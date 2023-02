Quand les beaux jours arrivent, c’est à l’extérieur que l’on a envie de passer le plus clair de son temps. Pour un barbecue entre amis, un repas de famille ou simplement un dimanche ensoleillé avec les enfants, voici 16 jeux que l’on peut faire en extérieur. Pour petits et grands.

Dès la fin de l’hiver et le début du printemps, avec les premiers rayons du soleil et les beaux jours qui arrivent, on a envie de passer le plus clair de son temps à l’extérieur. Dans le jardin si on a la chance d’en avoir un, ou dans les parcs. Pour ceux qui n’ont pas envie de simplement traîner sur les transats ou sur les bancs publics, il existe de nombreuses activités à faire en extérieur. Des activités pour les enfants, et d’autres pour les parents. Et des jeux à faire tous ensemble. Cela peut être des jeux de ballon, des jeux d’adresses et de stratégies, des courses, et, des qu’il fait un peu chaud, des jeux avec de l’eau. Il y en a pour tous les goût. Voici une liste de 16 jeux que l’on peut faire en extérieur, seul ou à plusieurs, entre amis ou en famille, autour d’un barbecue ou d’un pic-nique, dans un jardin ou sur une aire de jeux dans un parc. Amusez-vous bien !

1) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : La pétanque

C’est un grand classique des dimanches après-midi ensoleillés, des weekends à la plage ou des vacances au camping. Pour jouer à la pétanque, il suffit d’avoir des boules et un cochonnet, et de trouver un terrain adapté, que ce soit un espace plat dans le jardin ou un terrain spécial pétanque. Une activité idéale pour les adultes et les enfants, à pratiquer entre amis ou en famille.

2) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le Mölkky

Concurrent de la pétanque, le Mölkky est un jeu de quilles finlandaises qu’il faut faire tomber pour marquer des points (en fonction du chiffre écrit sur les quilles renversées). Le but du jeu : atteindre 50 points. Mais attention, si vous dépassez 50, vous retombez à 25 points. Un jeu d’adresse et de réflexion, donc. Le Mölkky peut aussi bien se jouer entre adultes qu’avec des enfants.



3) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : La course en sacs

Pour un anniversaire ou simplement pour un dimanche en famille, organisez une course en sacs dans votre jardin ou dans un parc, entre grands et petits. Fous rire garantis !

4) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le trampoline

Retrouvez votre âme d’enfant en sautant sur un trampoline pendant des heures… ou regardez les enfants s’amuser en rebondissant indéfiniment. De quoi les occuper pendant que vous préparez le barbecue ou que vous vous activez dans la maison.

5) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : La balançoire

C’est un classique pour occuper les petits enfants : la balançoire. Vous pouvez aller dans un parc où vous trouverez des balançoires dans les aires de jeux ou vous pouvez installer des balançoires dans votre jardin (soit un portique, soit une simple balançoire accrochée à un arbre, cela ne demande pas beaucoup d’aménagement). Vos enfants seront ravis.

6) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le football

Quoi de mieux qu’un match de football pour s’amuser en famille lors d’un weekend ensoleillé ? Un ballon, deux cages, deux équipes et le tour est joué. Peu importe le nombre de joueurs, à deux ou à dix, ça promet des matchs endiablés.

7) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le ping-pong

Pour vous amuser entre adultes ou avec les enfants, optez pour une partie de ping-pong. Pensez à avoir plusieurs raquettes pour jouer à deux, à quatre ou encore plus nombreux ! Amusement garanti.

8) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le toboggan

Dans toutes les aires de jeux publiques, vous trouverez un (ou plusieurs) toboggan(s) pour faire le bonheur des enfants. C’est en effet un classique des jeux d’extérieur. Et vous pouvez d’ailleurs facilement installer un toboggan dans votre jardin pour ravir vos petits, que ce soit un toboggan pour les grands ou une maison avec toboggan pour les petits.

9) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Les rollers

Pour aller faire une ballade en extérieur quand le temps le permet ou pour aller faire des figures sur une aire de jeux adaptée, choisissez des rollers ! Une activité sportive qui convient aussi bien aux parents qu’aux enfants.

10) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Les pistolets à eau

Dans le jardin ou sur la plage, quand il fait chaud, les pistolets à eau sont le meilleur moyen de se rafraîchir en s’amusant. Organisez des batailles d’eau géantes avec vos enfants, vous créerez des souvenirs inoubliables.

11) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le Twister

Le Twister peut se jouer en intérieur, certes, mais c’est beaucoup plus agréable de s’amuser à ce jeux d’équilibre, entre amis ou en famille, en extérieur. Étalez le plateau dans l’herbe dans le jardin et commencez à vous contorsionner. Le Twister peut se jouer à tous les âges.

12) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le basket

Seul ou à plusieurs, jouer au basket est toujours une bonne idée. Un panier, un ballon et vous êtes paré pour enchaîner les dribbles et les dunks. Si vous n’avez pas de terrain de basket à proximité, vous pouvez installer un panier devant votre maison ou dans votre jardin.

13) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le chateau gonflable

C’est certainement le rêve de tous les enfants : avoir un château gonflable dans son jardin. Pour un anniversaire, c’est d’ailleurs l’activité idéale pour occuper tous les enfants. En plus, il en existe avec toboggan et piscine, parfait pour les journées chaudes d’été.

14) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le cerf-volant

C’est l’une des activités les plus adaptées à une journée à la plage. Emmenez un cerf-volant pour vous amusez quand vous n’êtes pas en train de sauter dans les vagues. Vous pouvez également vous amuser avec un cerf-volant dans votre jardin, dans un champ ou dans un parc. Seules conditions : qu’il n’y ait pas trop d’arbres et qu’il y ait un peu de vent.

15) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : La jonglerie

Profitez du beau temps et de l’extérieur pour vous entraîner à la jonglerie : avec des balles ou avec des massues, avec un diabolo ou une assiette chinoise, essayez-vous aux jeux d’adresse ! Qui sait, vous pourriez être assez doué pour entrer dans un cirque. Les activités de jonglerie sont adaptées aux grands et aux petits, peu importe les âges - le matériel ne sera cependant pas le même pour les enfants en bas âges, avec de balles souples pour ne pas qu’ils se fassent mal.

16) Idées de jeux que l’on peut faire en extérieur : Le bac à sable

Pour les tout petits, c’est un merveilleux jeu d’éveil : le bac à sable. Sous la surveillance des parents, les enfants peut ramper, jouer, faire des constructions en sable, comme à la plage.

