 EUR

Date de mise en circulation : années 2002, 2003, 2004, 2007

Sachez également que la pièce de 1 euro de 2001 peut être revendue à hauteur de 8 euros. Idem pour la pièce de 1 euro de 2014 qui peut être revendue à hauteur de 2 euros. Il faut savoir qu’à la disparition du prince Rainier III en 2007, de nouvelles pièces de 1 euro ont été refabriquées. Depuis 2007, la pièce de 1 euro représente le souverain régnant de Monaco, le prince Albert II, sur le trône depuis 2005.

La pièce de 1 euro de Vatican

La Place Saint-Pierre au Vatican - © iStock

Pays : Vatican

Motif : Le pape Jean-Paul II, Souverain de l'État de la Cité du Vatican, le profil tourné à gauche, sous lequel est inscrit “CITTÀ DEL VATICANO”

Prix à la revente : 50 EUR

Date de mise en circulation : années 2002, 2003, 2004

Sachez également que la pièce de 1 euro des années 2005 à 2012 peut être revendue à hauteur entre 20 et 30 euros. Ces pièces sont souvent vendues en coffrets.

La pièce de 1 euro de Slovénie

Paysage de Slovénie - © iStock

Pays : Slovénie

Motif : Le portrait de Primož Trubar entouré d’une légende indiquant son nom et de l'inscription "STATI INU OBSTATI" (tenir et se tenir), des douze étoiles de l'Union Européenne, alternées avec la date et de l'inscription : "SLOVENIJA".

Prix à la revente : 1,50 EUR et jusqu’à 6 EUR si elle est neuve

Date de mise en circulation : années 2008, 2009, 2010, 2011

La pièce de 1 euro de Finlande

Vue de Helsinki en Finlande - © iStock

Pays : Finlande

Motif : Deux cygnes qui survolent un paysage finlandais

Prix de la revente : 4 EUR

Date de mise en circulation : 2005

Sachez également que la pièce de 1 euro de 2001 peut être revendue à hauteur de 2 EUR. Idem pour la pièce de 1 euro de 1999, année du lancement de l'euro en Finlande, qui peut être revendue à hauteur de 1 EUR.

La pièce de 1 euro de France

La Tour Eiffel à Paris - © iStock

Pays : France

Motif : Un hexagone entouré de la devise “Liberté, Égalité, Fraternité” et à l’intérieur duquel se trouve l'arbre de la liberté signé J. Jimenez, qui abrite les initiales de la République française (RF). Tout autour de la pièce on retrouve les douze étoiles dans une couronne.

Prix de la revente : 2 EUR

Date de mise en circulation : 2002

La pièce de 1 euro française de 2002, année du lancement de l’euro en France, est vraiment considérée comme rare par les collectionneurs.

La pièce de 1 euro d’Irlande

Les falaises de Moher en Irlande - © iStock

Pays : Irlande

Motif : Une harpe celtique, le symbole de l'Irlande depuis le Moyen-Âge. On trouve également le nom du pays dans la langue traditionnelle gaélique : "éire", le tout entouré des douze étoiles de l'Union européenne.

Prix de la revente : 2,50 EUR

Date de mise en circulation : 2002, 2003

La pièce de 1 euro de la Grèce

L'île de Santorin en Grèce - © iStock

Pays : Grèce

Motif : La pièce de 4 drachmes de l'Athènes antique sur laquelle figure un hibou, entouré des douze étoiles de l'Union européenne. Sous le hibou, on retrouve le mot EYPO (euro en grec).

Prix de la revente : 1,50 EUR

Date de mise en circulation : 2002, 2003

La pièce de 1 euro du Portugal

Les ruelles de Lisbonne au Portugal - © iStock

Pays : Portugal

Motif : un sceau royal

Prix de la revente : 1,50 EUR

Date de mise en circulation : 2002, 2003

La pièce de 1 euro du Portugal peut avoir une cotation très haute, plusieurs centaines d’euros comme on peut le voir sur Ebay, si cette dernière présente une erreur d’impression au niveau des étoiles qui font le tour de la pièce.

La pièce de 1 euro de Chypre

Les ruelles de Nicosie à Chypre - © iStock

Pays : Chypre

Motif : L'idole de Pomos, une antiquité cruciforme de 3000 ans retrouvée dans le village de Pomos

Prix de la revente : 1,50 EUR

Date de mise en circulation : 2010, 2011

La pièce de 1 euro de Slovaquie

Les ruelles de Bratislava en Slovaquie - © iStock

Pays : Slovaquie

Motif : une double croix qui surmonte trois collines, comme sur les Armoiries de la Slovaquie

Prix de la revente : 1,50 EUR

Date de mise en circulation : 2010, 2011

La pièce de 1 euro d’Italie

Les ruelles de Rome en Italie - © iStock

Pays : Italie

Motif : l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, entourée des douze étoiles de l'Union européenne

Prix de la revente : 1,60 EUR

Date de mise en circulation : 2002

La pièce de 1 euro d’Italie a encore plus de valeur lorsqu’elle est fautée au niveau de la couronne.

La pièce de 1 euro du Luxembourg

Le quartier de Grund au Luxembourg - © iStock

Pays : Luxembourg

Motif : Le mot “LËTZEBUERG” et l'effigie de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri, le profil tourné vers la droite

Prix de la revente : 2 EUR

Date de mise en circulation : 2002

La pièce de 1 euro des Pays-Bas

Les ruelles d'Amsterdam au Pays-Bas - © iStock

Pays : Pays-Bas

Motif : Sur la partie gauche, l'effigie de la Reine Béatrix avec les douze étoiles de l’Union européenne en demi-cercle. Sur la partie droite, l’inscription “BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN” (Béatrix reine des Pays-Bas), séparée par trois lignes

Prix de la revente : 1,20 EUR

Date de mise en circulation : 2002

La pièce de 1 euro d’Autriche

Les ruelles de Vienne en Autriche - © iStock

Pays : Autriche

Motif : le compositeur et musicien Wolfgang Amadeus Mozart

Prix de la revente : 1,90 EUR

Date de mise en circulation : 2002

Le reste des monnaies n’est pas rare

Alors, avez-vous une pièce de cette sélection de 15 monnaies rares de 1 euro. Sachez que les pièces de 1 euro des pays tels que l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Lettonie, l’Estonie et Malte ne sont pas du tout considérées comme des monnaies rares. À l’exception des pièces commémoratives neuves ou des pièces fautées lors de leur fabrication. Pour avoir une idée de ce que valent certains exemplaires de monnaies, n’hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Ebay ou n’importe quel autre site d’enchères et d’achat immédiat. Vous pourriez être surpris par certains prix !